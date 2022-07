11 kihagyhatatlan program augusztusra az ország legmesésebb helyszínein

Fergeteges programokat tartogat az augusztus, megéri felkerekedni! Szombathelytől Panyoláig, jobbnál jobb lehetőségek közül válogathattok, megnézhetitek például, milyen egy történelmi karnevál, de éjszakába nyúló fesztiválozásra is akad fővároson kívül eső alternatíva.

Magyarország egyik legszerethetőbb összművészeti fesztiválja különleges évfordulót ünnepel, 15. alkalommal rendezik meg ugyanis idén augusztus 2. és 6. között. Az ötnapos rendezvény a kultúra, a minőség és az emberség ünnepeként vonult be a köztudatba, és különféle színházi, képzőművészeti, irodalmi, valamint zenés és családi programokkal vonzza Baranya megyébe a nem mindennapi fesztiválélmény után áhítozókat. A bensőséges hangulat megteremtése érdekében olyan helyszínek adnak otthont egy-egy programnak, mint a kisharsányi Vylyan Pincészet terasza vagy a nagyharsányi Szoborpark.

A szobi szörpgyár sok-sok éve híres kiváló szörpjeiről, nem véletlen, hogy a Pest megyei kisváros ad otthont az édesen gyümölcsös ital tiszteletére rendezett fesztiválnak augusztus 5-7. között. A Duna partján tartandó, minden ízében nyári eseményen koncertekkel emelik a hangulatot.

Fesztelen jazzfesztivált rendez a királyok városa! Augusztus 5-7. között ingyenes koncertek sora várja a Székesfehérvárra látogatókat, a hazai jazz, fusion és fun-soul szcéna legnépszerűbb előadóinak közreműködésével. A 30. jubileumát ünneplő Fusio Group nyitja meg az eseményt pénteken 18 órakor, őket a Szabó-Gyányi Kvintett követi Kovács Kornéllal kiegészülve, majd 21 órától Ferenczi András – Romhányi Projekt feat. Jammal adnak koncertet. Szombaton a Subtones, majd az ifj. Egri János Kvartett, este pedig a Stinky Bugs Koszi Jankával és Méhes Adriánnal lesznek a színpadon. Vasárnap a Coltrane Legacy, az Orbay Lilla Quartet és a Vörös Tamás Project zenélnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Panyola ötutcás kis települése több nevezetességgel is büszkélkedhet. Sokan minőségi pálinkája, a „nemtudom” szilva hazájaként ismerik a nevét, mások a 16. alkalommal megszervezett PanyolaFeszt kapcsán figyeltek fel rá. Az augusztus 5-től 7-ig tartandó esemény a szórakoztatáson felül a megye értékeit mutatja be, 3 napon át fogadja a minőségi kikapcsolódásra vágyó látogatókat, koncertekkel, színházi produkciókkal és ismert szatmári ízekkel megszínesítve augusztus első hétvégéjét. A gyerekeket vándorjátszótér, bábkiállítás és sok más, kreatív elfoglaltság várja a diófák árnyékában.

Idén nyáron ötödik alkalommal rendezik meg a Palkonya Hangja minifesztivált, amelynek a villányi borvidék szívében fekvő varázslatos Haraszti Birtok és Camping ad otthont. A háromnapos zenei rendezvényen a világzene, a dub, a hiphop és az elektronikus tánczene ütemei zengik be a szőlőtőkék sorait, melyek között családias hangulatban, mindössze 500 fő élvezheti az augusztusi nyarat.

