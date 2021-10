Környezettudatosság a kertben, avagy komposztáljunk!

Tudta, hogy a kerti és konyhai hulladékok hasznosításának legjobb módja a komposztálás? A környezettudatosság egyre inkább áthatja a mindennapokat, egyre többen tulajdonítanak neki jelentőséget.

A komposztálás során a kerti hulladékok – levágott fű, nyesedékek, gallyak, levelek, elszáradt növényi részek, stb. -, valamint a szerves konyhai hulladékok tápanyagdús humusszá alakíthatók, melyekkel növényeinket trágyázhatjuk.

Körforgás a kertben

Aki saját kerttel rendelkezik, az tudja csak igazán, milyen sok szerves hulladék keletkezik egy évben. A háztartásokban a hulladékot szelektíven gyűjtők is akkor szembesülnek igazán a hasznosítható hulladékmennyiséggel, amikor egy-egy hulladékgyűjtési napon kihúzzák a szelektív kukát. A háztartási szemétnek nemcsak a mennyisége nő napról napra, hanem az elszállítási, feldolgozási költsége is.

Komposztálással nemcsak tápanyagdús humuszszerű anyagot készíthetünk növényeink számára, de a hulladék mennyiségét is csökkenthetjük, költséget takarítva meg ezzel. A háztartási szemét mintegy 30%-a hasznosítható, komposztálható. Ráadásul a komposztálás nem kerül semmibe, csak némi odafigyelést igényel, könnyen elsajátítható, így a mindennapok részévé válik.

A komposztálás nem újdonság, a természettel együtt élő őseink mindig is alkalmazták ezt a módszert. Napjainkra azonban divat lett, így egyre többen próbálkoznak vele nemcsak saját kertjükben, de közösségi kertekben, parkokban, sőt akár egy lakásban is.

A komposztálás titka

A komposztálásban az a jó, hogy nem igényel különösebb eszközöket. Lapát, vasvilla, rosta szükséges hozzá, no és persze szerves hulladék és némi esővíz. Egy komposztáló helyigénye a rendelkezésre álló terület függvénye. Ráadásul komposztálni mindenki tud, aki akar.

Komposztálni akár egy gödörben is lehet, de deszkákból, ágakból is készíthetünk komposztálót, illetve készen is kaphatóak kerti komposztálók fából, műanyagból. A műanyag komposztálók nagy előnye, hogy összeszerelést nem igényelnek, illetve tartós anyagból készülnek, ellenállnak az időjárás viszontagságainak, miközben ideális feltételeket teremtenek a bomlási folyamatokhoz.

A komposztálás sikerének titka a barna és a zöld hulladékok egyensúlyának fenntartásában rejlik. A barna anyagok a szénben, a zöldek a nitrogénben gazdag összetevőket adják. A jó komposzt készítéséhez a 3:1 arány tartása javasolt, hogy a szerves hulladék ne büdösödjön, ne induljon rothadásnak, csak a kívánt lebomlás induljon meg.

Az ősz remek időszak a komposztálásra, hiszen mindkétféle anyagból rengeteg hulladék keletkezik egy kertben. Nem mellékesen kertje rendezett lesz, az érett komposzttal trágyázott növényei pedig meghálálják a gondoskodást.

Legyen Ön is környezettudatos, komposztáljon, és kertje szebb lesz, mint valaha, ráadásul még a szemétszállítással kapcsolatos költségeket is csökkentheti általa.