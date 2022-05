5+1 tipp, ha feldobnád az albérleted

Sokan azt vallják, hogy mivel az albérletük valójában nem az ő saját tulajdonuk, nincs értelme dizájnossá, otthonossá tenni azt, és ezzel a saját képükre formálni a teret. Mi sem azt mondjuk, hogy kezdd el kiütni a falakat és kicserélni a hajópadlót. Viszont számtalan olyan kisebb-nagyobb változtatást eszközölhetsz rajta, ami hatalmas változást jelenthet – és meg is villatnhatod ezekkel a saját, egyedi stílusodat. Ha nincs ötleted, hogy hogyan kezdj bele, akkor mindenképp olvass tovább!

Mielőtt belekezdenél…

Mivel nem a saját lakásod kidekorálásáról van szó, akad néhány alapszabály, amit mindenképpen be kell tartanod. Az egyik, hogy minden tartósabb változtatást egyeztess le a főbérlőddel! Persze, ha el akarsz helyezni a szobádban egy színes szőnyeget vagy új növényekkel tennéd otthonosabbá a nappalit, akkor nem kell őt azonnal riadóztatnod. Viszont ha nagyobb dolgokban gondolkozol, például lefestenéd a konyhabútorok felületeit, előtte mindenképpen kérj engedélyt! Ha nem megy bele, akkor kénytelen leszel a kisebb változtatások mellett letenni a voksod.

Emellett, ha többen béreltek közösen egy lakást, akkor a lakótársaiddal is beszéld meg, mielőtt belevágnál a projektedbe. Legyél jó fej! Végül, de nem utolsó sorban érdemes a szomszédokkal is egyeztetni, ha például képekkel díszítenéd fel a szobád falát, és lehet némi kopácsolásra számítani, nehogy panasz érkezzen a főbérlőhöz. Összességében pedig érdemes szem előtt tartani, hogy mégiscsak egy albérletről van szó – ez különösen akkor fontos, ha határozott idejű szerződéssel bérelsz. Ha pár hónapon belül úgyis kiköltözöl, akkor nem jó ötlet nagy fába vágni a fejszédet.

5+1 tipp, amivel feldobhatod az albérleted

Ha már mindenkivel mindent leegyeztettél, már csak az inspiráció és néhány szuper öltet hiányzik, akkor nincs más hátra: olvass tovább, és vágj bele!

Zöldítés

Biztos, hogy egyetlen főbérlőnek sem lesz gondja azzal, ha néhány zöld növénnyel dobod fel a belső teret. Akár egy-egy nagyobb növény – mondjuk egy kifejlett monstera vagy egy mutatós sárkányfa – is hatalmas változást tud jelenteni. De minél többet helyezel el ezekből, annál jobb! Persze arról se feledkezz meg, hogy ezeket gondoznia is kell valakinek, tehát csak annyit vállalj be, amennyivel elbírsz. Plusz tipp, hogy érdemes strapabíró növényeket választani, ilyen például a fent említett sárkányfa de az agglegénypálma is.

Szőnyegek

Szintén nem lehet senkinek kifogása egy-egy jól elhelyezett szőnyeg ellen. Arra viszont mindenképp figyelj oda, hogy illeszkedjen a darab az adott helyiségbe. Például, egy unalmas, földszínekkel operáló szobát nagyon jól fel tud dobni egy színes szőnyeg, egy hippi stílusú szobában pedig tökéletesen fog mutatni egy shaggy szőnyeg.

Csempematrica

Ha csúnya vagy csak egyszerűen régi csempe van a konyhában vagy a fürdőben, nem kell feltétlenül vésőt ragadnod – és persze nem is ajánlott. Ma már ugyanis számtalan szebbnél szebb csempematrica közül választhatsz. Igen népszerűek a portugál stílusú csempék, de a nagyon színes, mandalás, indiai jellegű darabokból is rengetegfélét találhatsz. Ezekkel nincs is semmi dolgod, csak szépen, pontosan felragasztani a felületekre, amelyeket előtte alaposan letisztítottál és lezsírtalanítottál. Máris teljesen megújul majd a helyiség, meglátod!

Textilek

Egyszerű, de nagyszerű megoldás, ha néhány színben illeszkedő, változatos textúrájú textillel egészíted ki az albérleted helyiségeit. Beszélünk itt függönyökről – sötétítő- és dekorfüggönyökről –, plédekről, párnahuzatokról és gyakorlatilag bármilyen textilről, amit csak el tudsz képzelni. Ezekből minél több van, annál jobb, hiszen igazán otthonossá teszik a lakást, nem is beszélve arról, hogy ezekkel remekül kifejezheted az egyéniséged, stílusodat.

Művészet

Ha igazán a saját képedre formálnál egy-egy helyiséget, tegyél közszemlére néhányat a kedvenc művészeti alkotásaid közül! Legyenek azok fotók, festmények másolatai, esetleg igazi festmények, keress nekik keretet, és irány, fel a falra! Lehet, hogy elsőre sok hűhónak tűnik, de egyáltalán nem telik sok időbe, ha megvannak az alapanyagok – és mégis teljesen megváltoztatja a helyiség atmoszféráját. Ilyen esetben persze kérj engedélyt a főbérlőtől, de kinek lenne kifogása néhány szög ellen, amelyek csak alig látható, apró lyukakat ejtenek a falon?

+1 Apró bútorok, kiegészítők

Legyen az egy hangulatos szék, amit egy vintage vásáron szereztél be, vagy egy éjjeliszekrény, amit még gyerekkorodban használtál, esetleg egy könyvespolc, ami épp tökéletes a könyveid számára, nyugodtan használd fel őket az albérletedben! Ezek ugyanis tipikusan olyan dolgok, amelyeket könnyű mozgatni, így egy esetleges költözés esetén sem lesz nagy gondod velük.

Lakd be magad!

Ezekkel a tippekkel könnyen otthonossá teheted a környezetedet, éppen ezért nem érdemes sajnálni tőlük az időt – főleg, hogy ha költözésre kerülne a sor, akkor sem ér nagy veszteség. És gondolj csak bele: ezek tényleg annyira gyors és egyszerű módszerek, hogy bármikor hamar megismételheted őket, lehet, hogy már a saját lakásodban!