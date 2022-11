Már nem kell sokat várnunk, hiszen november 25-én hivatalosan is megkezdődik a Black Friday. Érdemes kihasználni az akciókat, ugyanis ilyenkor jelentős kedvezményekkel vásárolhatjuk meg a vágyott termékeket, de akár előre is gondolkodhatunk, hogy szeretteink minek örülnének karácsonykor a fa alatt. A Notino már ezen a héten is számtalan pénztárcabarát szépségápolási termékkel készül a nagy napra, amelyek karácsonyi ajándékként is tökéletes választások lehetnek.

A karácsonyi ajándékok beszerzése sosem egyszerű. Azonban nincs olyan nő, aki ne használna legalább egy ajakbalzsamot, krémet vagy szempillaspirált, ezért az ilyen alapkozmetikumok ajándékozása jó választás lehet még az ifjú hölgyeknek is, akik éppen most tanulják a szépségápolás csínját-bínját.

Igyekeztünk a listára olyan termékeket összegyűjteni, amik népszerű és minőségi termékek, ezért bárki szívesen használná őket.

Jöjjön hát az öt kiválasztott termék, amit a Black Friday alkalmával még kedvezményesebb áron kaphatunk meg.

1. Lip Smacker Coca Cola

A Lip Smacker márka híres utánozhatatlan formáiról. Az ajakápolást a szórakoztató kivitelezéssel és ízvilággal köti össze. A Lip Smacker Coca Cola személyes kedvencünk, kiváló meglepetés lehet gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A gyermekek kifejezetten élvezik, hogy nem egy hagyományos sticket kell használniuk és előszeretettel használják ezt az ajakbalzsamot.

Bővebben az ajakápolóról >>

2. MIXA Optimal Tolerance

A sminkimádó barátainknak hasznos lehet egy kiváló sminkeltávolító, amelyek közül az egyik legnépszerűbb a MIXA Optimal Tolerance. Gazdaságos áron, 2000 Ft alatt szerezheted be, és ha szerencséd van, a Black Friday ideje alatt még jobb áron lehet a tiéd. A sminklemosó tej érzékeny bőrűeknek is alkalmas és kellemesen hidratálja a bőrt. Felesleges súrolás nélkül is könnyen eltávolítható vele a smink.

Bővebb információ a sminklemosóról >>

3. Thayers Mini Cucumber Facial Toner

Ha a sminklemosó mellé valami mást is tennétek a csomagba, válasszatok egy arctonikot. A hírességek világában hatalmas népszerűségnek örvendő Thayers márka termékeit már Magyarországon is probléma nélkül beszerezhetitek. Kipróbálásképp épp ideális a Thayers Mini Cucumber Facial Toner kiszerelése, amit a megajándékozott a kirándulásokra is magával vihet.

Bővebben a mini kiszerelésű arctonikról >>

4. MUA Makeup Academy Professional 15 Shade Palette

Ha már a sminkimádókról volt szó, a nők legtöbbje nagyra értékel egy igazán jól pigmentált szemhéjpúder-palettát. A MUA Makeup Academy Professional 15 Shade Palette már a nevéből eredően is mutatja, hogy 15 igazán remek színárnyalatot tartalmaz. Öt típus közül választhattok, de ha biztosra szeretnétek menni, maradjatok a Soft Nudes árnyalatoknál, hiszen ezek bármilyen színtípusnak jól állnak és jól kombinálható színeket rejtenek.

Bővebben erről a gyönyörű palettáról >>

5. CeraVe Moisturizers testápoló

Ha karácsonyi meglepetésekről van szó, ne feledkezzetek meg saját magatokról sem! A téli hideg nem túl kíméletes a bőrhöz, ezért érdemes kényeztetni valami igazán hidratálóval. De kinek van kedve kivárni, míg beszívódik a testápoló? Van egy jó hírünk, a CeraVe Moisturizers elképesztő gyorsasággal szívódik fel és egész napos hidratálást biztosít a bőrödnek. Többféle méretű kiszerelésben beszerezheted, és az akciónak hála most lecsaphatsz egy nagyobbra a kisebb áráért.

Bővebb információ a testápolóról >>

A Black Friday akciók listája folyamatosan bővül a Notino oldalán, ezért érdemes figyelemmel kísérni.