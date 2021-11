5 szuper program, ha egy napra újra gyereknek éreznéd magad

Jó érzés olykor-olykor levetni magunkról az elvárásokat, a hétköznapi kötöttségeket, és újra önfeledten, pusztán a játék öröméért létezni. Ajánlunk is rögtön 5 kikapcsolódási lehetőséget, amely során minden felnőtt újra egy kicsit gyerek lehet.

Újgenerációs szabadulószobák: Magic Rooms

A főváros szívében található Magic Rooms szabadulószobák a műfaj újgenerációs képviselőjének számítanak, hiszen itt modern, lakatmentes játékokon vehetünk részt, melyek során van, hogy akár hat szobán keresztül, egy izgalmas kaland során kell megtalálnunk a kiutat. A szakértők segítségével részletesen kidolgozott játékelemek és díszletek mind-mind azért készültek, hogy egy-két órára kiragadják a szabadulókat a valóságból, és varázslatos birodalmakba repítsék őket. A játékosok összesen nyolc, tematikus szoba közül választhatnak, melyek olyan közkedvelt kalandfilmek látványvilágát idézik, mint a Harry Potter, a Csillagok háborúja vagy A Karib-tenger kalózai.

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27.

Játszóház mindenkinek, aki szereti: Elevenpark

Magyarország legnagyobb beltéri játszóházába invitálunk, ráadásul nem is pusztán egybe, máris rögtön kettőbe! Az Elevenpark 2009 óta működő játszóháza Budán a XI. kerületben, Pesten pedig a XIII. kerületben összesen több, mint 7000 négyzetméternyi játékkínálattal kecsegtet. A legteljesebb élményért tehát nem hiábavaló kipróbálni egyik után a másikat sem, ahol így temérdek olyan lehetőség áll a néhány órára újra gyerekké lényegült felnőttek rendelkezésére, aminek tényleg képtelenség ellenállni. A gyerekkort idéző, felhőtlen és felejthetetlen játékélményről ugrálás, csúszdázás, száguldás, kúszás-mászás, hintázás, ügyességet és a jókedvet próbáló játékok gondoskodnak.

1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.

1138 Budapest Váci út 168.

Társasjáték felnőtteknek: körvonal

A körvonal egy 80 lapból álló kártyajáték, amely során a játékosoknak olyan kérdésekre és felvetésekre kell választ adniuk, melyek közelebb hozzák őket a résztvevőkhöz vagy akár saját magukhoz. A játékosoknak mindössze annyi a dolguk, hogy húznak egy lapot, és arra igaz választ adnak, egyetlen játékszabály van tehát: az őszinteség. A játékot játszhatjuk ketten vagy többen, a cél egy egymásra nyitott, mély beszélgetés kialakulása, melyben olyan kérdéseket járhatunk közösen körbe, mint például életünk legkellemetlenebb pillanata, vagy a legnagyobb lecke, amit idén tanultunk. Gyerekek számára már kapható a körvonal mini, illetve hamarosan két új játékkal bővül a repertoár.

Videojáték felnőtt fejjel: Enter Bar

Trükkös neve ellenére a Móricz Zsigmond körtértől egy kőhajításnyira, de a Bartók Béla Boulevardtól is csupán egyetlen gondolatnyira található Enter Bar a streetfood-étkeket, a házias snackeket és a dögös koktélokat szívesen fogyasztókon túl az online és az offline játékosoknak is bőségesen kedvez. Legyen szó a pusztán fogyasztásért cserébe igénybe vehető 80-nál is több társasjátékról, az Xbox One, a PS4, a Nintendo Switch játékkonzolokról vagy a hardcore gamereket megszólító PC-kről, ki ide belép, biztos lehet benne, hogy a benne élő gyerek, játék iránti étvágyát is maradéktalanul csillapíthatja. A teljes körű kényelemről szélesvásznú kivetítők, Nitro Concepts gamerszékek, a játékélményről olyan jól ismert címek, mint a Mario Kart 8 vagy a Mortal Kombat XI gondoskodnak.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 9.

A puzzle rajongóinak: Kirakós Budapest

Tavaly debütált, egyedi grafikákkal ellátott designkirakósai után a Kirakós Budapest alkotói ezúttal egy újabb, gyerekkort idéző, ámde felnőtteknek szóló játékkal jelentkeztek. Ha kirakósaik által megéltük már azt a gyerekkorból ismert izgalmas élményt, ahogy 300 apró részletből összeáll az egész, akkor az ugyancsak egyedi rajzokkal ellátott, újhullámos memóriajátékuk hasonló tapasztalattal ajándékoz majd meg. „Az év emlékei” címet viselő, 24 képpárból álló kártyapakli az élet apró, vicces momentumait, a négy évszak élményeit gyűjtötte egy csokorba. Amellett, hogy irtó szórakoztató készségfejlesztő, a megélt pillanatok nyomán beszélgetésre is ösztönzi a játékosokat.