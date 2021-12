Modern városközpontként születik újjá a szentendrei HÉV-végállomás

A H5-ös HÉV Budapest elővárosának legforgalmasabb vonala, hiszen naponta csaknem 116 ezer ember ingázását segíti a főváros és az agglomeráció között.

A szentendrei HÉV-végállomás újratervezésénél nemcsak az állomás újragondolása volt a cél, hanem egy vadonatúj városközpont létrehozása is, ami immár korszerű zöldfelülettel és fejlett közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.

A várhatóan 2023-ban kezdődő fejlesztés során az új szentendrei végállomáson a HÉV és a Volánbusz utasforgalmi tereit egyesíteni fogják, egy közös nagyívű perontető pedig lehetővé teszi majd az időjárástól védett átszállást buszra, HÉV-re, de még akár taxiba is.

Mindazok számára, akik autóval érkeznek majd a modern állomásra, nagy kapacitású, 250 férőhelyes P+R parkolóház áll majd rendelkezésére, ami a jelenlegi elképzelések szerint egy kisebb parkolóval együtt csaknem 400 autó parkolását teszi majd lehetővé. Az autók mellett természetesen a kerékpárosokról sem feledkeznek meg, a kerékpártárolókban összesen 300 kerékpár elhelyezésére lesz lehetőség az állomáson.

A megújulás korszerű utastájékoztatást, megújult közterületeket, zöldfelületeket és akadálymentes peronokat is magába foglal, a szentendrei HÉV-végállomás korszerűsítése azonban csak a kezdet. Az újragondolás hozományaként a fővárosi szakaszon is új kerékpártárolókra, a villamosokra való gördülékenyebb átszállásra, a Batthyány téren az aluljáróba való könnyebb lejutásra számíthatnak majd az utazók.

A 2026-ban befejeződő munkálatokkal, a végállomás mellett új szerelvények bevonása, sűrűbb vonatközlekedés, csökkentett menetidő és Kaszásdűlőnél egy új forgalmi csomópont létrehozása is tervben van annak érdekében, hogy Pilisvörösvárról óránként akár két többletvonat is be tudjon futni az esztergomi vonalról a Batthyány térre.