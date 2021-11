90 év után újul meg a Normafa Síház leromlott állapotú épülete

90 év után, 2022-ben újul meg az erősen leromlott állapotú Normafa Síház épülete. Az épület helyreállítási munkálatai tavasszal kezdődnek meg, de addig is látványtervek engednek bepillantást az épület újjászületésébe.

90 év alatt meglehetősen sok minden változott a világban és igaz ez az 1930-1931-ben épült Normafa Síház épületére is, mely akkortájt pótolhatatlan volt nemcsak a téli sportok kedvelőinek, de az akkor még itt működő vámőrség alkalmazottainak is. Az itt helyet kapó étterem mellett később üzlethelyiséget, az erdészeti dolgozók számára később szolgálati lakást alakítottak ki és az évek hosszú-hosszú sora alatt nemcsak külső, de belső terei is számottevően átalakultak az adott kor igényeinek megfelelően.

A 2022-es év azonban markáns változást hoz a helyi védettség alatt álló épület sorsában, hiszen nemcsak megújul, de a lehető legtöbb elemében az eredeti állapotára állítják vissza a létesítményt. A tavasszal kezdődő munkálatok az épület eredeti belső tér szerkezetét veszik alapul és ennek mentén alakítják ki a létesítmény bisztró funkcióját. A T-alakú épület oldalszárnyaiban kapnak helyet majd az új kiszolgálóegységek, szintén az eredeti állapotnak megfelelően, a középen húzódó központi térben pedig közönségforgalmi teret alakítanak ki.

A központi térhez kapcsolódik majd egy új, időjárástól védett, erdei pavilon is, mely nyitott-fedett kialakításának köszönhetően tovább növeli majd az épület belső tereinek rugalmas térhasználatát. Erdei hangulatát csak fokozza majd faszerkezetes kialakítása és fazsindelyes anyaghasználata, az eltolható üvegfalak végső soron pedig jóval átjárhatóbbá, természetközelivé teszik majd az épületet.

