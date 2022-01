Profiterol, az olaszok kedvenc fánkja

Számtalan ízletes ételt köszönhetünk az olasz gasztronómiának. Gondoljunk csak a spagettire, pizzára, a lasagne-ra! Nem is beszélve az olyan édességekről, mint a tiramisu, a panna cotta vagy mai cikkünk főszereplője, a profiterol.

Mi az a profiterol?

Egy tradicionális olasz desszert. Az alapja az égetett tésztából készült fánk, melyet hagyományosan vaníliakrémmel töltenek, majd némi alkohollal megbolondított csokoládészósszal öntenek le. Egyszerre krémes és roppanós.

Természetesen egy finom profitelorért nem kell Olaszországig, sőt, még a legközelebbi cukrászdáig sem utazni, ugyanis otthon is elkészíthetjük. Azonban jó, ha tudjuk, hogy nem egy "húsz perces" süteményről van szó, ugyanis elég időigényes desszert.

Az alapok, avagy az égetett tészta

Ez a különleges tésztafajta az alapja többek között az eclair, valamint a képviselőfánknak is. A következőkre lesz szükség hozzá:

60 g vaj

100 g finomliszt

100 g tej vagy víz

3 db tojás

egy csipetnyi só

Az elkészítése pedig azért érdekes, mert az alapanyagokat tulajdonképpen össze kell főzni a tűzhelyen. Tehát fogjunk egy közepes méretű lábast, majd a vajat forraljuk fel a sóval és a vízzel vagy tejjel. Utána adjuk hozzá az előzőleg átszitált lisztet, és kevergessük addig, amíg össze nem áll egy sűrű masszává, ami elválik az edény falától.

Ezután tegyük át egy szobahőmérsékletű tálba, majd keverjük továbbra is folyamatosan (célszerű robotgépet használni)! Amikor már nem forró, egyesével keverjük hozzá a tojásokat és dolgozzuk ki annyira, hogy egy egynemű, krémes, lágy tésztát kapjunk!

Hogyha ezzel megvagyunk, a masszát töltsük habzsákba, majd egy sütőpapírral kibélelt tepsibe nyomjunk belőle 3-4 cm átmérőjű kis gömböcskéket, legalább 5-6 cm távolságra egymástól! Tegyük 180oC-ra előmelegített sütőbe, és süssük szép aranybarnára!

A töltelék

A profiterol töltelékének csak a képzeletünk szab határt: készíthetjük édes tejszínből, vaníliás cukrászkrémből, de tehetünk bele akár pudingot, fehércsokoládé-, mogyoró- vagy pisztáciakrémet is. Ezért itt most nem is írunk konkrét receptet, mindenkinek a fantáziájára és az ízlésére bízzuk.

A lényeg, hogy a kihűlt fánkok aljára késsel egy apró lyukat kell fúrni, majd a krémet nyomózsákkal, a legkisebb átmérőjű nyomócsövön keresztült betölteni. Az égetett tészta ugyanis sülés során megnő, és belül üreges lesz.

Az öntet

Nem teljes a profiterol csokoládéöntet nélkül! Ehhez jó minőségű étcsokoládét és forró habtejszínt keverjünk össze egyenlő arányban (tehát például 100 g csokihoz 100 g tejszín), majd tegyünk bele egy kevés alkoholos italt (pl. Amarettót)! Az így kapott krémmel öntsük le a megtöltött fánkokat, hagyjuk hűlni egy kicsit, és már tálalhatjuk is! Jó étvágyat!