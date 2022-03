Budapest 5 legjobb reggelizőhelye, ahol felejthetetlen napindítás vár

Már egészen kicsi korunktól kezdve halljuk, hogy a reggeli bizony a nap legfontosabb étkezése. Soron következő reggelizőválogatásunkban olyan helyeket ajánlunk, ahol kellőképpen áldozhatunk a kiadós és felejthetetlen reggelik oltárán.

Lassú, egész napos brunch-csal ünnepelhetjük a mögöttünk vagy épp az előttünk álló hetet, ha bevesszük magunkat vasárnaponként a városmajori Fiókába. A reggelikínálatot megelőző hosszú-hosszú tervezgetés bizony meghozta a gyümölcsét: számtalan, apró csavarral megtoldott klasszikus fogás várja a vendégeket. Az édesen induló reggelekhez a juharsziruppal nyakon öntött francia pirítós dukál, de kalandozhatunk a sós ízvilágban is hagyományos, sült debrecenivel és pirított kovászos kenyéren érkező füstölt pisztránggal. Bármit is válasszunk, könnyen csúszik majd mellé a frissen facsart narancslé vagy a Loire völgyének pezsgője. Ha pedig nem enged bennünket a télikert varázslatos világa, a szűkített étlapról még így is válogathatunk számtalan finomság közül.

1122 Budapest, Városmajor utca 75.

Márciusban ünnepli megnyitásának első évfordulóját Wekerle bájos kis ékszerdoboza, a Kenyérke pékség. A Zalaegerszeg utca és a Cukrász utca sarkán található francia hangulatú pékség nem csak a környéken élők kedvence, kerület- és megyehatárokon átívelő híre számtalan helyről vonzza a vásárlókat. A Wekerlét körbelengő könnyed, provance-i hangulatba illeszkedő üzletben egymást érik a ropogós kovászos kenyerek, puha vajaskiflik, gyerekkort idéző kakaós csigák és túrós batyuk, friss francia croissant-ok és a polcokról visszakacsintó, üvegbe zárt kistermelői kincsek. A jó idő beálltával pedig nincs is jobb, mint az üzlet előtt elnyúló, napfényben fürdőző kis téren elfogyasztani reggelire összeválogatott finomságainkat.

1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 31.

A festői Újlipótváros szívében található MIMIÉ reggeliző környékét már reggel fél 8-tól ínycsiklandó illatok lengik be. A családias kuckóban napindító reggelik, útravaló szendvicsek, lélekmelengető forró italok, frissen sült sütemények, vega és vegán fogások, sós piték és a mosolygós, vidám, vendégmarasztaló kiszolgálás gondoskodik arról, hogy a nap igazán jól indulhasson. A mennyei falatokhoz az alapanyag a szemközti Stelázsibolt polcairól érkezik, ahol hazai termelők különleges figyelemmel készült portékái sorakoznak. A finom ételeket a napfényes teraszon, családias környezetben, a Hollán Ernő utca bohém miliőjében tűzhetjük villánkra, ha úgy jobban esik, akkor szívesen látott négylábúnk társaságában.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 46.

A Frankel Leó út egy csendes vendéglátóegysége, a KicsiZso már kora reggeltől csak azon munkálkodik minden egyes nap, hogy Buda szívében pezsdítse fel a már megszokott ízeket. A piacon, termelőktől beszerzett hozzávalókat a határtalan fantáziával ötvözik, így készülnek a kávézó-reggelizőben a legkülönfélébb reggelikombinációk. Betérhetünk hozzájuk egy laza magyaros vagy mediterrán omlettre, ropogós bundás bagelre, amit frissen facsart narancslével, emlékeket idéző kakaóval, de egyedi pörkölésű Bagira kávéjukkal feltétlenül dobjunk fel. És ha valami extrára vágynánk, kérjünk libamájas bundás kalácsot hagymalekvárral, KicsiZso-féle Croque Monsieur-t füstölt sonkával és bacon-cheddar szósszal, a bajnokok reggelijének pedig a Pulled Pork Bagel-t ajánljuk.

1027 Budapest, Frankel Leó út 11.

Az Astoria szomszédságában, a Ferenczy István utca egy kedves zugában találjuk a belváros reggelioázisát, a reggeliző-kávézó Zoskát. Náluk tényleg nincs más dolgunk, mint hátradőlni és egy mennyei kávé vagy smoothie társaságában várni fenséges villásreggelink elkészültét. Lusta brunch-unkban pedig cinkostárs lesz a klasszikus bundás kenyér tejföllel vagy a roppanós virsli mustár és kenyér ölelésével. Próbáljuk meg, de szinte lehetetlenség csak egyet választani 8 féle melegszendvicsük és számtalan amerikai palacsinta feltétjük közül. És ha igazán kiadós napindítóra vágynánk, vessünk egy pillantást menüajánlatukra is, hiszen a sorok között megbújó körtés-kecskesajtos rántotta kihagyhatatlan reggelifogás.

1053 Budapest, Ferenczy István utca 28.