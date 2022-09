Magyarország mediterrán Mekkája: 5 izgalmas látnivaló Villányban és környékén

A Pécstől nem messze található Villány települését már különleges hangulatáért, zamatos boraiért és a gyönyörű tájért is érdemes felfedezni, ám mindezek mellett még számos izgalmas természeti és kulturális kincset tartogat.

Villányi Bormúzeum

Ha szívesen bővítenétek a tudásotokat a környéken előállított mennyei nedűről, látogassatok el az ország legnagyobb borászati gyűjteményét felvonultató Villányi Bormúzeumba. A kiállítás keretében megismerhetitek a villányi borvidék történetét, a szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit. Az épület valaha a világhírű szőlőnemesítő, Teleki Zsigmond présháza volt, akinek egykori eszközeit is láthatjátok, többek között szemügyre vehetitek a 19. században használt szőlőpréseket, szüretelőeszközöket és palacktöltőket is. A tárlat megtekintése után, egyedi kérésre van lehetőség borvacsorára is.

7773 Villány, Bem József u. 8. | Weboldal

Nagyharsányi Szoborpark

A magyar képzőművészet iránt érdeklődőknek mindenképp érdemes megtekinteni az 1960-as években létrehozott művésztelepet, ahol nyugat-európai mintára a fiatal helyi alkotók gyűlhettek össze, hogy szenvedélyüknek hódoljanak. A Nagyharsányi Művésztelepnek nevezett csoport tagjai minden nyáron a közeli Gyimóthy-villában táboroztak le, ahol a nagyharsányi és beremendi szürke mészkővel dolgozva készítették el szobraikat. A szoborpark területén található hatalmas bányaudvar további lehetőségeit is hamar felfedezték, és hamarosan már nemcsak a művészi folyamatnak, hanem az elkészített szobrok elhelyezésének is helyszíne lett. Legelőször a nyolcvanas évek végén nyitották meg hivatalosan az ország első land-art kiállítását, jelenleg 136 darab kőszobor található itt, amiket akár ingyenesen, egy könnyed sétával, vagy akár tárlatvezetés keretében is fel lehet fedezni.

Nagyharsány és Villány között, a főútról északi irányban letérve

Kikerics panorámasétány

A 2019-ben megnyitott panorámasétány a Szoborparkot körülvevő Szársomlyó-hegyi sziklafal peremén vezet végig, ezzel lehetőséget adva a látogatóknak, hogy közelről megtekinthessék a szobrokat anélkül, hogy összetaposnák a terület védett növényvilágát. A korlátokkal ellátott fém járófelületről lehengerlő látvány nyílik a meseszép villányi borvidékre jellemző, szőlőültetvényekkel teli tájra és a helyi borospincékre.

A sétány a nagyharsányi Szoborparkon keresztül közelíthető meg.

Csodabogyó tanösvény

A környék legtöbb nevezetességét érintő túraútvonala a Siklóshoz tartozó máriagyűdi kegytemplomtól indul, és a Tenkes-hegy csúcsa alatt található kunyhóig tart. A 2,5 km hosszú tanösvény káprázatos tájon vezeti végig a kirándulókat, és egy elképesztő panorámát kínáló kilátópontot is érint. A tanösvény mentén táblák segítik a tájékozódást, illetve részletes információval szolgálnak a talaj életéről, a jellegzetes növényfajokról, a környéken található fákról, illetve a kisebb állatokról és a nagyvadakról is.

7818 Máriagyűd, Máriagyűdi kegytemplom

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő

A Villánytól 20 perces autóútra található Harkány városa már a 19. század eleje óta híres egyedülálló, kénes vizének gyógyászati értékéről: a felfedezésre 1823-ban derült fény, majd a mai fürdőépület elődje 1828-ra épült fel. A már Európában is híresnek számító termálfürdő 1925-ben nyitott meg, Harkány pedig szépen lassan az ország egyik leglátogatottabb fürdőjévé vált. A gyógy- és strandfürdő az utóbbi két évtized során teljesen megújult és számos funkcióval bővült, tengernyi kikapcsolódási lehetőséggel várva a gyógyulni vagy szórakozni vágyó vendégeket.

7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | Weboldal