Fánkkal szép az élet: 5+1 szenzációs fánkozó Budapesten

A farsangi szezon első számú desszertje kelt tésztából készül és számos változata létezik. Egyes források szerint Hollandiából indult hódítóútjára, mások Marie Antoinette francia királyné nevéhez kötik. Magyarországon a 19. század környékén terjedt el, és napjainkban végeláthatatlan töltelék- és mázkínálattal elérhető. Jöjjenek kedvenc fővárosi lelőhelyeink!

Ellenállhatatlan, friss kézműves fánkokat és finom kávét kínál a Ráday utcai ékszerdoboz, a fánkimádók földi mennyországa. A budapesti üzlet reggelente frissen süti fánkjait, és minden héten más specialitással jelentkezik. A habkönnyű tésztát színes mázakkal, mennyei töltelékekkel és hozzá illő feltétekkel teszik különlegessé.

1092 Budapest, Ráday utca 8.

Hetente négyféle, tradicionálisan töltött és mázazott házi fánk közül válogathatunk a Váci úton. Ahelyett, hogy a Badass túl sok feltéttel díszítené fánkkölteményeit, inkább izgalmas ízkombinációkkal nyűgözi le a vásárlókat. A nemzetközi konyhaművészetből ihletet merítve édes-sós párosítások is megjelennek a kínálatban.

1133 Budapest, Váci út 114.

A több településen fellelhető The Box Donut elsősorban azzal tűnik ki a hazai fánkozók közül, hogy itt a szokásostól eltérő alakú desszertek kerülnek a pultba. A juharszirupos glazúr náluk csak a kezdet, az ízlésesen dekorált, szemet- és ízlelőbimbót csábító kockafánkok rengeteg (például szilvás gombócos) ízben kaphatók.

1066 Budapest, Teréz krt. 62.

1076 Budapest, Thököly út 10.

1051 Budapest, Zrínyi u. 18.

A Ráday utca egyik vonzó desszertlelőhelye a Fánkterápia. Amerikaifánk-felhozatala mellett különleges smoothiek, frappék, teák és kávék széles választékában merülhetnek el a vendégek. Mi több, a polcokon jól ismert amerikai édességek sorakoznak. Az aprócska bár galériával is rendelkezik, ahol le tudtok ülni egy kellemes beszélgetésre.

1092 Budapest, Ráday utca 15.

A Pozsonyi úti Bomboloni az igazi, házias fánk ízével, na meg isteni, édes és sós péksüteményekkel vonz Újlipótvárosba. A sarki fánkozóban Szabadfi Szabolcs pékmester virágfánkjait kóstolhatjátok meg, a klasszikus ízek mellett meglepő különlegességekkel. A farsangi szezonra készülve mártott fánkokkal színesítik a választékot.

1137 Budapest, Pozsonyi út 49.

A klasszikus szalagos fánk kedvelőin kívül azok is örülhetnek a Láng Fánk létezésének, akik glutén- és tejmentes, vegán fánk után vágyakoznak. A népszerű, mentes lángost is árusító food truck nem horgonyoz le sehol túl hosszú időre. Azt, hogy most éppen hol lesz a következő állomás, februártól megtudhatjátok a közösségi oldalukon.