5 szuper házhozszállítási ajánlat Budapesten, ha nincs kedved kimozdulni otthonról

A cudar, hideg időben nincs is jobb alternatíva, mint lakásunk kellemes klímáját élvezve, néhány kattintásért cserébe, alig egy szempillantásnyi időn belül hozzájutni a legfinomabb földi mannákhoz, amit Budapest vendéglátóhelyei egészen a küszöbünkig repítenek.

Nem álom, puszta valóság manapság, hogy az ajtónk előtt álló futár kezében nem mások lapulnak, mint finoman gőzölgő, ropogós kürtőskalácsok. Mert ha úgy kívánjuk, az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdájának köszönhetően a kürtőskalácsok és a mesésre álmodott kürtőskalács-desszertek egészen a küszöbünkig repülnek, szerdánként és péntekenként ráadásul glutén- és tejmentes változatban is. A Wolt és a Foodpanda felületén különféle csomagajánlatok, boxok és menük közül válogathatunk kedvünkre, de választhatjuk a Vitéz Kürtős saját házhozszállítási szolgáltatását is, ebben az esetben minimum 4 kürtőskalácsot kell a kosarunkba pakolni, hogy másnapra is jusson néhány édes falat és pillanat.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Legyen szó egy egyszerű hétfőről, egy szimpla szerdáról, netalán egy régóta várt ünnepi lakomáról, a városmajori Fióka és pillanatok alatt házhoz érkező kínálata minden alkalommal a rendelkezésünkre áll. Anélkül, hogy kilépnénk a lakásból, ebédidőben a még megérkezésükkor is forró menüjüket élvezhetjük, míg este tökéletesre hűtött 50 tételes borkínálatukból csemegézhetünk. Az ünnepi menüvel sem muszáj bíbelődni, hiszen kitűnő hallevessel, konfitált kacsacombbal és narancsos sütőtökkel, bőrén sült branzino filével és fekete rizottóval a kezében csenget a Fióka futárja, ha a szívünk úgy kívánja. Házhoz szállításuknak hála ráadásul kedvezményesen juthatunk hozzá vegetáriánus, családi és páros csomagajánlataikhoz saját online felületükön keresztül.

1122 Budapest, Városmajor utca 75.

Egészen addig nem is gondolná az ember, milyen jól tud esni egy kiadós francia reggeli, míg meg nem tapasztalja az à table! házhoz szállításának köszönhetően, hogy Franciaország színe-javáért csupán az ajtóig kell elmennie. A délután 3-ig kérhető reggelikből válasszuk a Croque Monsieur-t, hogy a pirított briósunkat besamel, ementáli és olasz cotto sonka járja át, vagy a Croque Madame-ot vagy Florentine-t, ha mindezt krémes tükörtojással koronáznánk meg. A tojást rántottaként kívánók online kosarába Eggs Avocado, míg a napot hússal indítókéba a csirkével és baconnel hódító Club Sandwich mindenképp kerüljön. Nincs reggeli káprázatos füstölt lazacszeletekkel sorakozó nyitott szendvics, ahogy csokoládéöntetes édes bundáskenyér, vagyis Pain Perdú nélkül sem.

Több helyszínen

Az otthonunkba repített londoni hangulatot a Black Cab-hamburgerek, a prémium marhahúspogácsával összeolvadó angol cheddar sajt, a ropogós bacon és a friss saláta idézi meg, ha úgy döntünk, engedünk ennek a mennyei angol kísértésnek. Kedvünkre válogathatunk a hamburgervariációk közül, megkóstolhatjuk a ház specialitásaként fémjelzett Cabbie Burgert, de még akár a 2016-os Burger Bajnokság győztesét, a Big Smoky-t is. Marhahús helyett természetesen csirke és lazac is a hamburgerünk rendelkezésére áll, amit olyan jó lefojtani a házi sült krumplival, végezetül pedig egy utánozhatatlan, ropogósan lágy, csokiban hiányt nem szenvedő brownie-val. És hogy mindez egyenesen házhoz jön, az már csak hab a tortán!

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Van úgy, hogy akkor is szívesen a villánkra tűznénk az eredeti recept alapján, termelői alapanyagokból mesterien készülő, mégis új köntösben tálalt budai klasszikusokat, ha az étterembe járás éppen nem alternatíva. A Németvölgyi úti Jardinette Kertvendéglő elviteles és házhozszállítási szolgáltatása ezért is annyira kecsegtető, hiszen aligha van jobb dolog, mint otthonunk kényelméből rendelni és várni hagyományos bivalygulyásukra vagy zamatos borjúpaprikásukra, netalán hazafelé beugrani értük. Ha csupán egy múltidéző túrós csuszára, tradicionális lencsefőzelékre, házi desszertekre vagy mentes édességekre vágynánk is, érdemes gazdag étlapjukat újra és újra átböngészni, de azok számára is terem itt nem is egy babér, akik hús-, tej- vagy lisztmentesen étkeznek.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.