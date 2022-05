Megnyitott a Néprajzi Múzeum Európában egyedülálló, új épülete

Május 23-án megnyitotta kapuit a Néprajzi Múzeum egyedülálló stílusban kialakított új épülete a Városligetben. Ez alkalomból számtalan látványos kiállítással és meghosszabbított nyitvatartással készülnek az érdeklődőknek.

A Néprajzi Múzeum új épülete

A Ferencz Marcel által tervezett épület az intézmény történetének első olyan székhelye, melyet néprajzi múzeumi célra alakítottak ki, ezzel megalkotva Európa egyik legkorszerűbb etnográfiai múzeumépületét. A korábbi kiállítóhelyhez képest háromszor nagyobb tér áll rendelkezésre a különböző, rendkívül gazdag gyűjtemények bemutatására.

Az épület mintegy 60 százaléka a térszint alatt kap helyet, ahol a modern muzeológiai ajánlásoknak megfelelően, a természetes fénytől védett helyen alakították ki a kiállítótereket.

A Városliget szélén, az Ötvenhatosok terén álló, két, egymásba fonódó domboldalt megidéző épület egyik különlegessége a közel félmillió pixelből kialakított homlokzati díszítése, amely 20 magyar és 20 nemzetközi néprajzi motívum kortárs újrafogalmazását jeleníti meg. Ez az egyedülálló megoldás nem csak esztétikailag formabontó, hanem műszakilag is fontos eleme a homlokzatnak, hiszen az épület árnyékolását is biztosítja, hozzájárulva az energiatakarékos működéshez.

Emellett figyelemreméltó a több mint 7000 négyzetméteres parkosított tetőkertje is, amely legmagasabb pontján gyönyörű panorámával és növényzettel vár. A tetőkert bejárása után az épület környezetében újonnan kialakított zöldfelületeket és a hangulatos Városligeti Promenádot is érdemes körbejárni.

Kiállítások az új Néprajzi Múzeumban

Az új helyszínen kialakított Néprajzi Múzeum első időszakos, Megérkeztünk című kiállításán a költözés jelképét és a pakolás közben előkerülő különleges tárgyak témakörét járják körbe.

A tárlat az elmúlt másfél évszázad múzeumi munkájának eredményeiről mesél, egyszerre mutatva be a legelső, 19. század közepi gyűjtéseket és a legújabb szerzeményeket. Az egzotikus kultúrák és a magyar paraszti világ emblematikus emlékei együtt jelennek itt meg: türelemüveg és bőrből, elefántcsontból készült afrikai tárgyak, sárközi párta, tollkorona az Amazonas vidékéről, japán szamurájkard, gazdagon hímzett cifraszűr és Amur-vidéki halbőr ruha.

A másik időszakos kiállítás az épület főlépcsője mentén mintegy 4000 műtárgyat felvonultató Kerámiatér elnevezést kapta, ami nyitvatartási időben ingyenesen látogatható.

A két részből álló kiállításban a kerámiatárgyak a múzeum gazdag, magyar és nemzetközi gyűjteményeibe engednek betekintést. A látványtár két részre osztott tere az emberi agy két féltekének működését képezi le. A bal agyfélteke értelmez és rendszerez: földrészek, fazekasközpontok és formák szerint csoportosítja a világ kerámiáit. A jobb agyfélteke a kerámiavilágokat inkább érzéki szempontból próbálja felfedezni és laza asszociációs láncba szervezni.

Az interaktív és látványos ZOOM elnevezésű kiállítás egészen egyedi perspektívából tekint a múzeumi gyűjteményre. A szokatlan időszakos kiállítás részletező értelmezés nélkül mutatja be a tárgycsoportokat és az egyes tárgyakat, játékos megközelítések segítségével. A nézőpont és közelítés itt fizikai, vizuális élmény. A kurátorok zoomolnak, felborítanak, feldarabolnak, kifordítanak, összekevernek. E nézőpontváltás, avagy a „zoomolás” módjait elsősorban fogalmi ellentétpárokon keresztül mutatják be, ezek rendezik össze az egyes témákat.

A Városliget új látogatóközpontjának részeként egy interaktív időutazáson is részt vehetnek a látogatók, amely Budapest Aranykora címmel a nemzet fővárosának legpezsgőbb és legsikeresebb történeti időszakát mutatja be, az 1867–1914 közötti Aranykort, amikor elődeink megteremtették Budapestet. Az ingyenesen megtekinthető tárlat fő attrakciója a századfordulós Budapestet bemutató, 55 m2-es, több mint 6.000 épületből álló léptékarányos városmakett, melyet AR technológiával felszerelt okostávcsővel és tabletek segítségével is felfedezhetnek.

A látogatók kényelmét és a közösségi funkciókat szolgálják az épület különböző pontjain található csomagmegőrzők, családi szobák, vendéglátóhelyek, de az érdeklődőknek lesz lehetőségük a múzeum boltjában, az Etnoshopban is vásárolni, és könyveket böngészni a közösségi irodaként is működő Etknow-ban.

A Néprajzi Múzeum a nyitóhéten keddtől vasárnapig hosszabbított nyitvatartással, este 8 óráig látogatható.