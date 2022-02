Menteskörkép Budapesten: 7 hely, ha ételérzékenységgel is jót ennél

Napjainkban egyre több emberre jellemző, hogy valamilyen ételérzékenység miatt kerülnie kell bizonyos összetevőket az étkezésekkor. Szerencsére azonban a fővárosban már rengeteg mindenmentes, valamint vegán hely közül válogathatunk, legyen az étterem, cukrászda, vagy pékség. Ezek közül szedtünk össze nektek néhányat.

Amennyiben egy mindenmentes és tápláló reggelivel indítanátok a napot, akkor irány a Tibiado Gluténmentes Pékség! Termékeik glutén- és laktózmentesek, valamint számos tejmentes és vegán péksütemény is megtalálható a kínálatukban. A legkiválóbb alapanyagokat használják, mellőzve a rizst, a kukoricát, a burgonyát és a szóját, ehelyett a lassú felszívódású szénhidrátokban gazdag gabonákra fókuszálva kölessel vagy hajdinával készítik termékeiket. Náluk nem kell aggódnotok, hogy a péksütik mentes változata teljesen más lesz, ugyanis minden termékkel addig kísérleteznek, amíg ugyanolyan finomak nem lesznek, mint hagyományos társaik. Különböző szendvicsek, sütemények, reggeli és ebéd is elérhető a kínálatban, a menühöz pedig ajándék finomság is jár.

1074 Budapest, Dohány utca 7.

A RépaReteknél alapvető, hogy hús-, tojás-, tej- és tejtermékmentes ételeket szállítanak ki nap mint nap azok számára, akiknek fontos a testi-lelki, illetve szellemi harmónia és egészség. A fogásokat minden reggel növényi alapanyagokból, frissen készítik el, a mennyiség helyett a minőséget szem előtt tartva, még melegen kiszállítva. A finomított alapanyagokat teljesen kizárták az ételeikből, így a rengeteg zöldségen és gyümölcsön kívül tönkölybúzát, kölest, hajdinát, quinoát, zabot, árpát, édesítőszerként pedig nádcukrot és természetes édesítőket (pl. almaszirup, gabonaszirup stb.) használnak. A házhozszállításban törekednek a környezettudatosságra, ezért újrahasznosított, környezetbarát, gyorsan lebomló csomagolásban érkeznek házhoz az ízletes ételek.

1078 Budapest, István utca 20.

A Zabrakadabra Egészséges Cukrászműhely legfőbb küldetése, hogy hirdesse az egészséges táplálkozás fontosságát, ezért olyan édességeket készítenek el, amelyeket különböző ételallergiában szenvedők, cukorbetegek, diétázók és fogyókúrázók is gond nélkül elfogyaszthatnak. Kínálatukban a teljes kiőrlésű búza- és tönkölylisztből készült sütemények mellett glutén-, tej-, tojás- és laktózmentes, valamint paleo és vegán tortákat is találhatunk. Ezeket nagy gonddal, a nem mentes termékektől elszeparálva készítik el a cukrászműhelyben. Az első üzletük megnyitása akkora siker lett, hogy tavaly májusban nyitották meg harmadik boltjukat a belvárosban, ezzel bebizonyítva, hogy ami egészséges, az is lehet ugyanolyan finom.

1094 Budapest, Ferenc krt. 1.

1126 Budapest, Dolgos u. 2. IV. épület Süss Nándor sétány 4.

1066 Budapest, Teréz krt. 28.

A Freeat bisztró csapata heti menüvel és isteni mindenmentes, illetve vegán ételekkel várja azokat, akik valamilyen ételérzékenység miatt kénytelenek voltak életmódot váltani. A napi kínálat részét képezi egy leves, kétfajta főétel, valamint egy édesség. A változatos menü mellett különleges, állandóan elérhető és megrendelhető nyers vegán tortákat is készítenek, ilyen például a sós karamellás kesutorta, a Snickers-torta vagy a málnás bountytorta. A frissen elkészített fogásokat házhozszállítással is kérhetitek, fontos azonban, hogy amennyiben aznapra szeretnétek a rendelést, reggel 9 óráig jelezzétek!

1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 3.

A Zelenák Sütiház cukrászai bármilyen már jól ismert süteményt elkészítenek glutén- és adalékanyag-mentes változatban. Egyik terméküknél sem használnak lisztet, az üzletben pedig kialakítottak egy paleo sarkot, ahol csak a paleo előírásoknak megfelelő sütemények találhatók, elkülönítve a többitől. Van azért liszt- és cukormentes sarok is, ezekben az előző kategóriával némileg megegyező, de kevésbé szigorú előírásoknak megfelelően elkészített sütemények közül válogathatunk. Kínálatukat folyamatosan fejlesztik, alakítják és bővítik, hogy mindig legyen valami újdonság, ami miatt érdemes betérni az üzletbe. A mentes süteményeknek köszönhetően innen biztosan lelkiismeretfurdalás nélkül távoztok majd.

1105 Budapest, Gitár utca 4.

1996-ban nyitotta meg kapuit az ország első indiai étterme, a Govinda. Az étterem kínálata az indiai és az európai ízvilág ötvözeteként jött létre, hetente változó vegetáriánus és vegán fogásokat felvonultatva. Az ételek friss alapanyagokból, főként gabonából, zöldségekből, valamint tejtermékekből készülnek, a fogásokat pedig egy ősi indiai, tradicionális gasztronómiai tudásanyag szerint főzik meg. Így érik el azt, hogy az itt kapható ételek mindig finomak és rendkívül táplálóak legyenek. Házi italspecialitásokkal is kedveskednek, ilyenek például a különböző ízesítésű limonádék, valamint a joghurt, víz, fűszerek és gyümölcs kombinációjából készült turmixszerű indiai ital, a lassi.

1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.

Néhány évvel ezelőtt, Óbuda első egészséges éttermeként nyitotta meg kapuit a 36 Bisztró. A menüsor kialakításakor arra törekedtek, hogy kizárólag természetes alapanyagokat felhasználva kínáljanak finom, valamint pénztárcabarát ételeket az ételallergiával élő és/vagy egészségtudatos vendégek számára. A fogások megálmodásához egy táplálkozástudományi tanácsadó is rendelkezésükre áll, így folyamatosan tökéletesítik és alakítják az ételkínálatot. Az alapanyagokat ellenőrzött forrásból, lehetőleg hazai termelőktől szerzik be, az ételek pedig nem tartalmaznak glutént, cukrot és tejterméket sem. Nem is beszélve az adalékanyag-mentességről!

1033 Budapest, Szentendrei út 36/a