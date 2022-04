7 autentikus nemzetközi söröző Budapesten minőségi sörválasztékkal

Hűvösebb napokon sem kell feltétlenül a négy fal közé korlátoznotok a hétvégi programozást, látogassatok el inkább egy autentikus, nemzetközi söröket felvonultató sörözőbe. Így fejben akár egy másik európai országba is elrepülhettek, miközben minőségi ételeket és italokat próbálhattok ki, kellemes légkörben.

Közel négy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Jaromír a Templomhoz, ahol az utánozhatatlan cseh sörválaszték minden tagja a térség sörfőzdetriójának (Dudák-Bakalař-Maxmilian) üstjeiben készül, ezért a minőségük garantált. A Lőrinc pap téren kialakított kocsma hangulatában is a zseniális folyékony kenyereiről ismert kelet-európai ország hangulatát idézi, ehhez pedig a konyhájukban készült ételek is nagy mértékben hozzájárulnak. A lényeg talán mégis az, hogy minden egyes fogásukhoz tökéletesen illik bármelyik itt kapható sör. Van egy jó hírünk: a Jaromír különböző kocsmáit már négy helyen megtalálhatjátok a fővárosban!

1088 Budapest, Lőrinc pap tér 4.

A Pater Marcus Belga Apátsági Söröző és Étterem kialakítása tényleg hasonlít egy valódi apátsághoz. Már a neon kereszttel és felirattal díszített bejárat is sejteti, hogy egy különleges helyre fogunk belépni, ezt pedig csak tovább tetézi a beltéren elhelyezett magas, nagy támlás székek és a gyönyörűen megmunkált asztalok látványa. Ilyen környezetben különösen jólesik egy korsó hideg belga sör, amelyből jócskán találhatunk a kínálatban. Ha az italt kiválasztottuk, már csak egy finom ételt kell találnunk hozzá, amelynek elkészítését akár végig is kísérhetjük a söröző látványkonyhájában. Tavasztól pedig már a teraszon is lehörpinthetünk egy jó pofa sört.

1011 Budapest, Apor Péter utca 1.

Igazi bajor sörökért és ételekért keressétek a Kolbászdát! Az autentikus, csupa fából készült bútorokkal berendezett enteriőrnek köszönhetően olyan érzést kelt a sörözőben való üldögélés, mintha épp egy németországi kisvárosban fogyasztanátok el a térségre jellemző ételeket és italokat, ugyanis egyenesen Németországból érkeznek az alapanyagok. Egy különbséggel, ugyanis a Kolbászda az I. kerületben található. A megszokott kínálat mellett kedvező árú napi menüvel is készülnek nektek, nem is beszélve a bajor májgombóclevesről, na meg sokak kedvencéről, az igazi bajor kolbászkákról.

1011 Budapest, Gyorskocsi utca 6.

A Kispolszki tulajdonosa néhány évvel ezelőtt gondolt egyet és megnyitotta első pincekocsmáját a Bercsényi utcában, ahol ötvözheti a Kispolszkik és a lengyel sörök iránti szeretetét. A hely azért igazán különleges, mert nemcsak sörözőként tekinthetünk rá, hiszen a számtalan lengyel sör mellett további, a térségben készült ital- és ételkülönlegességeket is megkóstolhatunk. Ilyenek például a lengyel ciderek, vodkák, likőrök, valamint a gondosan válogatott kocsmafalatok. A Kispolszkinak tavaly óta már saját söre is van, amit a HopToppal együtt alkottak meg, és amelyhez mindenképp érdemes kérnetek a kínálatban található háromféle lengyel sült kolbászból, hogy teljes legyen az élmény.

1111 Budapest, Bercsényi utca 3.

Az európai nagyvárosokban már jól ismert, Beckett’s-féle autentikus ír kocsma 1994-ben nyitotta meg kapuit Magyarországon. A pub ebben a több mint 25 évben amolyan második otthonává vált azoknak a sportkedvelőknek, akik a szigetország lakóihoz hasonlóan kocsmában szeretnek igazán sporteseményeket végigkövetni. A kocsma hangulata ilyenkor utánozhatatlan, egy-két gól után pedig tetőfokára hág, erre pedig rásegít még néhány minőségi ír sör és étel társasága. Válasszátok Írország kedvenceit: Jack Daniel’s csirkeszárnyak és cottage pie, mellé pedig gurítsatok le egy jó hideg Guinness sört!

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11.

A Polo Pub koncepcióját 1989-ben találta ki a vendégszeretetéről ismert tulajdonos, Zsuzsa, majd egy évvel később meg is valósította elképzelését. Inspirációját utazásai során szerezte, eközben szeretett ugyanis bele az angol pubok hangulatába. Az elmúlt 30 évben igazi gasztrolegendává avanzsált a kocsma, sok-sok törzsvendéggel, akik rendszeresen visszatérnek a kétszintes pub légköre és minőségi brit ételei, valamint italai miatt. A Batthyány téri csarnok mögött található helyiség telis-tele van a legjobb brit sörmárkákkal, így lényegében bármelyikre esik választásotok, biztosan nem fogtok majd mellé.

1015 Budapest, Batthyány utca 4.

A csepeli Rizmajer sörfőzde már több mint két évtizede gyárt minőségi, kézműves söröket, ez idő alatt pedig sokak kedvenceivé váltak. Első sörházukat 2012-ben, Csepelen nyitották meg, öt évvel később pedig már második kocsmájuk nyílt meg a város szívében, így már két helyen ismerkedhetünk a hazai sőrfözde különleges söreivel, autentikus környezetben. A két üzlet állandó kínálatában megtalálhatjátok a törzsvendégek által jól ismert, ikonikus Rizmajer ízeket, ilyen például a konyakos meggyes és a rumos szilvás, vagy a csapokon felbukkanó Fekete Cherry és Popcorn IPA. A sörházak népszerűsége miatt azt javasoljuk, hogy mindenképp foglaljatok asztalt, mielőtt mentek.

1085 Budapest, József Krt. 14.

1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 110.