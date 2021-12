7 hely Budapesten, ahol isteni kürtőskalács kapható

A kürtőskalácsot korábban a székelyek ünnepi süteményeként tartották számon, ami az esküvők, keresztelők, családi események elengedhetetlen kelléke volt. A szokás ugyan megmaradt, de az édesség időközben hungarikummá avanzsált Magyarországon, azóta pedig nincs olyan vásár, ahol ne lenne legalább egy kürtőskalácsos stand. Válogatásunkban bemutatjuk nektek Budapest legjobb kürtőskalácsozóit.

Az Édes Mackó hazánk első olyan kürtőskalács-cukrászdája, ahol kürtőskalácsból készítenek desszerteket. Hangulatos üzletüket 2018-ban nyitották meg az Állatkerti körúton, a Holnemvolt Vár Lovarda épületében. Különleges kínálatukban meglepő ízkombinációkkal kísérleteznek, ezért érdemes kipróbálnotok a cukrászdában kapható kürtős krémest, kürtős gubát, kürtős grízt és zserbót is. Szerdánként és péntekenként glutén- és tejmentes kürtőskalácsokat is készítenek, a mentes változathoz a hét többi napján előrendeléssel juthattok hozzá, de további egyedi kéréseket és igényeket is szívesen teljesítenek.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.

A Kató néni-féle kürtőskalács minden évben elmaradhatatlan kelléke a fővárosban fellelhető karácsonyi vásároknak. Ha azonban nemcsak a vásárokban fogyasztanátok kürtőst, akkor érdemes betérnetek a családias hangulatú üzletbe, ahol elképesztő választékkal várnak titeket. A két évtizede működő Kató Néni Finomságai a nagymama konyhájának ízeit idézi fel, ez pedig mindenki számára ismerős lehet. A Magyarországon elsőként náluk kapható, fagyival töltött kalácsok koncepciója jól bevált, így már maguk készítik el hozzá a fagylaltot, akár vegán változatban is. A manufaktúra nem csak az édesszájú vendégekre gondolt, hiszen ha inkább a sós íz kedvelői vagytok, arra is könnyedén találhattok opciót.

1051 Budapest, Október 6. utca 6.

Áprilisban újra megnyitotta kapuit a Ferenciek terétől egy lépésre található Gelateria Pichler. A boltban alapvetően isteni kézműves fagylaltokat árulnak vendégeiknek, másik fő profiljuk pedig az egész évben kapható, frissen és helyben sütött kürtőskalács. Mivel adott volt a fagylalt, ezért egyértelmű volt, hogy itt az idő kombinálni a kettőt, így született meg a fagylalttal töltött kürtőskalács. A fagyiból akár négy gombócot is kérhettek, de amennyiben másfajta különlegességre vágytok, akkor válasszátok a tavaly nyáron debütált málnás kürtőskalácsot, amit még egy kis nutellával is felturbóznak nektek.

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4.

Ahogy a neve is tükrözi, a Hoppácska! kínálata igencsak meglepő, az étlapot olvasva valószínűleg ti is rácsodálkoztok majd néhány kürtőskalács-kombinációra. Alapjaiban gondolták újra a kürtőskalács elkészítését, így még a hagyományos, édes tésztás kalácsok is különleges köntöst kaptak. Példaként megemlítenénk a fehér csokival töltött, gránátalmás-pisztáciás vagy a mákos gubás kreációkat. Emellett a sós változatokra is fókuszálnak, amelyek textúrája kicsit tömörebb a hagyományosnál. Akár körözöttes, pulykamelles vagy baconös kürtőskalácsot is kóstolhattok, de azért hozzátesszük, hogy ezek még a visszafogottabb változatok. Érdemes minél többet kipróbálni.

1092 Budapest, Ráday utca 33b

A Váci utcai Molnár’s Kürtőskalácsozó dolgozói arra törekednek, hogy minden egyes édességet a lehető legjobb minőségben készítsenek el. Ez pedig valóban sikerül nekik, hiszen még a turisták is csodájára járnak az itt készült kürtőskalácsoknak, amiért még hosszú sorokat is képesek kivárni. Kínálatukban a nyolc legnépszerűbb íz (vanília, fahéj, dió, mandula, csokoládé, kókusz, kakaó és mák) kapott helyet, a kalácsokat pedig még fagylalttal megtöltve is kérhetitek. Az üzlet vendégei előszeretettel követik végig a sütemény elkészítésének fázisait (feltekerés, sütés, ízesítés), a szerencsések pedig még kóstolót is kaphatnak.

1052 Budapest, Váci utca 31.

Ha az autentikus erdélyi ízek kedvelői vagytok, akkor érdemes a Bartók Béla út felé venni az irányt, hiszen ott bújik meg az eredeti Körösfői Kürtőskalácsozó kedves kis boltja. A családi vállalkozást egy erdélyi házaspár üzemelteti, akik már több mint 13 éve, hagyományos módon készítik el kalácsaikat. Az üzlet a belső terét tekintve is a településre jellemző jegyeket hordozza magában, hiszen mindenfelé tradicionális, matyóhímzéses tányérok és terítők díszítik a teret. A kürtőskalácsok ízesítésénél is követik a hagyományokat, így a már megszokott fahéjas, diós, vaníliás, kakaós és kókuszos kapható náluk.

1114 Budapest, Bartók Béla út 10.