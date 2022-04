Miért lett ilyen népszerű a CBD?

Jogosan merül fel a kérdés bárkiben, akinek a látókörébe bekerül a CBD olaj, hiszen nem is olyan régen még szinte fogalmunk sem volt arról, hogy milyen kincset rejt a kender virága.

Sőt, még néha a mai napig is tartja magát a tévhit, hogy a kender minden része bódító, és ha ez még nem lenne elég, függőséget is okoz. Talán ma már egyre kevesebben élnek ilyen hamis információkkal, ám ha esetleg neked is vannak kételyeid, hogy miért is lett ilyen népszerű a CBD, akkor feltétlenül olvass tovább. A Growisland csapatával ugyanis arra vállalkoztunk, hogy bemutassuk, hogyan hat a testre a kender virágából kinyert olaj.

Hogyan hat a CBD?

Először is fontos tudni, hogy a kender virágából nem csak a CBD-t nyerik ki, hanem sok más egyéb hasznos vegyületet is, mint amilyen a THC, a terpének, a flavonoidok, a vitaminok és az ásványi anyagok. Ha nem izolált CBD olajat használunk, hanem teljes spektrumút, akkor az összes kinyert kincs egymást támogatva és erősítve fog hatást gyakorolni a szervezetünkre, ezáltal a testünk sokkal teljeskörűbb törődést fog kapni.

És elérkeztünk oda, hogy miért szereti az emberi (és az állati) szervezet is a CBD-t, hosszabb néven a kannabinoidot és persze a fent említett társait.

Az emberi testben ugyanis működik egy úgynevezett endokannabinoid rendszer, amely az agyunkban, a tüdőnkben, az érrendszerünkben, az izmainkban, az emésztőrendszerünkben, a szaporító szerveinkben, az immunrendszerünkben, májunkban, a csontvelőnkben, a hasnyálmirigyünkben, a gerincünkben, a csontunkban és a bőrünkben található receptorokkal működik. Hogy hogyan? Úgy, hogy a saját szervezetünk is gyárt kannabinoidokat, amelyek nagyon hasonlítanak a CBD-re, és az a feladatuk, hogy minden környezeti hatás ellenére fenntartsák a stabil egyensúlyt a testünkben.

Mi történik, ha az egyensúly felborul?

Akkor jelennek meg a betegségek, melyek a legenyhébb szorongásos tünetektől egészen a végső stádiumú rákig megtalálhatóak.

Természetesen a CBD nem csodaszer, így nem tud mindent gyógyítani, hanem a kannabinoidoknak köszönhetően a testünk receptorait dolgoztatja meg, és küld kannabinoidot oda, ahol szükség van rá.

Így gyakorlatig nem gyógyítani képes a CBD, hanem azon dolgozik, hogy visszaállítsa a szervezet egyensúlyát.

Egyre több betegség esetén tapasztalnak javulást a CBD kúrák kipróbálásával, így a kezelőorvosoddal egyeztetve akár te is tehetsz egy próbát a Growisland CBD olajaival!

Nincs bódulat, csak terápia!

A CBD olaj, bár gyógyszernek nem minősül, egyre több esetben kerül bevonásra a terápiás folyamatok során, ugyanis szorongáscsökkentő, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, nyugtató és hányáscsillapító hatása minden gyógymód során kapóra jön.

Ha úgy érzed, szeretnél természetes módon kedvezni a testednek, akkor semmiképpen se hagyd ki a CBD olaj csodáját!