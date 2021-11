Nagy márkák története

A világ jelenleg legnagyobb PC nagyhatalma a Lenovo, a kínai óriás. Épp ezért érdemes lehet megnézni, hogy honnan indult el. Mit tettek azért, hogy most így beszélünk róluk? Lássuk!

Honnan ered a Lenovo név?

A nevük a legenda és az új szóból ered. A legenda szó első két betűje (le) és a novo (jelentése: új) szó összerakva Lenovo-t adot, melynek jelentése: új legenda. Ha a mai állapotot nézzük, akkor igencsak találó volt az 1984-es alapításkori névválasztás.

A nevükhez hűen fejlődtek évről évre. 1988-ban már tőzsdére is mentek, és 2012-ben pedig az addigi legnagyobbat (a HP-t) körözték le, és váltak világelsővé. Így hát a kezdeti ambíciózus névválasztás végül nagyon is helyesnek és helyénvalónak bizonyult. Ma már világelsőként számos kiváló laptoppal ajándékozták meg a hazai piacot is. Sőt, nagyon kedveltek a minőségi, használt Lenovo laptopok is, melyeket kiváló áron szerezhetsz be a PC Arénától.

Hol tart most a Lenovo?

Ma már egyáltalán nem csak a PC-k gyártásából és értékesítéséből áll a teljes portfóliójuk. Nagyon színes és szerteágazó a tevékenységi körük. Ma már IT termékek gyártásával, szervergyártással, mobiltelefonok gyártásával, sőt lakossági internetszolgáltatással is foglalkoznak. Egy ilyen színes portfóliója ugyanakkor nem lesz senkinek egyik pillanatról a másikra, ennek bizony idő kell. De hogy jutottak el idáig? Mi tette őket világelsővé 2012-ben? Nézzük!

Kiböjtölt világsiker

Míg például a Dell pár év alatt elég komolyan befutott, a Lenovonak sokkal több időre volt szüksége. Bár folyamatosan jelen voltak a hazai, kínai piacon, az igazán nagy dobásra 20 évig kellett várniuk. Az 1984-es alapítás után 20 évvel, 2004-ben kiléptek a Kínai Népköztársaság határain kívülre, képletesen szólva átlépték a kínai nagy falat. Ekkor ugyanis mintha a semmiből tettek egy bejelentést, mely szerint készek voltak megvásárolni az IBM PC részlegét. Ezek pedig nem üres szavak voltak, még akkor sem, ha egy óriási összegről volt szó. Megvolt a tranzakcióra a nem kis fedezetük.

Az üzletet nyélbe is ütötték, így az IBM PC részlegét bekebelezte a Lenovo, 1,27 milliárd dollár készpénzért és részvényekért. Ekkor került hozzájuk több termékcsalád is. Ilyen volt a ThinkPad, a ThinkVision, ThinkCentre, ThinkVantage, a NetVista és az Aptiva termékcsalád is. Ma már tudjuk, hogy nagyon nem nyúltak mellé ezen termékcsaládok felvásárlásával. A tranzakciónak köszönhetően rögtön a világ 3. legnagyobb PC gyártójává avanzsált a kínai cég.

Ilyen a jelen

A Liu Chuanzhi vezetésével alakult, Pekingből indult vállalat 1988-ban érkezett meg a tőzsdére, immár Hongkongi székhellyel. A 2012-es IBM-es felvásárlást követően a mai napig is számtalan PC-t, telefont és táblagépet kínálnak saját védjegyük alatt. Ha a teljes piacot nézzük, akkor ár-érték arányban ők állítják elő a legkiemelkedőbb üzleti, illetve személyes használatra szánt konstrukciókat.