Exkluzív ajándékkal és sztárfellépőkkel készül 2022-es évadára a Margitszigeti Szabadtéri Színház

Míg mi a jótékony téli napsugarakat és a hangulatos esti fényeket élvezzük, addig a Margitszigeti Színház csapata folyamatosan hangolódik következő évadára és büszkén mutatja be a 2022-es nyári szezon sztárfellépőinek neveit, a közönségének szánt exkluzív adventi ajándéka mellett.

Új évad és ajándék a közönségnek

Új, 2022-es évadára hangolódik a Margitszigeti Színház, most az adventi időszakban pedig egy exkluzív ajándékkal, egy limitált példányszámban elérhető, ráadásul jelentős kedvezménnyel megvásárolható ALL IN ONE Ajándék- és kedvezménykártyával készül közönségének. A különleges kártyát 20.000 Ft-ért vásárolhatjuk meg, értéke azonban 30.000 Ft, mely a 2022-es nyári évad végéig teljes egészében levásárolható. A kártyán szereplő összeg felhasználását követően az ajándékkártyát a későbbiekben kedvezménykártyaként használhatjuk tovább, mely a különleges VIP-szolgáltatásokon kívül. további 20%-os kedvezményre jogosít a későbbi jegyvásárlások alkalmával.

„Bár most a jótékony téli napsugarakat élvezzük, mi, a Margitszigeti Színház csapata folyamatosan hangolódunk a következő nyárra és örömmel, büszkén mutatjuk meg a 2022-es szezon terveit. A várakozás, a most következő adventi időszak sajátja, ahogy a karácsonyi ajándékkeresés is, így a programok mellé ajánljuk az adventi ajándékkártyát: ilyen módon is honorálni kívánjuk hűséges nézőinknek azt, hogy évről-évre a teátrumot választják nyári kikapcsolódásuk helyszínéül. A kártya segítségével ráadásul valóban értékes ajándékcsomagban részesül tulajdonosa, hiszen a neves sztárok és a színház exkluzív kínálata, mint VIP-tag számára, jelentős árelőnnyel, elsők között érhető majd el.” – meséli Bán Teodóra a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője.

Sztárok a nagyvilágból

Kétségtelenül az ország egyik leglenyűgözőbb és Budapest legnagyobb szabadtéri színpada, a Margitszigeti Szabadtéri Színház, mely több világsztárt is felvonultat 2022-es évadában. A londoni Királyi Operaház, a Bécsi Állami Operaház és a New York-i Metropolitan színpadán ünnepelt Aida Garifullina, orosz szoprán, valamint egy másik karizmatikus világsztár, Maria Agresta, olasz operaszoprán is tündököl majd a Margitszigeten.

A tánc műfajában is igazi kuriózum tér vissza 2022-ben, a Béjart Ballet Lausanne társulata, méghozzá a Wien, Wien, nur du allein új rendezésének világpremierével, míg a nyár egyik legpazarabb nagyzenekari partiját a Pink Martini együttes adja majd a nagyszínpadon.

A hazai nagyok

A balett és az opera mellett a klasszikus és könnyűzenei koncertek, valamint nagyszabású színházi bemutatók is repertoárra kerülnek. Látványos ABBA Jazz Show-val készül a Cotton Club Singers, míg Jávori Fegya, a Budapest Klezmer Band alapítója a Margitszigeten mutatja be teljes életművét számos sztárvendég közreműködésével. Fenyő Miklós, Dés László, a Budapest Bár vagy épp Caramel pedig már várt és elvárt fellépői a margitszigeti nagyszínpadnak.

A Margitszigeti Szabadtéri Színház 2022-es évadának műsora margitszigetiszinhaz.hu oldalán érhető el.