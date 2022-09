Külföldi és magyar filmpremierekkel jön Miskolc közkedvelt filmfesztiválja

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál az év legnagyobb külföldi fesztiválsikereivel és a legújabb magyar filmek első hazai bemutatkozásával csábítja Miskolcra szeptember 9. és 17. között a mozgóképek szerelmeseit.

Külföldi fesztiválsikerek

A CineFest versenyprogramjában látható itthon először az Oldboy rendezőjének új filmje: Park Chan-wook idén Cannes-ban a legjobb rendezőnek járó elismerést kapta A titokzatos nő című, klasszikus bűnügyi történetek stílusát a dél-koreai filmek hangulatával vegyítő filmjéért.

Sisi története igen kedves a hazai nézőknek, a Fűző azonban minden mítoszt lerombol, amit a Romy Schneiderrel készült filmtrilógia annak idején felépített: ez a történet a negyvenéves Wittelsbach Erzsébet magánéletéről és a társadalomban elfoglalt helyének kihívásairól mesél.

Lukas Dhont rendező a megosztott Zsűri Nagydíját érdemelte ki Cannes-ban a Közel című alkotásával, és a legtöbb kritikus szerint a francia mustra egyik legjobb filmje volt – a magyar nézőközönség hamarosan eldöntheti, hogy Miskolcon is ez lesz-e az egyik legkiemelkedőbb alkotás. A dráma két koratinédzser barátságáról szól, amit egy verbális zaklatás tör meg.

Az idei Berlinale-ról érkezik a Porrá leszünk, amely két kívülálló elrendezett házasságán keresztül mutatja be a kínai vidék nyers realizmusát.

Magyar filmpremierek

Idén rekordszámú magyar egész estés film is bekerült a programba. A hegymászó Erőss Zsolt özvegyének történetét feltáró Magasságok és mélységek, a ’80-as évekbe visszarepítő vígjáték, a Nyugati nyaralás, és az egyenesen a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjából érkező Hat hét a játékfilmes mezőnyt erősíti.

A dokumentumfilmek között kiemelt érdeklődés kísérheti az ötszörös olimpiai bajnok tornász életét bemutató Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes, és a szinkronmunka kulisszái mögé betekintő Magyar hangja… című alkotásokat.

A fentiek mellett még rengeteg kiváló film vár a CineFesten. Mutatjuk is a kedvenceinket!

A barlang

A Velencei Filmfesztiválon a zsűri különdíját elnyerő Il buco című filmet az emlékezetes The Four Times alkotója készítette. A visszatér Calabriába, hogy felfedezze a világ legmélyebb barlangrendszerei közé tartozó barlangot. A rejtett labirintusokhoz vezető lyuk egyfajta Hádész kapuja, a holtak birodalmának bejárata, amely körül egy idős, beteg pásztor köröz nap mint nap. A rendező mély, spirituális tartalommal töltötte meg az Il Buco-t, a film megható történet a természet szépségéről és a pásztor arcára írt sorsáról. Frammartino dokufikciója a meditatív, lassú mozi mesteri példája.

Vetítés: 2022. szeptember 14. 21:00 (Pressburger terem) | 2022. szeptember 15. 21:00 (Zukor terem)

A szerelmes dal

Az alkotás a hétköznapok múló szépségének felidézésével, páratlan gyengédséggel és finom humorral mutatja be nekünk Faye-t (Dale Dickey), a magányos utazót, aki egy elhagyatott coloradói kempingben mulatja az időt, a madarakat és a csillagokat figyelve, és egy, a távoli múltjából érkező emberre, Litora (Wes Studi) várva. Évtizedek óta nem látták egymást, pedig egykor elválaszthatatlanok voltak. Nemrég mindketten elvesztettek valakit, akit szerettek, és most azt remélik, egymásban megtalálják a vigaszt és egy társat, akivel megoszthatják az élet terheit és annak apró örömeit is.

Vetítés: 2022. szeptember 10. 16:00 (Pressburger terem) | 2022. szeptember 11. 21:15 (Uránia terem)

Szent pók

Ali Abbasi Jordániában forgatott „iráni” thrillere sok szempontból lehengerlő alkotás., mely igaz történetet dolgoz fel egy mélységesen vallásos muszlim sorozatgyilkosról, aki prostituáltakat öl a „megtisztítás” jegyében. Az Iránból száműzött filmsztár, a Cannes-ban legjobb színésznő díjával elismert Zar Amir-Ebrahimi alakítja Rahimit, az újságírónőt, aki a hatóságok helyett a gyilkos nyomába ered úgy, hogy kiadja magát prostituáltnak. A rendező a film végén nem rest olyan társadalomkritikával szolgálni, amitől sokáig motoszkál még bennünk a kérdés: vajon szentesíti bármi az erőszakot?

Vetítés: 2022. szeptember 15. 21:00 (Pressburger terem) | 2022. szeptember 16. 16:00 (Zukor terem)

A vád

A mérnöknek készülő Alexandre pár napra hazalátogat Párizsba. Megismerkedik édesanyja új élettársával, és még aznap este bulizni megy a férfi 17 éves lányával, Milával. Reggelre Alexandre élete gyakorlatilag összeomlik: Mila ugyanis nemi erőszakkal vádolja meg. A két fiatal bíróság előtt meséli el saját emlékei nyomán a történteket, miközben felszínre kerülnek a családjaik ellentétes világnézetéből és vallásából fakadó ellentétek. Yvan Attal a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált filmjében a #MeToo mozgalom korszakában tesz fel kényelmetlen kérdéseket.

Vetítés: 2022. szeptember 12. 20:30 (Pressburger terem) | 2022. szeptember 13. 20:30 (Zukor terem)

Részletes program és jegyvásárlás: cinefest.hu