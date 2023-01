Kedvezmények, avagy hogyan éljünk az egyes üzletláncok akciós ajánlataival (x)

Kis lépésekkel is hozzájárulhat egy nagy változáshoz, amely segítségével plusz pénzhez juthat. Minden a rendszerességről szól. Ha hétről hétre megismétli ugyanazokat a hibákat, nagyon nehéz lesz kiutat találni a költekezés ördögi köréből. Változtassa meg gondolkodásmódját, költekezési szokásait, és nézze meg megtakarításainak növekedését.

Élelmiszer vásárláskor alkalmazza ezt a néhány trükköt

Az élelmiszer a háztartás költségvetésének legnagyobb részét teszi ki. Ha spórolni szeretne, felejtse el a drága márkákat. Fontolja meg a vásárlást egy olcsóbb élelmiszerboltban, üzletláncban, mint például a Lidlben, ahol viszont a választék hatalmas. Érdemes átlapozni a Lidl katalógusokat és Lidl akciós újságokat lapozható változatait is, melyeknek köszönhetően kedvezményes áron vásárolhat élelmiszereket és nem élelmiszer típusú termékeket. A Lidl akciós újság lapozható formában megtekinthető a Kaufino.hu internetes portál felületén is. Keresse az üzletek saját márkás termékeit. A valóságban ugyanarról a termékekről van szó, amelyek egy ismert gyártótól származnak, csak az eladó üzlet márkás csomagolásába csomagolva.

Bevásárlásra használjon saját táskát, ezen is pár forintot spórolhat. Az üzletek polcai tele vannak, így nem érdemes túlvásárolni magunkat rosszabb időkre. Vásároljon szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, amelyek most olcsók. Az egyik legfontosabb tanács azonban az, hogy ne felejtsen el ragaszkodni az elkészített bevásárlólistájához.

Vásároljon a drogériákban nagyobb mennyiségben

A drogériaszerek a nagyobb mennyiségben megvásárolható áruk közé tartoznak. De nézze meg az árcédulákat, hogy 8 wc papír olcsóbb-e, mint két 4-es csomag. Valószínűleg olcsóbb lesz egy nagyobb csomag mosópor is. Ha azonban hónapról hónapra gondjai vannak a megélhetéssel, próbáljon meg olyan mennyiséget vásárolni, amely mindössze egy hónapra elegendő. Próbálja meg az ajánlott mosópormennyiség felét is használni, vagy akár készíthet saját maga is. Ne vásároljon papírtörlőt, váltson inkább pamutkendőkre, mint a régi időkben. Térképezze fel az üzletek kedvezményes ajánlatait és akciós kínálatait, melyek segítenek a kedvezményes vásárlásban is.

A növekvő infláció idején minden megtakarított forint számít. Ezért okosan gondolja át bevásárlásait és csak olyan terméket vásároljon, amelyet el is fogyaszt.