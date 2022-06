Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján / 2022. június 7-12.

Hétről hétre egyre több program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, túrák, gasztroélmények, fesztiválok – ezek közül válogattunk nektek.

Programok a Balaton északi partján

2022. június 9. és 12. között a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program közösen rendezi meg Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a Magyar Mozgókép Fesztivált, melynek részeként kerül sor a Magyar Filmakadémia lebonyolításában a Magyar Mozgókép Díjak átadására is.

A program alatt a Balaton és a természet ritkábban látott arcát mutatják be. Vitorlázás közben az időjárástól függően kipróbálhatjátok a hajóvezetést, és a tó legtisztább részein fürödhettek. További élmény fokozás érdekében: házi kenegetők, saját kenyér és friss zöldségek fogyasztása a hajón, borkóstolás a Balaton közepén.

A pop-ba hajló pszichedelikus zenét játszó YZZO és a lágy, soulos blues rock és a kemény, karcos stoner rock határmezsgyéjén táncoló Woodstock Barbie koncertje.

Egy új hely felderítése mindig szuper program:

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra laza, piknikes borkóstoló keretében mutatják be az 1 Bor 1 Vers új évadának verseit és borait a Borbolt a völgyben kis kertjében. Idén van egy csavar is a történetben, Jobbágy Bence megzenésítette a verseket, ezeket dal formájában most hallhatjátok először.

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány és a Garten Balaton meghív titeket Naomi Devil festőművész június 10-én 17 órakor nyíló “Vissza a természethez” című kiállításának megnyitójára. A kiállítás június 17-éig látogatható.

Vízpart, naplemente és ínycsiklandó gin-tonic koktélok a legkiválóbb magyar ginek és a 100%-ig magyar Balatonic tonikital párosításával.

Június 10. és 12. között gólyalábasok, színészek, fotósok és énekesek lepik el Kapolcsot, hogy a Bondoró Utcaszínház Fesztivál alkalmából minden korosztály számára vonzó előadásokkal kápráztassák el a nagyérdeműt. A több helyszínen zajló eseményen elismert hazai és külföldi művészek lépnek színpadra.

Pályi Zsófia fotográfus által készített, a “Balaton, a magyar tenger” fotósorozat bejárta a nemzetközi sajtót, szerepelt a CNN oldalán is, és az amerikai National Geographic magazin nyitó képriportként mutatta be hét oldalon át 2021. nyarán, melyet közel harminc ország helyi lapja vett át szerte a világon. Ez a kiállítás lesz megtekinthető a Gyetvai Villában a nyári hónapokban. A június 10-i megnyitóra szeretettel, és persze szuper balatoni borokkal várnak mindenkit.

Állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

A kellemes túra során magadba szívhatod a kora nyári Badacsony erdejének illatát és hangjait, a hegy magával ragadó és máshol át nem érezhető atmoszféráját. A túra végpontján pedig lenyűgöző kilátásban lehet részed.

Június 11-én a Szent György-hegyi bazaltorgonáknál hagyhatjátok magatok mögött a hétköznapok minden gondját-baját. Finom falatok mellett vulkanikus balatoni borokat kortyolhattok a fűben ülve, háttérben a csodás Balatonnal, miközben kellemes zene szól. Jegyek limitált számban érhetők el.

Az erdőfürdő japán eredetű stresszoldó gyakorlatain keresztül kapcsolódhattok a természettel, új nézőpontokat találhattok és talán egy kicsit más szemmel tekinthettek a külső és belső világotokra.

A túra célja: a kerékpározás, mint mozgásforma népszerűsítése a családosok körében, kiemelt figyelemmel a fiatalok mozgásának fontosságára. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Balatonfüred egyik legnépszerűbb látogatóközpontja, ami egyben a Balaton legnagyobb akváriuma, a Tagore sétány platánokkal tarkított igéző, virágos környezetében helyezkedik el. A Bodorka Vízivilág Látogatóközpontban összesen 19 akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó került kialakításra, ahol Magyarország védett állatai közül többel is megismerkedhetünk. A több mint 30 balatoni halfajt bemutató Bodorka nem véletlenül vált kicsik és nagyok, fiatalok és idősek kedvencévé, hiszen a Balatonban megtalálható különböző halfajok mellett két további akvárium hivatott a tengerek élővilágát szemléltetni.

Programok a Balaton déli partján

Mesterházy Balázs (író, költő) felolvasással és beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatója. A könyv a helyszínen megvásárolható lesz, a bemutató után a szerző dedikál. A könyvbemutatót a könyv grafikáit is készítő Károlyi Zsuzsanna festményeiből és tusrajzaiból összeállított kiállítás kíséri.

A Lógó Üveg ingyenes nyári koncertsorozatának első eseményén, a siófoki Blokk Duó érkezik egy hamisítatlan retró pop-rock bulival.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén felkereshetitek a környék legszebb természeti kincseit. A koranyári Balaton különleges arcát mutatja, még nincsenek sokan, így ezt kihasználva tehettek kellemes kirándulásokat kutyáitok társaságában.

Állóvizet felkavaró ütemek, basszusokba beleremegő térdek, utánozhatatlan hangulat – június 10-én még az ég is sárga-feketébe borul Siófok felett.

Állandó programok és látnivalók a Balaton déli partján:

Nappal fürdőzhettek a habokban, napozhattok a napozóstégen, sportolhattok, vagy kipróbálhatjátok a Plázs gasztronómiai kínálatát. Este a csillagok alatt bulizhattok a legjobb előadókra. Ezen a héten pénteken Rakonczai Imre, szombaton a legendás Demjén Ferenc ad koncertet.

Egy kellemes alkonyati alkotó program a Balaton partján akár egyedül, akár pároknak. Előképzettség nem szükséges, előzetes bejelentkezés viszont igen!