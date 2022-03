7 bakancslistás vízesés hazánkban, amit érdemes körbejárni idén tavasszal

Itt az ideje eltervezni, hogy idén tavasszal mely úti célokhoz látogattok el, ahol kiengedhetitek kicsit a fáradt gőzt és kikapcsolódhattok. Válogatásunkban találtok helyszíneket, melyek egy karnyújtásnyira vannak Budapesttől, de olyanokat is, amelyekért meg kell tenni néhány kilométert a fővárosból. Akármelyiket is választjátok, nem fogtok csalódni.

Fátyol-vízesés, Bükk

A Szilvásvárad közelében található Fátyol-vízesés szépsége rengeteg hazai túrázót vonz évente, ez pedig nem is csoda. Népszerűségét a mésztufagátak alkotta, összesen 18 lépcsőfokának köszönheti, amelyeken 17 méteren keresztül hömpölyöghet végig a vízáradat. Hazánk egyik legkiemelkedőbb természeti képződménye természetvédelmi értéket is képvisel, hiszen Magyarországon egyedülálló alakot ölt, ezért látogatásunkkor mindenképp vigyázzunk rá. A vízesésen túl még rengeteg szépséget tartogat a térség, gondolunk itt a Szikla-forrásra, az Istállós-kői-barlangra vagy a pisztrángos tavakra.

Dömörkapu-vízesés, Visegrádi-hegység

Budapesttől csupán 30 kilométert kell utaznunk, hogy a kirándulók körében igencsak népszerű Dömörkapu-vízesésnél találjuk magunkat. A változatos útvonal gyerekekkel is könnyedén bejárható, és akár útba ejthető egy szentendrei látogatás részeként is, ugyanis nagyon közel van a városhoz. A térségben számtalan látnivaló található, ilyen például a Holdvirág-árok és a Lajos-forrás, a vízesést pedig a Bucsina-patak vize táplálja, amely hét méter magasból érkezik. A célponthoz közeledve néhány lépcsőfok megtétele után akár közelebbről is megnézhetitek ezt a különleges természeti jelenséget.

Lillafüredi vízesés, Bükk

Lillafüreden található Magyarország legmagasabb mesterséges vízzuhataga. Hazánk rekordere 20 méter magasból ontja magából a vízáradatot, amit a Szinva-patak táplál. A patak korábban a Hámori-tóba torkollott, de a Palotaszálló építésekor a vizet elterelték, így kialakítva a vízesést, mellette hangulatos, teraszos sétánnyal. A sétányról könnyedén megközelíthető a vízesés lábánál található Anna-barlang bejárata, a kirándulás során ezt is útba ejthetjük, valamint egy József Attila-szobor is várakozik a zuhatag előtt, ugyanis a Lillafüreden eltöltött idő ihlette a költő Óda című versét.

Ilona-völgyi-vízesés, Mátra

A mátrai Parádfürdőtől 5 kilométerre található Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes vízesése, az Ilona-völgyi-vízesés. Az Ilona-völgy függőleges sziklafalának V alakú hasadékából, vékony sugárban, 10 méter magasból zúdul alá a víz. A zuhataghoz vezető sétaút felnőttek és gyermekek számára egyaránt ideális kirándulási célpont lehet, megközelíteni pedig leginkább a Sándor rét felől érdemes, ugyanis innen mutatja legszebb arcát ez a különleges természeti képződmény. Fontos megjegyeznünk, hogy a vízesés elsősorban nagyobb csapadék vagy hóolvadás után válik igazán látványossá, de ennek ellenére is bármilyen évszakban érdemes ellátogatni a térségbe.

Ördögmalom-vízesés, Visegrádi-hegység

A Dömörkapu mellett egy másik különleges vízesésünk is a Visegrádi-hegységhez köthető, amelynek neve Ördögmalom-vízesés. Visegrádtól csupán 2,5 kilométerre, az Apátkúti-patak völgyében találjátok a legömbölyített andezit darabokból álló, 25 méter magasból érkező vízzuhatagáról ismert természeti csodát. A vízeséshez vezető út néhány helyen kicsit csúszós lehet, de a kihelyezett korlátoknak köszönhetően még ez sem okozhat gondot, akár gyerekekkel is könnyedén megközelíthető. A kirándulás egész napos programnak is tökéletes, a közelben ugyanis padokkal és asztalokkal ellátott pihenőhelyet találhattok, ahol akár szalonnasütésre is van lehetőség.

Jegenye-völgyi-vízesés, Budai-hegység

A Budai-hegység legnagyobb vízesése Budapesttől 20 kilométerre, Solymár határában található, és a varázslatos Alsó-Jegenye-völgyben futó Paprikás-patak táplálja. Különleges látványt nyújt az erdő mélyén megbújó, körülbelül 4 méter magasról csörgedező víz, ezzel az egyik legnépszerűbb kirándulóhellyé avanzsálva a térséget. A túra viszonylag rövid, másfél óra alatt teljesíthető és akár babakocsival is gond nélkül körbejárható. A vízesést leginkább felülről lehet megcsodálni, de le is lehet mászni az aljához, ezt azonban óvatosan tegyétek meg, mert csúszós lehet a terep.

Ágnes-vízesés, Mecsek

Másfél-két méteres alázúduló víztömegével nyerte el a Mecsek legmagasabb vízesése címet az Ágnes-vízesés. A zuhatag a mecseki Petyák-völgy mélyén bújik meg, ágai pedig egy hatalmas, félköríves szikláról csobognak alá. Leginkább tavasszal vagy esős idő után érdemes útba ejteni a térséget, ekkor ugyanis a legszebb a lezúduló patak látványa. Tartogat még érdekességeket a környék, ezért ha erre jártok, kössétek össze a túrát a Meleg-mányi-vízesés és Mánfai-kőlyuk körbejárásával, hiszen mindkettő a közelben található. Ezek mindegyike egy néhány órás kirándulás alkalmával bejárható, kora tavasszal pedig az egész völgyet medvehagyma borítja.

További különleges természeti képződményekért olvassátok el korábbi cikkünket: