15 zenés, táncos film az elmúlt évekből, ami tutira felpezsdíti az estéd

Szilveszter közeledtével összegyűjtöttük nektek az elmúlt évek legjobb zenés, táncos filmjeit. Vannak köztük musicalek, vígjátékok, életrajzi drámák és dokumentumfilmek is. Zárd ezekkel 2021-et és garantáltan jól indul az új év!

Tina (2021)

Tina Turner bepillantást enged életének számos olyan pillanatába, amit eddig még soha nem láthattunk. A film az R&B királynőjétől, az 1980-as évek rekordokat döntögető hatalmas koncertjeiig kíséri végig az énekesnő karrierjét, megmutatja belső vívódásait és néhányat élete legszemélyesebb pillanataiból, hogy kirajzolja a modern zenetörténelem egyik legmeghatározóbb és legnagyobb hatású előadóművészének portréját.

Pont az a dal (2020)

A Los Angeles-i zeneipar csillogó világában játszódik a szupersztár énekesnő, Grace Davis (Tracee Ellis Ross) története, akinek tehetsége és egója elképzelhetetlen magasságokban szárnyal. Maggie (Dakota Johnson) Grace túlterhelt személyi asszisztense, aki beleragadt az énekesnő napi, csip-csup ügyeinek intézésébe, de nem mondott le arról a gyermekkori álmáról, hogy zenei producer legyen. Amikor Grace menedzsere (Ice Cube) olyan választás elé állítja a sztárt, ami eltérítheti a karrierje menetét, Maggie és Grace előállnak egy tervvel, mely örökre megváltoztathatja az életüket.

Respect (2021)

Aretha Franklin kislányként apja templomának kórusában énekelt, évekkel később pedig már világszerte ünnepelt sztárként tündökölt. A Respect lenyűgöző igaz történet a zene egyik emblematikus alakjáról, útjáról, egyéni hangjának kereséséről, főszerepben az Oscar-díjas Jennifer Hudsonnal és az Oscar-díjas Forest Whitakerrel.

Yesterday (2019)

Mi lenne, ha az egész világ elfelejtené minden idők legzseniálisabb zenekarát, a Beatlest? Mi lenne, ha csak te emlékeznél a felejthetetlen slágerekre? Mi lenne, ha elkezdenéd játszani a mesés négyes dalait, és egy csapásra világsztár válna belőled? És mi lenne, ha a hirtelen hírnév kikezdené a magánéletedet?

Csillag születik – HBO GO (2018)

Jackson Maine (Bradley Cooper) egykor híres énekes volt, de a csillaga leáldozott, népszerűsége megkopott. Az ital, a drog és az állandó turnézás megtette hatását, kiégett ember lett belőle. A férfi azonban megismerkedik a fiatal, naiv énekesnővel (Lady Gaga), akiben meglátja a tehetséget. Jackson a szárnyai alá veszi Allyt, támogatja felfedezettjét, közben lassan beleszeret. Miközben a kapcsolatuk egyre bensőségesebbé válik, Ally karrierje egyre jobban beindul. A lány sikere hamarosan próbára teszi szerelmüket.

Bohém rapszódia (2018)

A Zanzibárban született Freddie Mercury (Rami Malek) repülőtéri rakodóból lett a Queen nevű, akkor még ismeretlen rockbanda énekese. Tanúi lehetünk annak, hogyan futottak be a meghatározó dalaik, forradalmi hangzásuk, és persze Freddie személyisége és elképesztő hangja révén. Láthatjuk Freddie féktelen életvitelét, szerelmi kapcsolatait, szólóénekesi próbálkozását, és a banda dicső visszatérését a Live Aiden, ahol a súlyos beteg Freddie-vel az élen a rockzene történetének egyik legnagyszerűbb koncertjét adták.

Kaliforniai álom (2016)

Mia (Emma Stone), a feltörekvő, fiatal színésznő és Sebastian (Ryan Gosling), a szépreményű jazz-zongorista a Csillagok Városában, Los Angelesben keresi az álmait. Mia meghallgatásról meghallgatásra jár, és csak arra vágyik, hogy végre ne szakítsák félbe, Sebastian pedig szenvedélyesen küzd azért, hogy a klasszikus jazzt újra divatba hozza. Távlati terveikben a hollywoodi karrier, illetve egy saját zenés klub megalapítása szerepel – ekkor botlanak egymásba egy zsúfolt autópálya kellős közepén. A két fiatal szerelemre lobban, és vállvetve segíti egymást a kudarcokkal kikövezett úton. A sikerért keményen meg kell küzdeniük, ám eljön a nap, amikor dönteniük kell, mennyit hajlandóak feláldozni az álmaikért.

A legnagyobb showman (2017)

A cirkusz maga a csoda. A csodatévő pedig P.T. Barnum, aki a semmiből emelkedett a csúcsra, miközben mesés látványt teremtett. Barnum története klasszikus amerikai sikersztori, a megvalósult amerikai álom. Barnum ugyanis mert nagyot álmodni, és volt is miért. Nem vetette fel a pénz. Kezdetben mindenféle munkával próbálkozott, – többek között – volt ügynök, lapszerkesztő, fűszeres, könyvelő, még lottójátékot is szervezett. Ám mindig is a színpad, a látványosság és a pénzcsinálás érdekelte.

Rocketman (2019)

A Rocketman egy nagyszabású zenés fantázia Elton John áttörést hozó éveinek hihetetlen emberi történetéről. A film azt a fantasztikus átalakulást követi nyomon, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Dwightból világszerte ismert szupersztár lesz Elton John néven. Az inspiráló történet – mely Elton legkedveltebb dalaira van felfűzve, a főszereplő Taron Egerton előadásában – nyomon követi a kisvárosi srácot azon az úton, melynek során a popkultúra egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki magát.

Tökéletes hang 3 (2017)

Anna Kendrick és Rebel Wilson vezetésével visszatért a Tökéletes hang szereplőgárdája a harmadik résszel a nagysikerű 2015-ös második rész után, amely minden idők legnagyobb bevételt hozó nyitó hétvégéjét tudhatja magáénak a zenés film műfajában. Az acapellás lányok várva várt harmadik kalandját Trish Sie rendezte.

A legjobb zenés, táncos filmek Netflixen

Ma Rainey: A blues nagyasszonya (2020)

Egyre feszültebb és forróbb a hangulat a chicagói stúdióban, amikor 1927-ben a vad és vakmerő bluesénekesnő, Ma Rainey egy lemezfelvétel erejéig csatlakozik zenekarához.

Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története (2020)

Két kisvárosi énekes popsztárrá akar válni a globális dalversenyben, melynek során óriási tétek, alattomos riválisok és színpadi bakik közepette kell összetartaniuk.

tick, tick… Boom! (2021)

30. születésnapja előtt egy ígéretes musicalszerző (Andrew Garfield) próbál megbirkózni a szerelemmel, a barátsággal és azzal a nyomással, hogy nagyot alkosson, mielőtt kifut az időből.

Miss Americana – Taylor Swift (2020)

Az érdekfeszítő dokumentumfilmben Taylor Swift megmutatja mind dalszövegírói, mind énekesi énjét – megismerhetjük a nőt és a hangja mögött rejlő erőt.

+ 1 magyar zenés, táncos musical az elmúlt évekből

Egy szerelem gasztronómiája (2017)

Mi az édes romantikus gasztrovígjáték receptje? Végy egy marcona sztárséfet. Adj hozzá egy gátlásos könyvvizsgálólányt. A szívüket főzd puhára. Hosszan kavard a félreértéseket. Fűszerezd őket az elmúlt évtizedek legízletesebb slágereivel, egy csipetnyi szteppel és sok tánccal.