Hogyan szerezhetsz műkörmös modellt?

Segítsd magadon, Isten is megsegít! Biztosan hallottad már ezt a mondást, így hát nem fog meglepni, hogy mi is ezt hozzuk, amikor azzal a nehézséggel szembesülünk, hogy azért nem merünk belevágni valamibe, mert nem garantált a dologhoz minden részlet.

Te is halogatod a jelentkezést, mert el sem tudod képzelni, hogy kinek a körmein gyakorolnál? Hozunk neked néhány tippet arra nézve, hogyan tudni megoldani ezt a problémát, hogy emiatt aztán ne kelljen lemaradni semmiről.

Miért fontos a műkörmös modell?

A StudioFlash műkörmös tanfolyamaira is igaz az, hogy az órák nagy részét a gyakorlati képzés teszi ki. Mivel körülbelül 80%-ról van szó, s a gyakorláshoz igazi kezek és körmök szükségleltetnek, ezért elengedhetetlen az, hogy az órákon legyen veled valaki, akinek a körmein tudsz dolgozni.

Gyakran előforduló probléma, hogy nem jelentkeznek a megbeszélt időpontban vagy helyen, de a valóság az, hogy sokan egyáltalán nem találnak vállalkozót, aki velük tartana a képzésre. Az emberi és női leleményesség azonban határtalan, s ezt meg is mutatjuk azzal, hogy elhozzuk neked a leggyakrabban bevetett megoldásokat. Szerintünk te is találsz köztük kedvedre valót.

Így szerezz modellt a képzésre!

Használd a közösségi oldalakat, hiszen több olyan csoportot is találni fogsz, amelyben lehetőség van arra, hogy rátalálj arra a személyre, aki hamarosan a műkörmös modelled lehet. Érdemes saját oldalakon vagy akár a Facebook hírfolyamon is próbálkozni, még az is lehet, hogy egy kedves és lelkes ismerősöd fog kimenteni a nehéz helyzetből.

Ne felejtsd el azt sem, hogy lovagok márpedig vannak! Nem találtál egy hölgyet sem, akit magaddal hozhatnál az órára? Próbálkozz férfi ismerőseidnél, egyes esetekben akár egy randinak is izgalmas lehet, a hagyományos, sablonos ötletektől mindenesetre markánsan eltér.

Segítsétek ki egymást a tanulótársaiddal! Ha nem ugyanazon a képzésen és/vagy időpontban vesztek részt az oktatáson, akkor igazán könnyen lehettek egymás modelljei, de még ugyanazon az órán is dolgozhattok felváltva egymás körmein.

Gyakorolni nemcsak másokon lehet! Dolgozz minél többet a saját körmeiden, hogy aztán ne győzz ámulni azon, hogy milyen sokat fejlődtél!

Miért jó, hogy ebben is tapasztalatot szereztél?

Megtanulhatod belőle, hogy mindenki talál megoldást, ha nagyon szeretne. Megismerkedhetsz olyan online felületekkel, amelyek később is hasznosak lehetnek számodra. A modellre való rátalálás közben olyan, később is praktikus tudással és tapasztalattal lettél gazdagabb, amit hasznosíthatsz a vendégek megszerzésében, valamint a marketingben is.

Ne feledd, nemcsak a Facebook létezik, hiszen ha képek megosztásáról van szó, az Instagram lehet az elsődleges tereped! Miközben a modelled után kajtatsz, nézd meg mások posztjait és oldalait, és tanulj belőle! Mekkora látogatottságot tudtak szerezni? Mit csinálnak jól, mit kevésbé? A válaszok segíteni fognak neked is az elindulásban!