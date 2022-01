4 tipp, hogy stresszmentesen induljon az újév

Év vége felé sokan várjuk az új esztendőt, ám az is biztos, hogy a karácsonyi készülődés mellett az új év első heteit is áthatja egyfajta stressz. Sokan, sokfélét remélünk az új évtől. Tele vagyunk reményekkel, aggodalommal és persze némi fáradtsággal, éppen ezért nem is lehet teljesen felhőtlennek mondani a helyzetet. Hogyan indítsd stressz- és szorongásmentesen az újévet? Mutatjuk!

Milyen stresszfaktorok vehetik körül az év végi időszakot?

Az biztos, hogy az új év indulása sosem megy egyszerűen. Az ünnepi lustálkodás és falatozás után szinte alig van időnk észbe kapni, máris újraindul az élet, a munka és a sürgés-forgás. Nem meglepő, hogy pontosan emiatt sokan érezhetik stresszesnek magukat, főleg ha az első hetek rossznak, semmint jónak mondhatóak. De mégis mik azok a dolgok, amelyek valós stresszt kelthetnek bennünk?

Azok a fránya kilók

Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni az egészséges táplálkozásról, hiszen a családi asztal reggeltől estig roskadásig van finom ételekkel és italokkal, amelyeknek nemcsak hogy nem tudunk, de nem is akarunk ellenállni. Ez azonban a legtöbb embernél nemcsak a diéta megszegését, hanem plusz kilókat is jelent, ami januárban valóban sok fejfájást okozhat. Arról nem beszélve, hogy az újévi feladatok és a munka mellett nagyon nehéz megint a napirendünkbe építeni az edzést, hát még az egészséges ételek fogyasztását.

Új kihívások

Az új év, új terveket, feladatokat és megannyi kihívást hoz magával. Gyakran esünk abba a hibába, hogy már januárban szeretnénk elérni a kitűzött céljaink 80%-át. Ez azonban nem csak lehetetlen, de elképesztő feszültséget is tud szülni a lelkünkbe, ami a mentális és a fizikai állapotunkra is hatással van. Ha meg is fogadunk valamit a jövő évre nézve, semmiképp ne kapkodjunk, és ne görcsöljünk rá túlzottan a feladatra. Tűzzünk ki magunknak egy kényelmes, de nem túl távoli határidőt, és törekedjünk arra, hogy jól és ne gyorsan legyünk meg a dolgainkkal.

TIPP: A kiegyensúlyozott mindennapokért érdemes aktívan is tenni, például milgamma segítségével, ami a stresszt is jelentősen csökkentheti.

A múlt rossz tapasztalatai

A legtöbben hajlamosak a jövő évüket az előző év rossz élményeire alapozni, ami nagy nyomást tud helyezni rájuk és a mindennapjaikra is. Ne hagyjuk eluralkodni magunkon a múlt fájdalmait és kudarcait. Nézzünk boldogan és motiváltan a jövőbe!

4 tipp, hogy stresszmentesen vágj bele az újévbe!

Szerencsére van megoldás, hogy elkerüljük az újévi stresszt, méghozzá nem is egy. A kérdés csak az, mennyire fogjuk megfogadni őket.

1. Ne tégy olyan fogadalmat, amit nem tudsz betartani!

Az biztos, hogy olyan fogadalmakat ne tegyünk, illetve olyan feladatokat se vállaljunk be, amelyekről már az elején tudjuk, hogy nem fog menni vagy meghaladják a képességeinket. Inkább gondolkozzunk elérhető álmokban. Így magunknak és másoknak sem okozunk csalódást.

2. Tarts mértéket végig az ünnepek alatt étkezés terén!

Nehéz nemet mondani egy jó halászlére, bejglire vagy hókiflire, de azért ne együnk kidurranásig. Próbáljunk mértéket tartani, mégpedig úgy, hogy az étkezések között tartsunk szünetet. Az esti töltött káposzta helyett fogyasszunk zöldségeket és gyümölcsöt. Alkohol helyett pedig igyunk bőséges mennyiségű vizet.

3. Kapcsolódj ki minden nap egy kicsit legalább!

Attól, hogy januárban újra munkába kell állni, még nem jelenti azt, hogy ne állhatnánk meg pár percre. Igenis szakítsunk időt magunkra, a testünkre, a hobbinkra. Akár egy óra futás, egy mozi vagy éppen egy barátokkal töltött vacsora kapcsol ki minket, igenis iktassuk be a napi rendjünkbe.

4. Támogasd a szervezeted vitaminokkal is!

Nem is gondolnánk, hogy a megfelelő vitaminoknak – legfőképpen a B-vitaminoknak – mekkora jelentősége van a mindennapi stressz leküzdésében. A milgamma olyan B-vitaminokat (B1-vitamin, B6- és B12-vitamin) tartalmazó készítmény, amely kiváló a különböző eredetű idegbántalmak kezelésére, migrénre, illetve a fájdalmas izomfeszülésekre és ezzel együtt a stresszre is.

Miért ne stresszeld túl az újévet?

Bármennyire is klisés: nincs tökéletes, hibák nélküli év. Törekedjünk a fejlődésre, a jó energiákra, a mások támogatására és arra, hogy jó emberként éljük az életünket. Tűzzünk ki elérhető célokat és higgyünk magunkban, továbbá abban is, hogy bármire képesek lehetünk, ha hiszünk benne és teszünk érte.