A Balaton-felvidék elbűvölő környezetében koncertezik idén nyáron Emeli Sandé

Augusztus 4-én Magyarországra érkezik Emeli Sandé, hogy nem máshol, mint a Balaton-felvidék meseszép környezetében megrendezett Paloznaki Jazzpikniken kápráztassa el kivételes tehetségével a nagyérdeműt.

A világhírű brit soul és R&B énekes-dalszerző 2012-ben debütált Our version of events című első önálló lemezével, amely elsöprő sikert aratott: több héten állt az első helyen, és a legnagyobb példányszámban eladott album lett az Egyesült Királyságban. Ugyanebben az évben fellépett a londoni olimpia nyitó- és záróünnepélyén, és elnyerte első BRIT Awards-díját. Közreműködött Professor Greennel a Read all about it, a Labyrinth zenekarral pedig a Beneath your beautiful című dalban, amelyek tovább repítették a hírnév felé.

2016-ban jelent meg Long live the Angels címmel második stúdiólemeze, majd 2017-ben ismét őt választották meg a „Legjobb brit női szóló előadónak”. A zene ügyéért tett szolgálatai miatt pedig Erzsébet királyné a „Brit Birodalom Rendjének tagja” címmel tüntette ki. Sandé számos slágerrel büszkélkedhet, akár előadóművészként, akár zeneszerzőként; írt már dalokat Cher Lloydnak, Alicia Keys-nek, Tinie Tempah-nak, Rihannának, Leona Lewisnak és sok más világhírű énekesnek.

2019-ben adta ki a Real Life című albumát, az elmúlt két évben új zenéjén dolgozott; 2021-ben a Family című kislemezével tért vissza, ami egy új zenei korszakának kezdetét is jelenti a pályáján. Az új kislemezt Sandé otthonában írták és vették fel a világjárvány idején. Emeli, aki általában erős, szárnyaló énekhangjáról ismert, legújabb albumán újszerű, ritmikusabb hangzást hoz, amire a rajongók felszabadulhatnak és táncolhatnak.

Emeli Sandét 2022. augusztus 4-én, a Paloznaki Jazzpikniken hallhatja élőben a magyar közönség.

Bővebb infó és jegyvásárlás: jazzpiknik.hu