Rattant a kertbe, és nem csak bútorokra gondolunk

Ahogy kúszik egyre magasabbra a hőmérő higanyszála, a boldog kerttulajdonosok végre újra használatba vehetik a kényelmes kültéri bútorokat vagy beszerezhetik a következő szezonra a hiányzó vagy tönkrement darabokat.

A nyár nagy slágere a pancsolás, ha idén nem fér bele a költségvetésbe a tengerparti utazás, vagy kevesebbszer lesz lehetőségetek vízpart közelébe menni, akkor állíts fel a kertben egy saját medencét. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogy milyen típusok közül tudsz válogatni.

Pihe-puha

Az egyik legközkedveltebb típus a puha falú medence. Gyorsan, egyszerűen felállítható és hamar használatba lehet venni. A víztároló peremét kell felfújni levegővel, a többi része magától áll helyre, ahogy folyamatosan telítődik meg vízzel. A PLAZAWEB.HU webáruház rattan medence kínálatában 3,05 és 3,66 m átmérőjű és különböző magasságú modellek közül válogathatsz. Az átmérőn túl számold hozzá a helyigényhez, hogy kényelmesen be és ki lehessen mászni, illetve szeretnél-e lábmosót tenni a létra közelébe.

Fémvázas megoldás

A fémvázzal merevített medencék akár nagyobb családoknak is kellemes fürdőzést biztosítanak. Ennek a kezelése sem bonyolult, a vázakat az előre kialakított füleken kell átbújtatni, ez adja majd a tartását. Számos méretben és változatos formákban beszerezhetők. Így ha a rendelkezésedre álló terület engedi, akár téglalap alakú is lehet a kert ékessége, ez igazi úszómedence hangulatot kelt. Ellenállóbbak, stabilabbak, mint a puhafalú társaik, ezért mindenképpen megéri a plusz anyagi és az üzembe helyezésével járó időbeni többletráfordítást.

Rattan medencék

Eddig – a gyerekmedencéken kívül – nem igazán volt lehetőség dizájnt vagy mintát választani, a privát strand általában kék színben volt csak elérhető. Szerencsére azonban megjelent a rattan hatású anyag a víztárolók alapjaként is, ami különösen üdvözlendő. A kerti bútorok tekintetében már bizonyította rátermettségét, most már a medencék is stílusos kiegészítői lehetnek a kertnek.

Az élettartam nem örök, de hosszabbítható

A megfelelő gondoskodással sokat tehetsz azért, hogy több éven keresztül élvezhesse a család a pancsolást. Először is olyan helyet kell találni a fürdőzésre szolgáló térneknek, ami egyenletes. Tisztítsd meg a kavicsoktól, faágaktól a területet, ahová kerülni fog, és ha teljesen biztosra szeretnél menni, akkor szerezz be alátét fóliát is. Hideg vízzel töltsd fel a medencét, mert a melegben a kórokozók jobban szaporodnak. A vízforgatót naponta többször is bekapcsolhatod, a vegyszereket használd az útmutatás szerint. Esténként, vagy amikor senki nincs a vízben, fedjétek le a tetejét is fóliával, hogy ne kerüljön bele falevél. A strandszezon végén engedd le a vizet, hagyd teljesen megszáradni, és olyan helyre tedd, ahol télen sincsenek mínuszok.