Ősszel is látványos installációkkal várnak Budapest fotóbirodalmai

Felemelő beltéri programok után kutatva őszi bakancslistánk élére került a Museum of Sweets & Selfies két budapesti fotóbirodalma, avagy a szelfimúzeumok, amelyek megnyitják előttünk egy különleges, elképzelt világ kapuit. Közel sem átlagos időtöltést ajánlunk, amikor azt javasoljuk, lépjetek be rajtuk.

Nem titok, hogy európai viszonylatban Magyarországon nyitott meg az első Szelfi Múzeum, azóta pedig már két helyen készíthetünk képeket különleges installációk között.

A koncepció azonban túlmutat a látványos installációk előterében való fotózkodáson: teret ad a felhőtlen kikapcsolódásnak és színes élményekkel gazdagít a szó legszorosabb és átvitt értelmében is.

A látogatók hangulata teremről teremre vándorolva érezhetően felszabadultabbá válik, részben annak köszönhetően, hogy kedvük szerint fedezhetik fel a szobákban rejlő fotózási lehetőségeket.

Museum of Sweets & Selfies Origin

Az Európa első szelfimúzeumaként fentebb említett, kétszintes Museum of Sweets & Selfies Origin a belváros szívében, a Paulay Ede utcában található, ahol 400 négyzetméteres területet alakítottak át fotós játszótérré.

Azért ezzel a kifejezéssel jellemezzük, mert a különböző textúrák, vibráló színek és megkapó háttérelemek között könnyen olyan érzésünk lehet, mintha a tündérmesékből már kinőtt énünk visszautazott volna az időben.

A 11 szoba között van olyan, ahol a mennyezetről felhők és óriási gyümölcsök lógnak le, egy elsötétített folyosón pedig hatalmas, foszforeszkáló nyalókák mellett sétálhatunk el. A sárga és pink, plafonról lelógó banánzuhatag, a sütiszóró-cukorkával töltött medence, és a rózsaszín pálmafás birodalom láttán senki nem lesz híján inspirációnak.

Mivel a helyszínen biztosítják a megfelelő világítást, mindenkiről a lehető legjobb képek fognak készülni.

Museum of Sweets & Selfies Bubbles

A kistestvér, a Museum of Sweets & Selfies Bubbles a VII. kerületi Rákóczi úton nyitott meg 2019 végén, hasonló kvalitásokkal, ám eltérő, de nem kevésbé lenyűgöző berendezéssel. Az otthont adó épületben a habfürdőt imitáló „buborékos” medence a fő attrakció, na meg a medence mellett kialakított hangulatos bár.

De helyet kapott még itt egy vagány, stílusosan felújított trabant, egy érmékkel megtöltött kád és sok más, fotóra kívánkozó berendezési tárgy, amiről nem rántanánk le a leplet, maradjon csak meglepetés.

Az őszi látogatás mellett szól, hogy a színesre festett falak között gyorsan meg lehet feledkezni a kinti hidegről, ami az előttünk álló hónapok időjárását tekintve fontos szempont. Aki a látvánnyal nem telik be, az mindkét lokáción boldoggá teheti az ízlelőbimbóit is. A kapható nyalánkságoknak nehéz lesz ellenállni!

Facebook | Instagram

Museum of Sweets & Selfies No. 1 Origin | 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43.

Museum of Sweets & Selfies No. 2 Bubbles | 1072 Budapest, Rákóczi út 40.

Ha a szelfimúzeum után rejtélyesebb vizekre eveznél, látogass el Budapest egyik szabadulószobájába: