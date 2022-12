5 szuper karácsonyi ajándékötlet nőknek, amivel nem lőhetsz mellé

Legyen szó a lányunkról, unokahúgunkról, nővérünkről, húgunkról, édesanyánkról, nagymamánkról, barátnőnkről, feleségünkről, anyósunkról vagy sógornőnkről, egy közös van bennük: mindannyian nők, és mindegyikük karácsonyi ajándéka hatalmas fejtörést okoz.

Ilyenkor mindenki arra törekszik, hogy olyan ajándékkal lepje meg szeretteit, ami hasznos és egyben meglepetés is. Adjon valami új élményt a megajándékozottnak, de ne legyen felesleges. Ahhoz, hogy ezek mindegyike teljesüljön, az ember választási lehetőségei igencsak kötöttek, de nem lehetetlen a feladat.

A Notino karácsonyi ajándékok nőknek válogatása számtalan ötletet rejt magában, hogy a legjobbat választhassuk ki a szívünkhöz közel álló nőknek. Persze határ a csillagos ég, de azért jó, ha előre leszögezzük, kinek milyen értékben szeretnénk beszerezni az ajándékot. Ezzel is megkönnyítjük a saját dolgunkat, hiszen attól még, hogy kisebb a költségvetés, ez nem feltétlenül kell, hogy valamilyen haszontalan csecsebecsét jelentsen.

Nagyszerű karácsonyi ajándékötletek nőknek

1. Mad Beauty arcmaszk

Ha csak szimbolikus ajándékot keresünk, akkor az arcmaszk remek választás. A fiatalabb lányoknak találunk Disney-hercegnős pakolásokat, amelyek hidratálják a fiatal bőrt vagy megfelelő hatóanyagokat tartalmaznak a pattanásos bőrnek. Érdemes szétnézni a Mad Beauty márkánál, mert rengeteg ötletes ajándékra bukkanhatunk náluk. Mindez nagyjából 1500 forintért.

2. Maybelline Sky High szempillaspirál

A sminkelés alapdarabja egy kiváló szempillaspirál. Ha az ajándékozottunk nem szereti a sminket, vagy még csak most tanulja a praktikákat, akkor biztos hasznát veszi a népszerű Maybelline Sky High szempillaspirálnak, amely már 4000 forint alatt beszerezhető. A siker garantált, hiszen ezt az ajándékot minden nap használhatja majd a megajándékozott.

3. Karl Lagerfeld for Her parfüm

A nők körében nagyon népszerűek a parfümök is. Ha nem is minden hétköznapon, de az ünnepi alkalmakra minden hölgy szeret kellemes illatfelhőbe bújni. Bár a választék ebben az esetben igazán bőséges, vannak örök kedvenc parfümök, amikkel egyszerűen nem választhatunk rosszul. Erre kiváló példa a Karl Lagerfeld for Her. A legkisebb kiszerelés nagyjából 8000 forint.

4. Kérastase Genesis hajápoló szett

Következő tippünk egy jól összeválogatott hajápoló szett, hiszen a haj öltöztet és az ápolt haj sokat elárul egy nőről. A Kérastase márka így karácsony előtt több ajándékcsomagot is összeállított, így hajtípustól, illetve hajproblémától függően tudjuk kiválasztani, milyen terméket szerezzünk be. A közkedvelt Genesis termékcsalád például hajhullás ellen lett kifejlesztve, ami sajnos a nők nagy százalékát érinti.

5. Foreo arctisztító kefe

Akinek belefér a nagyobb kiadás is, az dönthet egy minőségi arctisztító kefe mellett. Ma már rengeteg márka közül lehet válogatni, ám a legnépszerűbbek a Foreo készítményei. Hatékonyan tisztítják a pórusokat és eldolgozzák az arcápoló készítményeket. Egy ilyen készülék minden nőnek remek választás, hiszen hosszú távú befektetés, ami különleges kényeztetést nyújt. Ezeknek a készülékeknek az ára 6000 forinttól indul és a különböző tulajdonságok alapján változik. Találhatunk köztük applikációval szinkronizálható és egyszerű darabokat is.

