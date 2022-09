5 könyves kávézó Budapesten, ahol otthon érezhetjük magunkat

Már a küszöbön állnak az igazán hideg napok, arra várva, hogy ténylegesen berobbanjanak a mindennapjaikba, és meleg falak közé csábítsanak minket. Ilyenkor jólesik a lelkünknek egy kis meleg tea, kávé, forró csoki, így hát hoztunk néhány olyan kávézót, ahol mindezek mellett még a könyvek világában is elmerülhetünk.

Magvető Café

A Magvető Kiadó 2017-ben egészen stílszerűen, a költészet napján nyitotta meg irodalmi kávéházát a Dohány utcában, s ezzel egy nyugodt, hangulatos oázist alakított ki a bulinegyed kellős közepén. Az ország első számú szépirodalmi műhelyének teljes könyvkínálatát megtalálhatjuk a közösségi térben, miközben kávéillatba burkolózva választhatjuk ki a számunkra legkedvesebb darabot. Szerteágazó kávéfelhozatala mellett reggelizni is lehet itt, míg esti eseményeiken kiváló borok kíséretében vehetünk részt. Ugyanis a Magvetőben rendszeresen szerveznek könyvbemutatókat, kisebb színházi előadásokat, rendhagyó irodalomórákat és érdekesebbnél érdekesebb beszélgetéseket is.

1074 Budapest, Dohány u. 13. | Weboldal

Bookline Könyvesbolt és Kávézó

Az izgalmasan nyüzsgő Móricz Zsigmond körtértől nem kell sokat sétálnunk, hogy rátaláljunk a Bookline Móricz Könyvesbolt és Kávézóra. Ha az otthoni könyvtárunkból már mindent kiolvastunk, akkor itt a lehető legfrissebb könyvkínálatból válogathatunk, vagy akár az online rendeléseinket is átvehetjük. És hogy teljes legyen az élmény, egy igazán hangulatos környezetben fogyaszthatjuk el kedvenc kávénkat, avagy egy szívet melengető forró csokit, teát és süteményt is rendelhetünk. Ide bátran betérhetünk négylábú családtagjainkkal is, hiszen a könyvesbolt kutyabarát helyként üzemel. Az irodalmi, kulturális események iránt érdeklődőket pedig itt sem hagyják hoppon, ezáltal érdemes nyomon követni Facebook-oldalukat.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 2. | Weboldal

Kelet Kávézó és Galéria

A Bartók Béla úton megannyi apró, hangulatos ékszerdobozra bukkanhatunk, amelyek közül a Kelet Kávézó és Galéria már első blikkre bárki szívébe belopja magát. Kitűnő minőségű kávéjuknak páratlan aromájával szinte sehol máshol nem találkozhatunk, ám széles teakínálatuk sem marad el koffeincsemegéik mellett. Keleties bisztrókonyhájukban tuti nem fogunk csalódni, reggelire ínycsiklandó omletteket, granolákat és grillszendvicseket rendelhetünk, míg napközben levesek, saláták és főételek illata csábíthatnak be minket a kávézóba. A Keletbe belépve a pultban sorakozó süteményválasztékuk kápráztat el minket, majd körbenézve girlandjaik és az 5-6000 kötetet számláló könyvespolcaik vesznek le minket a lábunkról. Mindezeken felül a Kelet egy kulturális tér is, hiszen könyvbemutatóknak, izgalmas kiállításoknak is otthont ad.

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. | Weboldal

Bookta

A Margit körút melletti kávézóban mindent megtalálhatunk, mi szem-szájnak ingere. A ristrettótól, az ír kávén át az espresso tonikig válogathatunk koffeinbombáik között, miközben a teát, a chai lattét és a forró csokit sem kell hiányolnunk a kínálatukból. Mindezek mellett kézműves sörökkel, finom borokkal, röviditalokkal, koktélokkal, isteni házi szendvicsekkel és nassolni valókkal várnak minket. A kulináris élvezeteken felül az enteriőrt sem fogjuk elfelejteni, ugyanis a bájos kávézó könyvespolcain számtalan könyv közül válogathatunk. Érkezzünk akár egyedül, ennyi könyv társaságában garantáltan nem fogunk unatkozni, miközben a kávénkat kortyolgatjuk.

1023 Budapest, Margit utca 3. | Weboldal

Babérliget Könyvesbolt és Kávézó

Újhullámos kávéjával, kulturális rendezvényközpontjával, könyvesboltjával, valamint gasztronómiai csodáival a Kertész utca 29. szám alatti hely egy igazán különleges színfoltja Budapestnek. A Babérliget Könyvesboltban Hamvas Béla műveit, illetve a hozzá szorosan köthető szerzők alkotásait találhatjuk meg, miközben a kávénkat elfogyasztva újjáéledünk. A könyvesbolt melletti kulturális rendezvényközpontban különböző programokkal készülnek az ide látogatóknak. Illetve a Laurel Budapestnek köszönhetően fine dining fogásokat, borokat, tapasokat is kóstolhatunk, ha betérünk hozzájuk.

1073 Budapest, Kertész u. 29. | Weboldal

