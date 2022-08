5 látnivaló és program, amiért megéri ellátogatni Baranya megye sokszínű községébe

A Mecsek lábánál, Pécstől alig fél órányi autóútra található Baranya megye sokszínű községe, Abaliget. A településen rengeteg a látnivaló, ezért kirándulni és pihenni vágyóknak egyaránt tökéletes úti cél lehet az év bármely szakában.

1. Abaligeti-barlang

A Mecsek egyik legnépszerűbb látnivalója a világ száz természeti csodája közé is bekerült Abaligeti-barlang. A cseppkőbarlang ma is folyamatosan változik, erről a járataiban hosszában folyó patak gondoskodik. Belsejét úgy alakították ki, hogy könnyedén körbejárható legyen, ami a 12 °C-os átlaghőmérsékletének köszönhetően nyáron is kellemes túrát ígér. Klímája a légúti betegségek kezelésére is alkalmas, így az allergiásoknak és asztmásoknak egyaránt jót tesz a levegője. A barlang a denevérek számára közkedvelt lakóhely, téli időszakban kis- és nagy patkósdenevérek százait figyelhetjük meg túrázás közben.

2. Denevérmúzeum

Az Abaligeti-barlangtúra után érdemes útba ejteni a közelben található Denevérmúzeumot is. A múzeum 2004-ben nyitotta meg kapuit, annak érdekében, hogy valósághűen mutassák be a cseppkőbarlang kedves lakóinak misztikus és kevésbé ismert világát. A mára a veszélyeztetett fajok közé tartozó denevérek sokak számára félelemkeltő állatok, ezt a negatív meggyőződést próbálják eloszlatni az emberekben a tárlaton kihelyezett nagy felbontású fotók, makettek és számítógépes ismertetők segítségével. A Denevérmúzeum megtekintése körülbelül 25-30 percet vesz igénybe és részletes ismeretterjesztést ígér.

3. Abaligeti-tó

A településen két mesterséges tavat alakítottak ki 1959-ben, ennek egyike a barlang bejáratánál található Abaligeti-tó, amely nyaranta szabadstrandként működik, de vízibiciklizni és csónakázni is lehet rajta. A tó egész évben látogatható, körülötte fákkal teli rendezett környezetet alakítottak ki, ami kellemes sétára invitálja a látogatókat. A közelben található egy étterem és egy büfé, ahol séta után megpihenhetünk. Emellett még a családosokra is gondoltak, ezért egy biztonságos elemekkel kialakított játszóteret is kiépítettek a gyerekek számára, így senki sem fog unatkozni a tó területén.

4. Horgásztó

A település másik mesterséges tavát szintén 1959-ben hozták létre, a patak felduzzasztásával. A Horgásztavat a mai napig is az Abaligeti-barlang karsztvize táplálja, a terület pedig maga a nyugalom szigete. A tó magas halállománnyal rendelkezik és folyamatosan telepítenek ide különböző hazai halfajokat, ezért közkedvelt helyszínévé vált a helyi horgászversenyeknek. A tavat egy szépen gondozott, fákkal teli, kiépített sétány veszi körül, az árnyékot kereső horgászok nagy örömére. A terület mellett kialakított parkban piknikezésre is van lehetőség, kellemes környezetben, kilátással a hangulatos tó vízére.

5. Abaligeti Római Katolikus templom

Amennyiben a környéken jártok, érdemes útba ejteni a Mária Magdolna tiszteletére megépült helyi templomot is, amelynek alapjait 1778-ban rakták le. Az 1796-ban elkészült római katolikus templom úgynevezett copf stílusban épült és impozáns belső terének köszönhetően egész évben közkedvelt esküvőhelyszín. Az épület a község felett húzódó domboldalon áll, ami kellemes sétatávolságra van a központtól, útközben pedig gyönyörködhetünk Abaliget természeti szépségeiben.

További érdekességeket is tartogat számotokra a Mecsek és környéke: