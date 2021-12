7+1 budapesti étterem, ahonnan a legfinomabb karácsonyi menüket rendelhetjük

Ahelyett, hogy idén üzletről üzletre szaladgálnánk, keresve-kutatva az ünnepi vacsora hozzávalóit, és a szeretteinkkel együtt töltött idő helyett a konyhában robotolnánk, dőljünk inkább hátra, rendeljük meg elvitelre és adjuk át magunkat a fantasztikus karácsonyi fogásoknak.

A Hotel Tiliana étterme, az Etalon idén sem szakít a hagyományokkal, már ami pazar karácsonyi elviteles menüjét illeti. Újra étlapra és ha úgy kívánjuk, az ünnepi asztalunkra is kerülhet a filézett hússal készült kocsonyából, a hideg kacsamájból, tatárbeefsteakből, meg persze a hideg előételeket ellensúlyozó forró lélekmelengetőkből, az újházi tyúkhúslevesből, a harcsával és ponttyal gazdagított halászléből, illetve a kókusztejes, tonkababos sütőtökkrémlevesből. Az étterem híres diós-narancsos mákos gubája és flódnija nélkül bevallhatjuk, hogy nincs is igazi ünnep, ahogy a házi tejfölös töltött káposztájuk, fügés párolt káposztával és törtburgonyával tálalt konfitált kacsacombjuk és majonézes burgonyasalátával érkező marinált fogasfiléjük nélkül sem. A december 21-ig a +36 70/409-0000 telefonszámon vagy az etalon@homokyhotels.hu e-mail címen leadott rendeléseket december 24-én 10 óráig vehetjük át, 10 ezer forint feletti rendelés esetén egy palack minőségi rosé borral megtoldva.

1021 Budapest, Hárshegyi út 1-3.

Nem akármilyen elviteles ünnepi menüvel készül az InterContinental Budapest, ahol egész decemberben, pontosan 31-ig bezárólag élvezhetjük a karácsonyi ízeket. Eddig kérhetjük ugyanis elvitelre az InterContinental éttermének gesztenyével töltött egész pulykáját, ami egyszerre 4-6 főnek eredményez majd felejthetetlen kulináris pillanatokat. A varázsról a pulyka mellett burgonyapüré, párolt almás lila káposzta, zöldbab, fényezett sárgarépa és vörösáfonya-szósz gondoskodik. Az étterem ráadásul kifogástalan almás pitével és egy üveg választható fehér vagy vörösborral, Royal Tokaji Mád Furmint-tal vagy Bezerics Zalai Shiraz-zal teszi fel az i-re a pontot. Rendelést leadni a +36 1/327-6392 telefonszámon és az arz.restaurant@ihg.com e-mail címen lehet.

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 12-14.

Teljesen érthető, hogy a karácsonyi forgatag után sokan a konyha helyett inkább szeretteikkel szeretnék tölteni az ünnepi várakozást. A Németvölgyi úti Jardinette Kertvendéglő éppen ezért évek óta gondoskodik arról, hogy a lehető legfinomabb falatok kerüljenek az ünnepi asztalra. Kínálatukban a hagyományos fogások vannak túlsúlyban: libamáj, kocsonya, halászlé – belsőséggel vagy anélkül –, egész pisztráng, kemencés töltött káposzta, flódni, de még gluténmentes csokitorta is rendelkezésünkre áll, hogy a családi recept alapján készülő Dédi diótól roskadozó tortájáról el ne feledkezzünk. Az étterem az ezen a linken leadott rendeléseket december 19. 18 óráig fogadja, az ünnepi finomságokat december 23-án 19 óráig van lehetőségünk átvenni.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét megtestesült karácsonyi ízkavalkáddal készül az ünnepi időszakra Náncsi néni vendéglője. Nyugodt szívvel bízhatjuk rájuk az ünnepi vacsora előkészületeit, míg mi a családdal töltött közös pillanatokat élvezzük. Náluk jobbat aligha találhatnánk, aki elkészíti a család apraja-nagyjának a karácsonyi halászlét, a fácán erőlevest szarvasgombás daragaluskával, a “Tunkedlit”, vagyis a saját zsírjában pirított kacsamájfalatkákat, a tökéletesen, illatos fűszerekkel ropogósra sült libát, kacsát és báránylapockát vagy az egészben sült bébipulykát. Rendelést leadni egészen december 18. 21 óráig lehet, a finomságoktól roskadozó csomagokat átvenni pedig december 22-én és 23-án, 12 és 20 óra között van lehetőség.

