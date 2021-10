Egész héten mindenfelé dübörög a halloween Budapesten. Egy cikkbe gyűjtöttük, milyen halloweenpartyk és programok várnak rátok 2021-ben! Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt találtunk izgalmas eseményeket.

Több napos programok halloween hetén Budapesten

Válogasd össze itt halloweenra az édességeket, közel százféle édességből, színes cukorkákból, gumicukrokból, nyalókákból, pillecukrokból, vagy válogathatsz az összekészített vegyes cukorkacsomagokból is!

Halloween alkalmából érkezik pár nagyvad sör is a csapokra, melyek kilétét még homály fedi, de biztos lesz köztük pumpkin ale is. 29-én pénteken kiélhetitek beöltözős vágyaitokat, ahol minden maskarát viselő vendég kap majd valamilyen folyékony ajándékot és lesz jelmezverseny is.

Készen állsz egy félelmetesen nagy bulira, halloweendíszletek és -dekorációk közt? Ingyenes belépéssel vár a Instant-Fogas 3 éjszakán át, változatos zenei stílusokkal több teremben.

„Tökjó” játszóparkkal, tökfaragással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és RépaRetekMogyoró Duó koncertjével várnak titeket Soroksáron a Tündérkertben.

A hétvége során ingyenesen vehettek részt az órákon, valamint masszázsokon, de a férőhelyek miatt bejelentkezés szükséges.

Az INDOOR MiniGolf horror teremmel, foszforeszkáló koktélokkal UV-arcfestéssel, tombolával és versenyekkel vár minden rémüldözni vágyót 2021. október 30-án és 31-én 19-23 óráig.

Hétközi halloweenpartyk és gyerekprogramok 2021-ben

Elkészítheted, egyedi tököcskéidet egy különleges és csodaszép helyen a CHILL Home Stúdióban, lenyűgöző panoráma mellett.

Rettegjetek együtt, faragjatok tököt, játsszatok, versenyeztessétek meg jobbnál-jobb jelmezeiteket a vérfagyasztóan fantasztikus halloweeni diszkóban.

Légy részese te is egy halloweeni hangulatú Combat Funkcionális csoportos órának!

Programok halloween hétvégéjén Budapesten

Az este 11 óráig tartó különleges hangulatú eseményen tűzzsonglőrökkel, tűztánccal és más tüzes produkciókkal, remek szelfi-, illetve fotótémát kínáló halloweeni installációval, családi tökfaragással, kézműveskedéssel, bátorságpróbával, rémmesékkel, boszorkányos arcfestéssel, boszorkánykonyhával, mécsesek ösvényével és vurstlival várják az érdeklődőket, és az is kiderül, hogy miért tartanak egyes állatokat rémisztőnek, vagy hogy a régi idők embere miért hozott bizonyos állatokat összefüggésbe a szellemekkel, vagy éppen a boszorkányokkal.

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: ezen az éjszakán meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmus, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől.

A mexikói hagyományok szerint a halál az élet része, így a halottak napi megemlékezések a fesztelen, jó hangulatú ünneplésről szólnak. Señorita Tereza haciendáján október 30-án ismét álarcot húzhatsz. Mire számíthattok még? Misztikus dél- és latin-amerikai ütemekre, sejtelmes bűvésztrükkökre, pislákoló gyertyákra, 16:00 és 19:00 óra között pedig előzetes regisztráció függvényében egy sminkmester segítségére.

Egy egész napon át tartó szellemes fejtörőkben gazdag mulatsággal várnak mindenkit a Rottenbiller utcában, legyen szó kicsikről vagy nagyokról.

Horror és reszketés, de itt vér helyett inkább sört csapolnak az év legijesztőbb napján. A FIRST halloweenja igazi ünnepi mulatság és sörbemutató lesz.

Vegyétek elő a legőrültebb énetek és induljatok meg a belvárosi éjszakába. A csajok váljanak a teljesen feldekorált Terminal/Fröccsterasz legdilisebb Harley Quinnjeikké, az urak pedig a legvadabb Jokerekké. A beöltözés nem kötelező, de erősen ajánlott!

Programok gyerekeknek és felnőtteknek halloween napján 2021-ben

Újra fergeteges halloweenpartyval és izgalmas programokkal várnak minden rémüldözni vágyó kicsit és nagyot a MiniPoliszban. Lesz halloweeni arcfestés, kézműves foglalkozások, halloweeni süti díszítés, rémségverseny és halloweeni táncos show is.

Október 31-én tökfaragó halloweennapot tartanak a Budapest Gardenben. Lesz bábszínház, tökfaragás, tűzoltós gyerekprogramok és fényárban úszó tűzoltóautó is.

Ha kedvetek van jelmezbe bújni és bejárva a Lurdy Házat cukrot, csokit, édességeket zsákmányolni, akkor itt a helyetek! Találkozó: október 31-én, délután 1 órakor az infópultnál.

Elég bátor vagy egy hátborzongató halloweeni kalandhoz? Szeretsz jelmezbe bújni? Érdekelnek a kísérteties históriák az éjszaka állatairól? Kipróbálnád, milyen egy vadasparki kalandtúra az éj leple alatt? Akkor itt a helyed!

Ismét egy kiváló alkalom, hogy eszeveszett maskarákba bújva mulasson együtt a társaság. Idén a tavalyinál is merészebb italokkal és étkekkel várnak benneteket a Neverlandben. A készülő új szoba témája, az azték világ kerül különleges fúzióba a Día de los Muertos mexikói hagyományaival soha nem látott kínálatot eredményezve a bárpultnál.

Budapest legújabb szórakozóhelyén a Turbinában ünnepeli a halottak napját a Los Orangutanes , méghozzá latin módra, cumbiával.

A hagyományőrző ghostride idén negyedik éve kerül megrendezésre. Jelmezverseny a finishben!

Limitált esemény és csodás panoráma a Marriott hotel kilencedik emeletén.

Electroswinggel dúsított halloweeni buli, ahonnan nem akarsz majd hazamenni.

Egy estére Hawkins városává változik az Analog Music Hall, ahol a 80as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz.

Egyszeri titkos vetítés kíváncsiaknak, kalandvágyóknak, bevállalósoknak, de mindenképpen tizennyolc éven felülieknek.