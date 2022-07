Egy falat nyár: 7 kihagyhatatlan gasztrokedvenc, amit megéri megkóstolni júliusban

Édes élvezetekből, grillből és ginből, exkluzív ételkülönlegességekből ezúttal sem lesz hiány, így a legjobb amit csak tehettek, hogy mihamarabb próbára teszitek júliusi gasztrokedvenceinket.

A Madhouse nyitottsága nemcsak sör- és ételkülönlegességeikben érhető tetten, de mindent átható szemléletükben is, amellyel mindennapjaikat élik. „Nyitottak vagyunk” menüjük éppen ezért nemcsak a váratlan ízek, de a barátaink és munkatársaink iránti nyitottságot is jelképezi. A másképp nem is, csakis büszkén fogyasztható menüben feltétlenül érdemes lesz megkóstolni a karfiolhumuszt pitával és az olyan fantázianeveket viselő fogásokat, mint a Szólíts a neveden vagy a Rózsaszín flamingók. Az pedig, hogy a menü megvásárlásával a Nyitottak vagyunk szervezet munkáját támogathatjuk, csak hab a tortán.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje kuriózumszámba megy, hiszen különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták újra édes desszertjüket. A csokit, szilva- és baracklekvárt rejtő kürtőskalácstésztát ugyanúgy faszénparázson sütik ropogóssá, amit aztán málna-, dió- és fahéjízesítéssel bolondíthatunk meg. A kürtőskalácsozás élményét keddenként és csütörtökönként a tematikus kürtősbonnapokon, havonta egyszer pedig a kürtősbonhétvégén emelhetjük magasabb szintre. Július 9-10-én magunk is eldönthetjük, hogy a málnás csokibon, a fahéjas szilvabon vagy a diós barackbon bizonyul a legfinomabbnak.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Egyetlen lépésre a Duna-parttól, a Budai Várnegyeddel szemben helyet foglalva, az InterContinental Budapest szálloda nyújtotta kellemes árnyékot élvezve pompás libanoni ételek fogadnak minket kegyeikbe.

Hihetetlennek tűnik, mégis igaz, hogy a pezsgő Dunakorzón ráérősen sétálgatva csupán egyetlen lépés választ el bennünket a libanoni kulináris élvezetek világától, a hideg és meleg mezzék, bőséges grilltálak megtestesült Kánaánjától. A teraszon ücsörögve gyümölcsös libanoni limonádé enyhíti a nyári hőséget, míg a színektől kicsattanó, friss mezzék ízelítőt adnak Libanon legjavából.

Az ARZ Libanoni Étterem megújult étlapján krémes, dióval, fokhagymával és gránátalmamelasszal egybeolvadó paprikakrém, míg a meleg mezzék kínálatából gránátalmával megbolondított és hummuszágyon pihenő marhahúscsíkok és egy régimódi libanoni fogás, úgymint szaftos zöldségekkel összesült rák hoz kulináris örömöt. Az üde, citrusos hummusz, a moutabal, vagyis a grillezett padlizsán és tahini szerelemgyereke, valamint a töltött szőlőlevél kellemesen pikáns, aromás-fűszeres ízét selymes, friss mentával megbolondított joghurttal, egészen pontosan labneh-val enyhíthetjük.

Ne felejtsünk el minden falat mellé törni egyet-egyet a helyben készült, még langyos, kerek arab kenyérből, és ha lehet, színesítsétek meg asztalotokat a megújult étlap legváltozatosabb fogásaival. Végül, de nem utolsó sorban feltétlenül kóstoljatok meg egy mesés libanoni desszertet, a gyümölcsökkel, pisztáciával gazdagon megszórt, vaníliaszósszal nyakon öntött croissantpudingot, az Um Ali-t, és ha tehetitek, mindenképp maradjatok náluk naplementére.

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.

A fővárosban már három helyen juthattok hozzá Ázsia legnépszerűbb italához, amit a Bubu Bubble Tea csapata honosított meg hazánkban. A buborékos teákat ízlés szerint válogathatjátok össze, csak győzzetek választani a 26 különböző íz közül, amiket zselécsíkokkal, valamint tápióka- és gyümölcsbogyókkal bolondítanak meg. Azért nem érdemes kihagyni a Bubu által kizárólag hidegen kínált speciális teaösszeállításokat sem, amelyek kiváló hűsítőként szolgálnak a nyári hőségben. A kedvenc teakombinációtokat pedig már otthon is könnyedén elkészíthetitek a webshopjukon vásárolt hozzávalókból.

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6.

1066 Budapest, Teréz körút 38.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16.

Az egyszerre tradicionális, mégis modern konyhát ötvöző Új Sipos Halászkert – vagy ahogyan sokan emlegetik „A Sipos” – valaha Óbuda szívébe vette be magát. A több évtizedes étterem történetében egy új fejezet nyílt, hiszen a megszokott klasszikusok mellé új gasztronómiai élmények társultak. Egyet ne feledjünk, mikor beülünk hozzájuk egy hangulatos ebédre vagy vacsorára, legyen szó nagy viszontlátásról, első randevúról vagy családi ünnepről, Sipos Károly halászlevének megkóstolása nélkül semmiképp se távozzunk. A halászlén túl a ropogós haltepertő és a szívélyes vendéglátás az, amiért újra s újra boldogan térünk vissza.

1033 Budapest, Fő tér 6.

Ugye egyetértünk abban, hogy aligha van jobb dolog nyáron, mint összejönni a családdal, barátokkal, és hangulatos grillparti közepette élvezni a kellemes nyárestét? A Dohány utcai ARAZ Étterem eggyel emeli a tétet, ugyanis a varázslatos, parázson sült ételek mellett ezúttal a gin szerelmeseinek is kedveznek. Július 14-én és 28-án tartandó Grill&Gin estjükön a belváros közepén, mégis hangulatos belső terasz oltalmában élvezhetjük az isteni ízeket: a korlátlan frissítő- és ételfogyasztást, a frissen grillezett fogásokat, a különleges ginkoktélokat, akárcsak az elmaradhatatlan aláfestő dallamokat.

1074 Budapest, Dohány u. 42-44.

Tengernyi okot tudunk miért lesz érdemes júliusban az Akácfa utca mediterrán hangulatú, nyitott szemléletű, gasztronómiai és kulturális origójába, a Mazel Tovba ellátogatni. Hangulatos kerthelyiségük valóságos olvasztótégelye a kulináris kalandoroknak és a fesztelen, baráti fröccsözéseknek egyaránt. A mediterrán konyha új séfajánlata ezúttal megmutatja féltve őrzött gyöngyszemeit, és ezekben a fogásokban csillogtatja meg a szezon legfinomabb ízeit. Egy felejthetetlen élmény reményében mindenképp kérjünk a grillezett spárgából friss céklasalátával, a sült zeller- és újrépakrémlevesükből, akárcsak új dimenziókat nyitó rózsavizes epres tiramisujukból.

1073 Budapest, Akácfa utca 47.