1029 Budapest, Ördögárok u. 80.

December elsején nemcsak az adventi kalendáriumok tárták szélesre első ajtajaikat, de a Rosenstein Vendéglő is, ami ugyanezen a napon örvendeztette meg vendégeit karácsonyi menüjének megrendelési lehetőségével. Pazar, elviteles karácsonyi kínálatukból olyan hideg előételek közül választhatunk, mint a libatöpörtyű, a zsidótojás és a nem kevesebb, mint háromféle, libával, sertéssel és hallal készült kocsonya. Libából és sertésből a hagyományos töltött káposztába is bőven jut, míg halból a bőséges és gazdag halászléjükbe. Az ünnepi asztalnál idén is élvezhetjük a minden földi jóval felturbózott sóletet, a gesztenyével, libamájjal, aszalt szilvával töltött pulykamellroládot, a bejgli és a flódni mellett pedig a limitáltan készülő Rosenstein Timi által sütött pitét. Az étterem a rendeléseket kizárólag a +36 1/333-3492-os telefonszámon tudja fogadni, a megrendelt ételek átadására december 23-án és 24-én kerül sor a Mosonyi utca 3-as szám alatti vendéglőjükben.

1087 Budapest, Mosonyi u. 3.

Ez a karácsony bizony más lesz, mint a többi, különösképp akkor, ha az Aranyhal Vendéglő elviteles karácsonyi menüjét választjátok a konyhában töltött értékes, ünnepváró órák helyett. A legjobb, amit tehetünk az idei ünnep alkalmával, hogy hagyjuk, hogy a Thököly úti vendéglő készítse a lehető legnagyobb odafigyeléssel a hagyományos halászlét, a töltött káposztát, a harcsapaprikást juhtúrós sztrapacskával, a csülkös pacalt vagy a két fős Thököly-tálat, a legkülönfélébb húsokkal és köretekkel megpakolva. Flódniból és mákos gubából nem lesz elég csak egy-egy szeletet rendelni, hiszen ezeket a karácsonyi finomságokat ezúttal tortában álmodták újra. Előrendelést náluk csak személyesen, előrefizetéssel lehet leadni december 22-ig, hogy 23-án már semmi egyéb dolgunk ne legyen, mint 9 és 16:30 között átvenni a megrendelt ételeket.

1146 Budapest, Thököly út 121.

Bízd a sütést-főzést a Véndiák Étteremre, hogy semmi másra ne legyen gondod, mint a fotelben vagy a kanapén hátradőlve élvezni az ünnep legkülönlegesebb ízeit. A belvárosi étterem a hagyományos ízeket rendhagyó fogásokba csomagolja, hogy olyan ételekkel emeljék az ünnep fényét, mint a gyömbéres malacszűz hagymás-burgonyás rétessel, sárgaborsó ropogóssal és fermentált zöldségekkel, valamint a pászkában sült lazac borsópürével és hollandi zselével. Az általuk készített rosé kacsamellet szarvasgombás aszaltszilva-raguval teszik felejthetetlenné, míg a gyömbéres maceszgombóccal készült libalevesük valóságos kuriózum. Amennyiben elvitelre szeretnénk kérni karácsonyi menünket azt a lehető legváltozatosabb módokon e-mailben, telefonon, az étterem honlapján és személyesen is megtehetjük egészen december 19-én 22 óráig. Személyes átvételre 22-én és 23-án van lehetőség, ha pedig inkább a házhoz szállítást preferálnátok, a Wolt és a Bolt felülete erre is ad lehetőséget.

1053 Budapest, Egyetem tér 5.

A belvárosi Szabad Bisztró vegán karácsonyi menüje igazi rendhagyó, de nem kevésbé ízletes fogásokkal készül a vegán étrendet követők ünnepi asztalára. Nemhalászléjük padlizsánpatkóval, míg rántott nemhaluk majonézes céklasalátával teremt ünnepi hangulatot, és azoknak sem kell lemondani az ünnepi menüről, akik inkább töltött káposztát vagy lencsehurkát főtt krumplival és párolt káposztával falatoznának szívesen. Az édes ízekért mákos és diós bejglijük felel, a rendeléseket a szabadbisztro@gmail.com címen lehet leadni december 17-ig bezárólag, a megrendelt finomságokat december 23-án tudjuk magunkhoz venni.

1077 Budapest, Király utca 101.