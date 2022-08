Pénztárcabarát árakkal nyitott meg Budapest legújabb kávézója a város szívében

Románia hatalmas népszerűségnek örvendő kávézólánca, a 5 to go nyár elején nyitotta meg első budapesti egységét a mindig nyüzsgő Király utca elején. Az aprócska üzlethelyiség már az első napokban csordultig telt kávérajongó turistákkal és környékbeli irodistákkal, akik a barátságos árak miatt hamar a kávézó visszatérő vendégeivé váltak.

Annak, aki járatos Bukaresten vagy más, román nagyvárosokban, nem kell bemutatni Kelet-Európa legsikeresebb kávézóhálózatát, hiszen kis túlzással minden sarkon belebotlik az ember egy 5 to go feliratba. A közel 400 üzlet azonban nem az egyetlen oka a román kávézóbirodalom népszerűségének.

Alacsony árak kötelezően

A 5 to go-t ugyanis nem mindennapi koncepcióval indította útjára két román üzletember, Radu Savopol és Lucian Badila 2015-ben. Ahogy arra a név is utal, a kávézóban eredetileg minden 5 lejbe (körülbelül 400 forintba) került, amivel rövid idő alatt hatalmas sikert arattak a kávészerető közönség körében. Az 5 lej mára 5 alapelvvé fejlődött: ízélmény, professzionalizmus, változatosság, sokszínűség és gyorsaság.

Az alacsony árak persze továbbra is nagy szerepet játszanak a kávézólánc sikerében, amelynek másik nagy vonzereje – ahogy arra az 5 alapelv egyike is utal – a gyorsaságban rejlik. A 5 to go kávézók nagy része könnyen megközelíthető helyeken, úgymint buszpályaudvarokon vagy irodaházak aljában található, ahol az elviteles rendszernek hála néhány perc várakozási idő után hozzájuthat az ember a napi koffeinbeviteléhez. A magas minőséget elérhető áron képviseli tehát a hálózat, és a csapat mindent megtesz a színvonal fenntartásáért. A baristák képzésekben részesülnek, a kávézókat pedig rendszeresen látogatják a cég munkatársai, hogy támogatást nyújtsanak.

A specialty kávézókra jellemző karakteres ízzel szemben a 5 to go speciális blendje jóval visszafogottabb, ezáltal szélesebb közönséget vonz. A prémium minőségű kávét az olasz Bristot pörköli, 70% arabica és 30% robusta arányban, amit darálás és lefőzés után modern hangulatú, színes grafikákkal ellátott papírpoharakba töltenek.

Kávé elvitelre, Budapesten is

Franciaország, az Egyesült Királyság és Belgium után 2022 júniusában Budapestre is megérkezett az első 5 to go kávézó, amelynek élén a kereskedelmi tapasztalattal rendelkező Antalffy György, a közkedvelt Demmers Teahouse hazai működtetője áll.

Ahogy ő fogalmaz, a 5 to go kávézólánc magyarországi mester franchise elindítása egy igazi szerelemprojekt. További saját üzemeltetésű kávézók megnyitását is tervezik a közeljövőben, de a legfontosabb cél a hálózat fejlesztése, melyhez elengedhetetlen a hazai céltudatos, vállalkozó kedvű franchise partnerekkel való együttműködés. A franchise hálózat részeként az üzletnyitás jóval egyszerűbb más vállalkozások beindításánál, és a tőkeigénye is sokkal kedvezőbb más hasonló franchise hálózatoknál, hiszen a tapasztalt csapat több fronton is segíti a magyar partnereket. A helyszín kiválasztása például teljes mértékben az új tulajdonosokon múlik, az üzlethelyiség kialakításában viszont egy gyakorlott csapat siet a partnerek segítségére.

Antalffy György és csapata azért döntöttek a Király utcai lokáció mellett, mert úgy érezték, passzolna egy főként elviteles fogyasztásra építő kávézó a nagyvárosi forgatagba. Számításaik be is jöttek, hiszen ottjártunkkor például kellemes nyüzsgés fogadott az üzletben, hiába hágott éppen tetőfokára a délutáni meleg.

Kedves kiszolgálás gyorsan

A kávézóba lépéskor rögtön két dolog ragadja meg az ember figyelmét. Elsőként a baristák barátságos üdvözlése, akiket itt nem rejtettek hatalmas kávégépek mögé, ekképpen utat engedve az eladó és a vevő közötti személyes kapcsolat kialakulásának. Másrészt, a különféle termékeket – hazai viszonylatban szokatlan módon – kerek összegre végződő árkategóriákba sorolták, melyeket színes táblák hirdetnek a falon: 500 és 1300 forint között válogathatunk kávék, kekszek, smoothie-k és üdítők közül.

Külön kiemelendő, hogy bármelyik árkategóriába tartozó kávét is válasszuk, felár nélkül kérhetjük növényi tejjel, sőt, akár szirupot is választhatunk hozzá anélkül, hogy felfelé kerekedne a végösszeg. A reggeli italokat egyébként különleges üdítők és snackek széles választéka egészíti ki, úgymint long chipsek, valamint gluténmentes és vegán kekszek, valamint helyben, minőségi alapanyagok felhasználásával készült szendvicsek gazdagítják a kínálatot.

Az első hazai 5 to go kávézó célja a romániai sikertörténet első nemzetközi, hálózatszintű folytatása. Ahhoz, hogy itthon is meghatározó piaci szereplővé váljanak, 5 további üzletet terveznek nyitni Magyarországon a következő egy évben és 20 egységet az azt követőben, amihez jelenleg is franchise partnerek jelentkezését várják.