Karórával figyeljük magunkat

A technológia fejlődése által már nemcsak a számítógépünket használhatjuk a digitalizált világban, hanem a telefonunk, karóránk is a segítségünkre lehet. Szinte hihetetlen, hogy a kiegészítőket már nemcsak esztétikai értékeik miatt viseljük, hanem hasznosak is a számunkra.

Okos karórák az aktív embereknek

A karóra már hosszú évtizedek óta az ember egyik kedvelt viselete. Míg kezdetben ez az eszköz csupán az idő múlását mutatta, mára számtalan olyan képessége van, amely a modern ember számára nélkülözhetetlen. A Juta Óra-Ékszer karóra kínálatában olyan okosórák kaptak helyet mint a neves Garmin márka darabjai. Ez a svájci márka olyan minőségi termékeket gyárt, amelyekkel biztosan elégedettek leszünk, akár a küllemükről, akár a tudásukról van szó; hiszen prémiumminőségű kommunikációs és informatikai készülékeket is forgalmaz.

A precíz GPS vevőnek köszönhetően ezek az órák pontosan képesek mérni a megtett távot, az eltelt időt és a mozgás sebességét, illetve annak tempóját is. Ha erre vannak beállítva, akár automatikusan is rögzítik a köröket. Mindezt figyelembe véve, a futáshoz nélkülözhetetlen társ. Az órák több mint 20 beépített sportalkalmazással és számos edzéstervvel rendelkeznek, így a sportos életmódot folytatók számára nagyban megkönnyíti az életet.

A sporton túl

A Garmin kínálatában szép számmal találunk olyan modelleket is, amelyeket kifejezetten terepre szántak, és ennek megfelelően tesztelték őket a hő-, rázkódás- és vízállóság tekintetében.

A karóra folyamatosan monitorozza a szervezetünk állapotát, számolja a nap alatt megtett lépéseinket, figyeli az alvásunk és légzésünk minőségét, méri a pulzust, a hidratáltságot vagy épp a stressz szintünket. Figyelmeztető üzenetekkel lát el, ha valamelyik érték megüti a kritikus szintet.

A kiváló funkciókon túl a márka törődik az esztétikával is. A csajos darabokat a hölgyek az elegánsabb öltözékhez is felvehetik, nem keltenek vele sportos benyomást. Előny, hogy a készülék követi a menstruációs ciklust és figyeli a várandósságot. A terhesség követésének lényege, hogy az óra hétről hétre új információkkal lát el minket a magzat fejlődését illetően.

Középpontban az élet

A karóra egy olyan személyes tárgy, amelyet szinte mindig magunkon viselünk. Ez a közelség lehetővé teszi azt, hogy az okoskészülékek folyamatosan megfigyeljék az életjeleket és értesítést küldjenek, amikor veszélyt észlelnek. Az emberi élet mindennél fontosabb, ezért érdemes ilyen eszközt viselnünk, hiszen sok esetben olyankor is képesek figyelmeztetni bennünket, amikor mi még nem is érzékeljük a veszélyt.

Ha ajándékba szánunk egy okosórát, akkor is érdemes olyan modellt választani, amely fejlett érzékelőkkel rendelkezik, hiszen így biztosak lehetünk abban, hogy az ajándékozott fél életjelei folyamatosan monitorozva lesznek. Sok viselőnél egy ilyen eszköz akár életet is menthet, hiszen a figyelő funkciókon túl a telefonnal párosítva hívás is indítható. A csuklóra rögzített óra kellő közelségben van ahhoz, hogy vészhelyzet esetén is hívni tudjuk a segélyhívót.