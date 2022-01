7 hangulatos kávézó országszerte, ahová legalább egyszer érdemes ellátogatni

Cikkünkben hangulatos, vidéki kávézókat és kávéházakat gyűjtöttünk össze nektek, hogy megmutassuk, hova érdemes betérni egy jó feketére, ha a szélrózsa valamely irányába útnak indulnátok.

Túlzás nélkül mondjuk, hogy egy egész napot képesek lennénk eltölteni a debreceni Black Sheep Kávéházban, mely az évek alatt kávépörkölőből és kávézóból gazdag brunch-okat, fenomenális desszerteket, kenyereket és nápolyi pizzákat kínáló konyhává nőtte ki magát. Őrlőikben mindig van saját pörkölésű kávéikból, amiből az egyszerű eszpresszótól kezdve a legkülönfélébb specialty alkotásokig készítenek nekünk feketét.

4024 Debrecen, Csapó utca 23.

Kávéfanatikusok bevételre váró vára az egri Kappu Specialty Coffee, ami egyaránt alkalmas, ha csak bedobnánk egy lencsevégre kívánkozó erős feketét vagy az emelten üldögélve, körbevéve vintage és retro gyöngyszemekkel beszélgetnénk jó nagyot egy csésze cappucino mellett. A pultban mindig van a kávék mellett mesésen mutató és hasonlóan finom süteményekből és péksüteményekből, polcaikon pedig profi baristaeszközökből.

3300 Eger, Hibay Károly utca 19.

Nemcsak külső megjelenése, de belső enteriőrje és egyben art deco stílusa is megállásra készteti a Miskolc főutcáján sétálókat, akik nem vágynak másra, csupán egy kiváló kávéra. A belvárosi Sub Rosa kávézó bárként és galériaként is működő origó, kulináris középpont, amelyet egyrészt semmiképpen sem szabad kihagyni, ha Miskolc felé vetődik az ember, másfelől viszont önmagában a hely hangulatárt is érdemes útra kelni.

3525 Miskolc, Széchenyi utca 21.

A Pécsi Kávé fiatal baristák alkotta csapata az újraértelmezett kávéélményben hisz, amiben a minőség és az élmény kéz a kézben jár. A belváros szívében, központi helyen, mégis a kíváncsi szemek elől rejtve, egy belső kertben találjuk a Pécsi Kávé espresso és brew bárját, ahol reggelente egészséges reggelit, délután komótos uzsonnát kínálnak, természetesen kávéjukkal a főszerepben.

7621 Pécs, Irgalmasok utcája 6.

Szinte egy egész oldalnyi kávéválaszték áll rendelkezésünkre Szeged belvárosának hangulatos kávéházában, az agárúrban. Az utcára néző nagy ablakokkal, kerthelyiséggel rendelkező kávézóban speciális pörkölésű napi ajánlatokkal, kézműves sütikülönlegességekkel, Lápastó gyümölcslevekkel és képzőművész kiállításokkal várnak, természetesen négylábú társainkkal az oldalunkon.

6722 Szeged, Vitéz utca 20.

Az ország nyugati szegletének pezsgő-nyüzsgő városközpontjába néhány évvel ezelőtt költözött be a Balmora Warming Hut. A mesteri specialty kávékat kínáló, növényekkel és barátságos faburkolatokkal a béke szigetévé varázsolt kávézóban különleges, feketék mellé tökéletesen passzoló croissant-ok, sütemények, szendvicsek és bagelek sorakoznak, melyeken akár négylábú társainkkal is osztozhatunk.

9700 Szombathely, Fő tér 45.

A patinás, óváros téri Rosenberg házban nyílt meg Veszprém igazi sajátossága, a KUNSZT. A kávézó-bisztró egyben közösségi tér, galéria és dizájnbolt is, mely a Balatonhoz kötődő iparművészek és dizájnerek alkotásait őrzi. Workshopok és közösségi programok mellett kifinomult gasztronómiai origó, lokálpatrióták és a városban vendégeskedők hangulatos olvasztótégelye, ahova reggel-délben-este jó benézni.

8200 Veszprém, Óváros tér 1.