A linképítés szerepe a keresőoptimalizálás folyamatában

A linképítés nemcsak a keresőoptimalizálás megjelenésekor számított, hanem napjainkban is fontos része, eszköze a SEO-nak. A találati listában való megjelenést, helyezést folyamatosan változó algoritmusok szerint értékeli a Google, és ugyan a hivatalos szempontok nem nyilvánosak, a szakértők egyetértenek abban, hogy a backlinkek fontos rangsorolási tényezőt jelentenek.

A linkek jelentik a kapcsot egy weboldal különböző oldalai, a backlinkek pedig két különböző, de valamilyen szempont alapján összefonódó weboldal között. Annál értékesebb ez a kapocs, vagyis a link, minél értékesebb információval kapcsolódik a másikhoz.

Érdemes megnézni az ALH Consulting linképítés szolgáltatását és felkeresni a tanácsadókat, amennyiben bővebben érdekel a SEO ezen ága.

A keresőoptimalizálás szerepe, fontossága

A keresőoptimalizálás vagy SEO az online marketing leghatékonyabb eszköze, stratégiai jelentőséggel bír, afféle neverending story, mivel hosszú távú feladatot jelent egy cég számára. Megtérülése, eredményei hosszabb távon jelentkeznek, azonban összességében jellemzően több konverziót hoz, mint a fizetett hirdetések, illetve a közösségi média marketing. Nagy előnye a hirdetésekkel szemben, hogy költséghatékony.

Napjainkban a webes jelenlét szinte minden vállalkozás életében kötelező, ugyanis aki nincs jelen az interneten, az gyakorlatilag nem is látható, így alulmarad a piaci versenyben. Ahhoz, hogy egy cég látható legyen az érdeklődők számára, a Google irányában is láthatónak, értékesnek kell lennie, ez jelenti ugyanis számára a minőségi látogatókat, a forgalmat.

A linképítés szerepe

Ahhoz, hogy Google-barát weboldalad legyen, és hirdetések nélkül is tudj látogatókat szerezni, akik egy része konvertálni is fog, szükséged lesz a SEO-ra, azon belül is a linképítés módszerére. Az ALH Consulting csapata kellő tudással, tapasztalattal rendelkezik a SEO, így a linképítés területén is, bátran rájuk bízhatod céged online marketingjének ezen részét.

Nem véletlenül fontos rangsorolási tényezők a backlinkek, hiszen nemcsak forgalmat generálnak, hanem értéket is jelentenek az weboldalad számára, ezáltal javíthatják a helyezésedet a Google találati listáján.

Minél több minőségi hivatkozás mutat a backlinkeken keresztül a weboldaladra, annál nagyobb értéket képvisel a keresőmotorok számára. Egy-egy backlink egy-egy szavazatnak minősül, attól függően változó súllyal, hogy milyen értékes helyről mutat az oldaladra.

Hogyan működik a linképítés?

Míg korábban elegendő volt úgynevezett linkfarmokon megjelennie egy weboldalnak, ma már feketelistára is kerülhetsz miatta, hiszen a jó linképítés releváns, értékes tartalmakról, minőségi, mérvadó oldalakról történő hivatkozásokat jelent. A weboldalra mutató linkek nélkül ma már nem létezik keresőoptimalizálás.

A linkmarketing, megfelelő SEO ügynökségek, szakértők kezében csodákra képes, hiszen ők naprakész tudással, információkkal rendelkeznek, és tisztában vannak azokkal a követelményekkel, amelyeket a Google támaszt a rangsorolást illetően, és birtokában vannak annak a tudásnak, ami mentén a jól felépített, releváns és minőségi tartalommal megtöltött weboldal előkelő helyezést érhet el a keresőben.