Egyhetes, igazi programkavalkáddal készül idén a Debreceni Virágkarnevál augusztus 15. és 21. között! 1200 hazai táncos, 400 külföldi karneváli felvonuló és körülbelül 500 000 élővirág érkezik a karneválra. Ahogy azt már megszokhattuk az elmúlt évtizedekben, az augusztus 20-i nemzeti ünnep Debrecenben 1966 óta a Virágkarneválról szól, amikor is külföldi karneváli felvonulók, hazai tánccsoportok és mutatványosok, élőzenei koncertek, virágkocsikorzók és old timer show-k, virágkötészeti verseny, gyerekprogramok, kertmozi, kiállítások és még megannyi izgalom fogadja a városba látogatókat. Magashegyi Underground, Punnany Massif, BOTANICA EXPO, Nagyerdei Sörkert | Beer by Lake, Galiba Gyermekfesztivál, Klasszikusok Éjszakája, Ramon Vargas, Fények éjszakái, Virágos város, Malek Andrea, Fenyő Miklós, Night Ride, Billufeszt és Kacaj zenekar – hogy csak néhányat említsünk a programkínálatból. A hét napon át tartó nagyszabású rendezvény minden évben élettel tölti meg Debrecen városát, ahová a helyiek mellett az ország legtávolabbi pontjáról és a határon túlról is érdemes lehet ellátogatni augusztusban.

Augusztus 17. és 20. között nemzetközi néptáncfesztiválnak ad otthont Mohács. A négy napon át tartó eseményen a település környékéről, hazánkból, valamint külföldről érkező tánccsoportok mutatkoznak be. Idén, a hazai tehetségeken kívül délszláv, észak-macedón, román, lengyel és spanyol csoportok adnak betekintést izgalmas tánckultúrájukba. Az első három napon a program szerint hosszabb, önálló műsorok váltják egymást, míg a negyedik napon a város főutcáján tartanak menettáncos felvonulást, amit látványos gálaműsor követ a Deák téren. Az esti bemutatók után nyitott táncházzal várják az érdeklődőket.

Az idén augusztus 17-20. között, Mátra-Sástón megrendezésre kerülő Fekete Zaj a zenei felhozatal mellett azért is nagyon csábító, mert egy gyönyörű tó mellett, az erdő mélyén, egy lelkes és nyitott közösség tagjaként barangolhatunk, miközben az underground legkevésbé látható rétegeiben mélyedhetünk el. A Fekete Zaj évről évre az egyik legizgalmasabb line-uppal lepi meg népes törzsközönségét, és nyitja ki kapuit újabb és újabb stílusok előtt, és ez idén sem lesz másképp.

Augusztus 25-28. között csábít igényes nyári szórakozásra a szombathelyi Savaria Történelmi Karnevál. A római alapokra épült belváros 29 helyszínén közel 300 program és több mint 150 fellépő várja a településre látogatókat. A fellépők között szerepelnek azok a hagyományőrző csapatok, akik kezdetektől fogva részesei a színes programkavalkádnak. A zenei paletta válogatott ínyencségeiben mindenki megtalálhatja a kedvére valót, a komolyzenétől az alternatívig. A Karnevál elmaradhatatlan fénypontja a felvonulás, melyre várják mindazokat, akik korhű jelmezben szeretnének e történelmi játékban részt venni, és azokat is, akik tapssal és jó kedvvel köszöntenék a felvonulókat. A legkisebbeket egy varázslatos világ várja a Kalandvárban, mesékkel, bábelőadásokkal és kishuszárokkal.

Augusztus 27-én 10. alkalommal rendeznek fesztivált a pikáns finomságok kedvelőinek Nagymaroson. A rendezvényen, amelyet a csípős ízekért rajongók, valamint a hazai és nemzetközi chilitermelők ünnepeként tartanak számon, könnyfakasztóan kiváló portékák és változatos programok közül válogathatunk.

Augusztus utolsó hétvégéjén 17. alkalommal tárul fel a látogatók előtt Szentendre valódi arca. A bájos település programok sorával kápráztatja el az arra járókat, akik részt vehetnek városismereti sétákon és táncszínházi előadásokon, követhetik az izgalmas, jótékonysági gumikacsaversenyt, Kultklasszik koncerteken tölthetik fel lemerült kulturális tartalékaikat, és a Fő téri fényfestést is megcsodálhatják. Szintén az augusztus 27-től 29-ig tartó időszakban kerül megrendezésre a Szentendrei Jazz- és Bornapok, idén Borkorzó néven, így semmi nem fog hiányozni a hamisítatlan fesztiválhangulathoz.