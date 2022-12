Kardió vagy súlyzós edzés? Mikor melyiket válasszam? (x)

Biztosan jövőre is sokak újévi fogadalmai közé kerül majd a tudatosabb életmód és persze néhány plusz kilótól való megszabadulás. Mindez természetesen nem csupán a kinézet, hanem a hosszú távú egészség miatt is kiemelt szerepet kell, hogy élvezzen azon a bizonyos listán. A tudatos életmód szerves része a rendszeres, megfelelő minőségű mozgás – na de mi is ez? Inkább kardió, vagy súlyzós edzés, esetleg a kettő kombinációja? Megmutatjuk, hogy mikor, melyiket válaszd!

A kardió edzés során a szervezet megnövekedett pulzus- és oxigénhasználat mellett végez fizikai tevékenységet. Jellemzően ilyen mozgás a futás, a biciklizés, vagy a taposás.

A kardió jellegű edzés mellett számos előny szól, például:

gyakran sokkal könnyebb rávenni magad, hiszen akár egy 20-30 perces edzésben is kimerülhet,

nem kell hozzá változatos eszköztár, csak a vasakarat,

javítja az állóképességet, a szív- és érrendszeri problémákat,

könnyen elérhető.

A súlyzós, vagy erősítő edzés ezzel szemben valamivel összetettebb, hiszen:

nem csupán zsírt éget, hanem a test bizonyos részeinek formázásában is kiemelt szerepet játszik. A gyakorlatban annyi történik, hogy az erősítő edzés következtében fellépő izommunka során változik az izmok fehérjeszerkezete, melyeket az edzés végén szépen el is kezd korrigálni a test. Ez a folyamat bizony kalóriát igényel, amely következtében elindul a zsírégetés és az izomépítés,

amennyiben izmos testalkattal rendelkezel, alapvetően több energiát égetsz el a mindennapok során, mint kevésbe izmos társaid.

A biztos tippünk az, ha a kettőt kombinálod! Ahogy említettük, a kardió edzésformák rövidebb időn belül több kalóriát képesek elégetni, azonban a felhasznált energiát nemcsak a zsír-, de az izomraktárakból is pótolják. Esztétikus testet pedig csak izmokkal érhetünk el, így azt javasoljuk, hogy az erősítő edzés se maradjon ki a tervből, hiszen ugyan maga az edzés folyamata nem éget olyan gyorsan kalóriát, mint a kardió, viszont izomtömeget növel és ezzel növeli a nyugalmi kalóriaégetés mértékét is, hiszen az izmok regenerációja és növekedése nagyon hatékony zsírégető tud lenni erősítő edzés után (nyugalmi állapotban).

A Life1 Fitness klubok gépparkját is erre optimalizálták, hogy az összes edzőtermük bő választékot nyújt mind a kardió-, mind pedig az erősítő edzések elvégzésére.

