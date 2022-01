11+1 nápolyi pizzázó Budapesten, ami autentikus hangulattal és fenomenális pizzákkal vár

Nem kell a nápolyi pizzák még mindig fenomenális élményéért a szomszédba menni, hiszen Budapesten számtalan olyan helyet találunk, ahol az autentikus dél-olaszországi ízvilág, az illatok, a zamatok és a hangulat kéz a kézben jár.

Autentikus élményt varázsol bármely tányérra a Budafoki úton található Amore di Napoli, a hely, ahol nem más áll a kemence mellett, mint maga a főnök. A tradicionális Marinara és Margherita mellett a Maradona névre keresztelt pizzájukat nem érdemes kihagyni, bevállalósabbaknak a nutellával és banánnal megspékelt NutellAmore pizzájukat ajánljuk.

1111 Budapest, Budafoki út 16.

Az Akácfa utcai Belli di Mamma innovatív megközelítésének hála sikeresen dönti meg a tipikus olasz pizzázó közhelyét. 2021-ben európai viszonylatban az 50 legjobb pizzázó közül a 42. helyen végzett, ezzel kiérdemelve Magyarország legjobb pizzázója címet. A kortárs nápolyipizza-élmény itt klasszikus, ínyenc és szezonális pizzák képében köszön vissza, amihez újragondolt borkínálat, köztük natúr borok és egyedülálló narancsbor társul.

1072 Budapest, Akácfa utca 45.

A Hajós utcai Circo Pizzában minden megtalálható, amit egy igazi olasz kulináris élménytől várnánk: kiváló kávé, brutálisan jó nápolyi pizza és hozzá a hűsítő natúrbor-választék. Az enteriőrben is tetten érhető minimalizmus kínálatukban is megjelenik, nem nehéz tehát végigkóstolni a vörös és fehér pizzáik felhozatalát, amiből aztán jó kiválasztani a számunkra legfinomabbat.

1065 Budapest, Hajós utca 21.

Vidáman sülnek a hamisítatlan nápolyi pizzák a Digó saját kézzel épített, 500 fokos, fatüzeléses kemencéjében is. A kiváló alapanyagokból, hosszú kelesztésű tésztákból mindössze 90 másodperc alatt késszé avanzsáló, sajttól roskadozó, ropogós tésztájú mennyei mannákat a belváros szívében a Kazinczy utcában, tavasszal és nyáron pop up helyszíneken csíphetjük fülön.

1075 Budapest, Kazinczy u. 32.

A Donna Mamma ötlete akkor született meg, mikor a népszerű Bamba Marha étteremlánc tulajdonosai letették az elismert Associazione Verace Pizza Napoletana (Nápolyi Pizzaszövetség) pizzakészítő vizsgáját. Eldöntötték, hogy létrehoznak egy méltó brandet, és megnyitották a Donna Mammát, ahol kiváló minőségű, Olaszországból érkező alapanyagokra, San Marzano paradicsomra, bivalymozzarellára, doppio zero lisztre, különleges feltétekre és izgalmas ízkombinációkra számíthattok.

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.

A Hegyvidék Központ földszintjén kapott helyet a budapesti dolce vitát erősítő Felicita, ahol nemcsak az alapanyagok többsége olasz, de a séf és a pizzaszakács is. Az étterem minden négyzetcentiméteréből csak úgy árad a hamisítatlan itáliai hangulat, köszönhetően a belsőépítészeti kialakításnak és a nápolyi gyártású Izzo kemencének. A gyomorboldogító kínálatban több mint egy tucatnyi pizzát, könnyen csúszó Hübris söröket és olasz italok széles választékát is megtaláljuk.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.

A Hétköznapok. a Nápolyban alig néhány évvel ezelőtt megjelent, kicsit sem hétköznapi Canotto stílussal hoz új színt a hazai pizzázók palettájára: a magas hidratáltságú, nem túl tömör, ám vastag, szinte habos szélű pizzatészta nyolcféle kiadásban érhető el. A választék az egyszerű, de nagyszerű margheritától a kalandos ízvilágú pisztáciás-pestós cotto pizzáig terjed.

1223 Budapest, Jókai Mór u. 38.

A már említett Nápolyi Pizzaszövetség kegyeiben a Margit körúti IGEN is ott szerepel hamisítatlan nápolyi pizzáival, ropogós, teljes kiőrlésű és gluténmentes lisztből készült tésztáival. Szarvasgombás, Burrata, füstölt sajttal és Tellicherry borssal készült csodáik mellett vegán mozzarella is feltűnik az étlapon, így biztosan minden felülhet a bűntudatmentes ízkalandot szállító, Dél-Olaszországba tartó vonatra.

1027 Budapest, Margit krt. 60.

A Rózsa utca 20. szám alatt nemrég nyitott nápolyi pizzázóban mindent megtalálunk, amit csak az olasz konyha szíve-lelkeként aposztrofálunk: San Marzano paradicsom, bivalymozzarella, parmezán és persze bazsalikom. A szélén roppanós, belül lágy tésztán kapribogyó, tonhal, olasz Cotto sonka és különböző olasz szalámik is helyet kapnak, ami után egy gluténmentes tiramisu biztosan jól fog esni.

1045 Budapest, Rózsa utca 20.

Szerkesztőségünk egyik kedvenc belvárosi pizzázója vékonytésztás olasz pizzákat tálal minden klasszikus feltéttel, amit csak el lehet képzelni. Az isteni illatok (és ízek) vonzzák a vendégeket és ha legalább egyszer volt már részed abban a szerencsében, hogy kóstoltad az Erkel utca eldugott kis pizzériájának egyik kerek csodáját, akkor nem is kell többet szuperlatívuszokban beszélnünk, hiszen pontosan tudod, miért lesz valaki a Pizza Manufaktura törzspizzása. A Pizza Manufaktura második felvonásos pizzázója, a Manu+ is pontosan ugyanolyan szemléletet viszi tovább a Múzeum körúton, így egy buján gőzölgő tésztacsodáért hozzájuk is érdemes benézni.

1092 Budapest, Lónyay u. 9.

1053 Budapest, Múzeum krt. 7.

A legendás Wichmann-kocsma helyéről induló, aztán a Madách teret, végül pedig Budát meghódító Moto autentikus nápolyi pizzáival kényezteti a lelkünket. A kínálat az egyszerű margaritától kezdve, a pikáns szalámis Pizzicareig terjed, van két dolog viszont, ami minden itt készült pizzára jellemző: minőségi alapanyagokból és frissen, a szemünk előtt készülnek a sokszáz fokon izzó egytonnás kemencében.

1075 Budapest, Madách Imre tér 8.

1111 Budapest, Bartók Béla út 46.

A Nagymező utca “fun dining” étterme, az Apacuka a közelmúltban egy kisebb átalakításon esett át annak érdekében, hogy helyet kaphasson az étteremben egy nápolyi pizzasütő kemence. A látványkonyhában nyomon követhető Apacuka di napoli pizzagyártásáig már csak néhány napot kell várnunk, hiszen január végére ígérték, hogy Apacuka módjára, de elhozzák nekünk a belvárosba Nápolyt.

1065 Budapest, Nagymező utca 54-56.