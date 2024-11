A székelyföldi András-nap ízei, humora vár a budapesti Néprajzi Múzeumban

A Néprajzi Múzeum 2024. november 30-án elhozza Budapestre a székelyföldi András-napok hangulatának minden ízét. A Székelyek – Örökség-mintázatok című kiállításhoz kapcsolódó rendezvényen lesz zene, tánc, kézműveskedés, az Etno Bistro étteremben pedig székely ételek közül rendelhetnek a vendégek.

Szent András napja a szerelmi jósló varázslások mellett a disznóvágások kezdetének időpontja is. A Székelyek – Örökség-mintázatok c. kiállításban zajló interaktív, játékos gasztronómiai kalandozáson a disznóvágás hagyománya mellett székely ételekkel, italokkal ismerkedhetnek meg a látogatók, kiderül, mi is a pityókás kenyér, a kokojzapálinka, a lása, a cseh rántott vagy a borvíz.

A gyerekek megismerkedhetnek a fazekasságon keresztül a nyomódúcos technikával, és saját kezűleg készíthetnek agyagból poháralátéteket a székelyföldi kályhacsempék mintáinak felhasználásával.

András-napi programok a Székelyek című kiállításban // Néprajzi Múzeum (2024. november 30.)

A kiállítótérben a gasztronómiai kalandozásba Saly Noémi művelődéstörténésszel és a székelyföldi Csíkmadarasról érkezett Gáll családdal vághatunk bele, az András-napi szokásokról Vass Erika néprajzkutató mesél, a székely humort a Szomszédnéni Produkciós Iroda szolgáltatja.

A Székelyek – Örökség-mintázatok című nagylélegzetű, látványos kiállítást Gyarmati Zsolt mutatja be. A csíkszeredai történész és kurátor tárlatvezetése a székely identitás, a megélhetés módozatai, a tárgyi kultúra, a kisvárosok öröksége, a gasztronómia és a fogyasztás, az öltözködés szokásai és hagyományai, a hiedelmek és a vallásosság kérdésköreire fókuszál.

A rendezvényen a csíkmadarasi Gáll család életével is megismerkedhetünk, amit áthat a természet és a hagyomány tisztelete. Immár két évtizede gazdálkodnak és vendéglátással foglalkoznak egy műemlék malomportán. Levente őstermelő, turisztikai szakember, Tímea pedig a hagyományos székely konyha elkötelezett híve. A nagymamája kézzel írott kosztosfüzetéből varázsolt kulináris finomságokat Kölcsönkért kovász című nagy sikerű könyvében tárja a közönség elé, amelyet most részleteiben is megismerhetünk ezen a tél örömeit éltető népszokásokat felelevenítő napon.

