Lenne kedved egy klassz kis jakuzzizáshoz a hideg téli estéken?

Jóllehet a nyári hónapokban is megvan a jakuzzi létjogosultsága, de ha teljesen őszinték szeretnénk lenni, akkor nincs semmi ahhoz fogható, mint amikor a hűvös őszi és a zimankós téli estéken a munkától elcsigázottan beleereszkedhetünk egy finoman forró pezsgőfürdőbe.

Ugye egyetértesz velünk? Te is szívesen mártóznál meg esténként a saját jakuzzidban? Mi tart vissza? Ugye tudod, hogy a saját otthonodba is csempészhetsz egy kis luxust?

Persze kell egy-két kiegészítő is ahhoz, hogy teljes legyen az élmény, ezért most annak járunk utána, mi kell a tökéletes jakuzziélményhez!

Hogy az öröm tartós legyen!

A SaniterLine jakuzzi kiegészítőivel a lehető legteljesebb lehet az otthoni wellnessélményed!

Számos olyan kiegészítő kapható, amely kényelmessé teszi a jakuzzid használatát, hiszen aligha van annál bosszantóbb, mint amikor szeretnél beleereszkedni a pezsgőfürdőbe, de a szél telehordta falevelekkel, vagy esetleg bogarak hullámsírja lett a te kényelemforrásod.

Sőt, akár balesetveszély is fennáll, hiszen ha nincs meg a megfelelő fel- és belépési lehetőség, akkor bizony könnyen lehet csúszás vagy esés a jónak induló élmény vége, és befejeződhet a kellemes délutáni vagy esti program egy látogatással a baleseti osztályon.

Ezért aztán minden jakuzzitulajdonost arra biztatunk, hogy a megfelelő kiegészítőket mindenképpen szerezze be! Hogy mik is azok? Mutatjuk is!

Fontos a gondos ápolás!

Ahhoz, hogy minél biztonságosabb és kényelmesebb legyen az otthoni jakuzzid, a következő kiegészítőket mindenképpen tanácsos beszerezni:

Belépőről és korlátról mindenképpen gondoskodj, mert az a biztonságos fürdőzés egyik legalapvetőbb követelménye. Ha ezek nem állnak a rendelkezésedre, fokozott balesetveszélynek, sőt túlzás nélkül lehet mondani, hogy életveszélynek van kitéve mindenki, aki a jakuzzidban jár.

Tisztító- és szűrőberendezésre is szükséged lesz, hiszen a tiszta víz elengedhetetlen feltétele a kellemes fürdőzésnek.

A tisztán tartást és a megfelelő hőfokot elősegíti a kézi tisztító és a thermotető is, amely nem engedi ki a meleget, és óvja a pezsgőfürdőt a külső szennyeződésektől.

Bár sokféle helyre kerülhet a jakuzzi, a nyári hónapokban könnyen lehet, hogy napernyővel kell védekezned a napsugarak és a hőség ellen.

Láthatod hát, megannyi módja van annak, hogy minél tovább élvezhesd a jakuzzid, és minél kevesebb teendőd legyen vele, hogy inkább a feltöltődést nyújtsa, semmint a munkát adja.

Mindenkinek jár a kényeztetés!

Bár ma már elérhető közelségbe került a jakuzzi a legtöbb ember számára, azért még mindig nem olcsó mulatság. Ugyanakkor mindenképpen érdemes megfontolni, hiszen már egy négytagú család pár alkalommal történő wellness-szállodai kiruccanásából fedezni lehet egy otthoni jakuzzit, amelyet aztán az év bármely napján használni tudsz te, a családod és akár a barátaid is!

Fontold meg a lehetőséget, ha pedig már annyira szerencsés vagy, hogy otthonodban vár a saját jakuzzid, akkor a SaniterLine kiegészítőivel gondoskodj róla megfelelőképpen!