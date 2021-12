Esterházy Péter előtt tiszteleg Budapest hamarosan látogatható új könyvtára

A tervek szerint 2022 januárjában nyit meg a nagyközönség előtt Budapest legújabb könyvtára, melynek különlegessége, hogy Esterházy Péter és Gitta könyveit kölcsönözhetjük majd ki.

Esterházy Péter születésének 70. évfordulóján, 2020-ban jelentette be a család, hogy az evangélikus egyháznak ajándékozza a mintegy 15 ezer kötetes Esterházy Péter és Gitta Könyvtárat.

A könyvtárnak hamar meg is lett a méltó helye, az Üllői út 24-es szám alatt található Magyar Evangélikus Egyház székházában kezdték el kategorizálni a könyveket, valamint kialakítani az új könyvtár helyét.

December 20-án egy beharangozó est keretein belül mutatták be az új könyvtárteret a Magyar Evangélikus Egyház székházában. A beszélgetés során kiderült, milyen alapelvek mentén rendezték be a könyvtárat, illetve azt is elárulták, hogy a köteteket Esterházy Péter jegyzeteivel, cetlijeivel együtt olvashatjuk majd.

Többek között azt is elmondták, hogy egy olyan közösségi teret szeretnének kialakítani, amely közel hozza a kortárs irodalmat a középiskolásokhoz és az egyetemistákhoz. A beszélgetés ITT visszanézhető.

Az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár várhatóan 2022 januárjában nyitja meg kapuit.