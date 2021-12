5 budapesti turkáló, ahol zseniális karácsonyi pulcsikra bukkanhatsz

Az ünnepre hangolódás egyik legjobb módja, amikor már napokkal szenteste előtt magunkra kapjuk a hóemberekkel, mikulásokkal és vicces szövegekkel díszített pulcsinkat, ezzel is közelebb kerülve ahhoz a bizonyos karácsonyi érzéshez, amire egész évben vártunk. Ha igazán különleges, egyedi darabokat szeretnél, és a környezettudatosság is elsődleges szempont számodra, akkor ezekben a vintage boltokban biztosan találsz olyat, ami tetszeni fog.

A Szputnyik első számú mottója, hogy ne vedd túl komolyan az életet, ez alól pedig a karácsony sem kivétel. Ennek szellemében gondoskodnak arról, hogy senki se maradjon csúnya karácsonyi pulcsi nélkül. A vintage pulóverkészletüket a világ különböző pontjairól válogatták össze, így több száz különféle dizájnt találhatunk az üzletben és online is. A klasszikus motívumok és feliratok mellé igazán merész és megosztó darabokat is beválogatnak, hogy mindenki találjon olyat, amit szívesen viselne. Dobd fel az ünnepre való hangolódást, válassz vicces karácsonyi rondapulcsit és csempéssz vidámságot a készülődésbe! Dohány utcai üzletükben több hazai és külföldi márka új termékei közül is válogathatunk.

1074 Budapest, Dohány utca 20.

A Humana üzleteire több helyen is felfigyelhetsz a városban, de ezek közül csak két boltban árulnak ténylegesen vintage darabokat. Karácsonyi pulcsik tekintetében mindegyik boltban várható kínálat, ha viszont a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek divatjára jellemző klasszikus szvettert szeretnél, akkor a József és Károly körúti üzleteket ajánljuk neked. A készletet öt hetente cserélik, de napi szinten is egyedi darabokkal frissül a kínálat. A főváros legolcsóbb second hand butikjaiban folyamatos akciókkal várják a vásárlókat, így ha szerencsés vagy és jó napot fogsz ki, akár pár száz forintért hozzájuthatsz az egyedi darabokhoz. A kedvezményekről a Facebook-oldalukon értesülhetsz.

1052 Budapest, Károly krt. 8.

1085 Budapest, József krt. 74.

A Nyugati pályaudvartól nem messze, a Szondi utcába költözött Jajcica már több, mint 16 éve kínál second hand és vintage ruhákat, cipőket, valamint kiegészítőket a fenntartható divat kedvelőinek. Az első tíz évben egy jóval kisebb, de annál szerethetőbb pincében várták vásárlóikat, azóta viszont egy tágas, földszinti üzlet ad helyet a több száz vintage kincsnek. A bohém darabok miatt a vevők nagy része színházaktól és filmes produkcióktól érkezik, de motorosok és rockerek is előszeretettel vásárolnak a Jajcicában. Karácsonyi pulcsik tekintetében határ a csillagos ég az üzletben, hiszen bármilyen méretben, kedvező áron találhatunk náluk belőlük, akár vadiúj férfi, női és uniszex darabokat is. Termékeik már online is elérhetőek, ezért ha kinéztél valamit, akár meg is rendelheted.

1063 Budapest, Szondi utca 58.

A Swappis alapítója Svédországban ismerte meg a boltban működő újrahasznosítási modellt, majd egy kinti üzlet megnyitása után 2017-ben hazaköltözött. A Ruhaforgó 2018 óta Budapesten is megtalálható, és fő célja, hogy kihasználatlan ruháid megmeneküljenek a szemétteleptől. A koncepció lényege ugyanis az, hogy a használt, de jó állapotú ruhák leadásakor 50%-os kedvezményre jogosító pontokat kapunk, amiket akár azonnal felhasználva válogathatunk mások korábban leadott cuccaiból. Így a ruhák egy körforgás részeként olyan személyekhez kerülnek, akik a környezettudatosság jegyében újra visszaviszik majd megunt ruhadarabjaikat. A karácsonyi csúnyapulcsi-mánia itt sem maradhat el, ha pedig szívesen válogatnál a kínálatból, megunt ruháidért cserébe bármelyik a tiéd lehet.

1132 Budapest, Kresz Géza utca 12.

A Király utcán sétálgatva biztosan neked is megakadt már a szemed legalább egyszer a Royal Vintage Budapest színes kirakatán. Az árukészlet nagy gonddal válogatott, így akár az ismertebb sportmárkák vintage darabjainak széles választékát is megtalálhatjuk az üzletben. Ha inkább az online vásárlás híve vagy, akkor a webshopjukban nézelődhetsz a több ezer ruhadarab között, melyek tisztán és illatosan érkeznek hozzád. Az üzletben korán kezdték az ünnepi lázat, ugyanis a kirakat már november közepén karácsonyi hangulatba borult, így jelezve, hogy ez egy igazi karácsonyi pulcsilelőhely. Az árak igen kedvezőek, ezért nemcsak a környezetnek, de a pénztárcádnak is jót teszel, ha egy fast fashion üzlet helyett itt vásárolsz.

1077 Budapest, Király utca 77.