5+1 lebilincselő színházi produkció, amit nem érdemes kihagyni a következő négy hétben

Színes programcsokor, színházkoncert és rekeszizmokat nem kímélő előadások törik meg a november egyhangúságát, avagy 5+1 produkció, amiért megéri Budára látogatni.

A Román Sándor Entertainment legújabb produkciójában rengeteg humorral és fergeteges táncokkal kerül bemutatásra egy klasszikusnak számító történet. A darab főhőse a sármos és minden nő szívéhez kulccsal rendelkező jóvágású playboy, aki nem mellesleg gazdag nőket szabadít meg drága ékköveitől. Ahhoz pedig, hogy a történet kerek lehessen, kell egy mindig esetlen, mindig kétbalkezes nyomozó, aki a maga ügyefogyott módján mindent megtesz azért, hogy a tolvajt végre fülön csípje.

2021. november 13. 19:00, Klebelsberg Kultúrkúria

A Nobel-díjas Doctor Herz már fiatalon mindent elért a szakmájában. Mostani kutatásaiban az álmokkal, a valósággal és a gondolatok határainak kiszélesítésével kísérletezik, ami szemet szúr a hadseregnek. Szeretnék megszerezni a találmányát, de mivel a fiatal professzor ellenáll, meg akarják semmisíteni a laboratóriumot. A Szindra Társulat előadása az ész és a szív harcát viszi színpadra, az erőszakkal szemben.

2021. november 19. 19:00, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni előadásukban egy mindenki által ismert kifejezés miértjére keresik a választ. Hiszen ki nem hallotta volna legalább egyszer az életében, hogy “nem most jöttem le a falvédőről”. Ha nem most jött le valaki a falvédőről, akkor mikor? Tegnap, tegnapelőtt, vagy még annál is régebben? A kérdés adott, választ az előadáson találunk.

2021. november 22. 19:00, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Caligula, a római császár elrendeli, hogy vigyék be a birodalmi istenvallást jelképező aranyszobrát a zsidók jeruzsálemi főtemplomába. A parancsot a császár helytartójának, Petroniusnak kell végrehajtania. A helytartó Barakiással, a zsidó főpappal találja szembe magát. De vajon képes-e a hit és az érvek ereje megrendíteni a hatalom és a rend szilárd természetét? Párbeszéd egy részben, a Freeszfe Egyesület előadásában.

2021. november 22. 20:00, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Valahol van egy nagy, központi szív-panasziroda. Talán egy égi főpostán, ahol mindenkit meghallgatnak. Ott ül-áll-beszél-énekel egy nő a dallevelek fölött, akit Ibolyának hívnak. Ma ő van szolgálatban ebben a hivatalban. A sok panaszra orvosság nincs. Feloldás – talán, amit színházkoncert keretében, Oláh Ibolya előadásában élvezhetünk.

2021. november 29. 19:00, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Pókfüttyfalván beköszöntött a tél. Borsó és Tóbiás, a két manógyerek Mandulka, a manóanyó gombaházikójában segítenek sütni-főzni, lucabúzát ültetni és képeslapot festeni. A játékos készülődés közben mesék szövődnek a Mikulásról, a tengeri viharba keveredő mézeskalácsszaggatókról, lakótelepi betlehemesekről, az Óriások szaloncukráról, a cicák macskarácsonyáról, a Fenyőtündérről és Karácsonyvárról.

2021. december 4. 16:00 és december 5. 11:00, Marczibányi Téri Művelődési Központ