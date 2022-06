Ámulatba ejtő fényjátékkal várja az érdeklődőket az ország egyetlen fényfesztiválja

Négy teljes napra, július 7. és 10. között ismét Pécs válik a világ fényfővárosává. Az ország első és egyetlen fényfesztiváljára mintegy 120 programmal készülnek a szervezők, ahol olyan ingyenes programokon vehetnek részt az érdeklődők, mint a fénnyel teniszezés, a fénygraffiti-készítés és a fényóceánba merülés.

A Fény Útja

Megelevenedett fantáziavilággá válik július 7. és 10. között a pécsi belváros, ahol összesen 19 helyszínen lesznek láthatók a szemkápráztató látványosságok.

A világ legnagyobb fényfesztiváljai után az Árkád Pécs Bevásárlóközpontba érkezik az angol Squidsoup csapatának Submergence, vagyis Alámerülés című hatalmas, magával ragadó munkája.

A közönség bele is sétálhat majd a több mint 5.000 fénypontból álló alkotásba, miközben teljesen körülveszi az óceánba való alámerülés érzetét keltő dinamikus fényinstalláció.

Pécs világhírű szülötte, Victor Vasarely munkássága előtt két alkotás is fog tisztelegni. Vasarely képi világát továbbgondolva „szőnek fényszőnyeget” a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának diákjai a Janus Pannonius utcában, míg a másik alkotás a Csontváry Múzeummal szemben kap helyet, mely egy Vasarely-ihlette interaktív favetítés lesz.

Idén megelevenedik a Zsolnay család egykori, Barbakán-árokba építtetett teniszpályája, ahol a látogatók fény segítségével játszhatnak majd teniszmeccseket. Továbbá a Kossuth térre érkezik a francia Antonin Fourneau interaktív Waterlight Graffiti alkotása, ahol egy 8 méter széles LED-falon, víz segítségével készíthetünk fénygraffitiket.

Mindemellett fényfestés ragyogja majd be Pécs ikonikus tereit, épületeit, mint a Dzsámi, a Jókai tér vagy a Pécsi Nemzeti Színház, de fényköntöst kapnak olyan új helyszínek is, mint az új Pécsi Vásárcsarnok vagy az Árkád parkjának játszótere, ami UV színekben fog pompázni.

Kiemelt helyszínek és exkluzív programok

És aki még ennél is több élményre vágyik, őket a Fény Útja Extra várja, amelynek kiemelt helyszínei és exkluzív programjai egy 1500 forintos karszalag megvásárlásával látogathatók.

Ilyen lesz például az egyik legkülönlegesebb fényinstalláció, a Tundra nevű nemzetközi fényművész kollektíva Pécsi Galériában megjelenő Row című alkotása. A holografikus, audiovizuális élmény során úgy cikáznak majd mellettünk a fényobjektumok, mintha Harry Potter-beli varázslatok röpködnének körülöttünk.

A Jakováli Hasszán Dzsámi belső kupolájának és falainak fényfestése is az extra karszalaggal lesz látható, csakúgy, mint a Civil Közösségek Háza, ahol két magyar fényművész, Battha Gáspár és Mátrai Erik egy-egy munkájával találkozhat a közönség.

A fesztivál rangját ennél is tovább egy nemzetközi, pénzdíjazásos fényfestőverseny emeli, melynek idei témája az egyensúly. A Zsolnay Light Art fényfestőverseny során a Székesegyház monumentális homlokzatát háromdimenziós, mozgó fényalkotásokkal kelti életre a világ 5 legjobb fényművésze, egy magyar, egy francia, egy spanyol, egy német és egy thaiföldi alkotó.

Programkavalkád fényes nappal

A Zsolnay Fényfesztivál különlegessége, hogy nemcsak sötétedés után, hanem napközben is kínál élményeket, ilyenkor elbűvölő nemzetközi utcaszínházi programok szórakoztatják a látogatókat.

Chiléből egy utánozhatatlan utcai bohóc, Argentínából légtornász-akrobaták és egy bűvész-zsonglőr, Olaszországból buborékcirkusz, Franciaországból pedig egy újcirkuszi előadás érkezik, de magyar művészek tűzzsonglőr-előadásait is láthatjuk.

A Széchenyi téren a svájci Panorama Kino Theatre társulata pécsi és budapesti színészekkel kiegészülve különleges, 360 fokban forgó mozit építenek fel, ahol a szélesvásznú kép az utca, a filmsztárok a színészek mellett a fesztivál látogatói lesznek. Pécsi művészek varieté műsorát is láthatjuk, és ha mindezek után kedvet kapnánk hozzá, hogy mi is kipróbáljuk magunkat, erre is lehetőség lesz a cirkusziskolában.

A fesztiválon kizárólag olyan zenei élményekkel találkozhatnak a látogatók, amelyekben hangsúlyosan jelen van a vizualitás. A látványos koncertek és DJ-szettek éjszakába nyúló szórakozási lehetőséget kínálnak: fellép a Decolonize Your Mind Society, a Freakin’ Disco Kamaraelektronika, a Zagar, a Siblicity, a lengyel audiovizuális művész Ari Dykier, Dj dork és Bernathy Zsiga is.

A kiegészítőprogramok is megannyi izgalmat rejtenek: a Fénybütyköldében például világító ékszerek és emléktárgyak készítésére nyílik lehetőség. Mint minden évben, a hatodik alkalommal megrendezett fesztiválra „fénynagykövetek” is érkeznek. Ennek apropóján lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert is gazdagítja az egyébként is színes programkínálatot, de szakmai beszélgetésre is sor kerül a lengyel fényművészet képviselőivel.

A fesztivál idén ráadásul túlmutat a belvároson, hiszen a Zsolnay Kulturális Negyed nappali fényprogramokkal is várja a látogatókat.

Bővebb információ: fenyfesztival.hu