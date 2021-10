5 fényűző vidéki fürdő, ahol ősszel is érdemes megmártózni

Az utolsó nyári napsugarakkal együtt sokan lemondanak a fürdőzés élményéről egy időre, pedig az őszi-téli hónapokban, cudar időben élvezetes csak igazán behúzódni a fülledt fürdők egyikébe, hogy a mókuskerékből egy kicsit kiszakadva alámerüljünk a kellemesen meleg vízbe.

Egy romantikus őszi kikapcsolódás ideális helyszíne lehet Hévíz egyetlen felnőttbarát szállodája, a négycsillagos Bonvital Wellness & Gastro Hotel. A szálloda a világhírű termáltó közvetlen közelében várja a vendégeket, ahol a tó vize a hűvösebb őszi időszakban is nagyon kellemesen meleg, így még a strandszezon is meghosszabbítható. Összesen kilencven szobájával, a Bonvital inkább a kisebb méretű, intim hangulatú hévízi hotelek közé tartozik, ez azonban nem tartja vissza attól, hogy kiemelkedőt nyújtson a wellness-szolgáltatások terén, de ezek mellett prevenciós és rekreációs funkciókkal is bír. A szálláshely Brix Bistro névre keresztelt á la carte éttermét mindenképpen érdemes kipróbálni ottjártunkkor, már csak azért is, mert fő specialitása a szezonális és hagyományos alapanyagok felhasználása mellett az új gasztronómiai trendek bemutatása kreatív és különleges ízkombinációkkal. A gasztronómia, a wellness és a gyógyászat területére fókuszáló szolgáltatásaival a Bonvital tehát ideális választás a kikapcsolódni vágyó pároknak, de még a négylábúaknak is.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.

Az elmúlt év történései megtanítottak minket arra, hogy jobban értékeljük az élet apró örömeit: a hazai tájak szépségét, a friss levegőn való kirándulást, az ízlelőbimbókat kényeztető, finom ételeket és italokat. Az éppen aktuális őszi feltöltődés jegyében a vidék csendjét ajánljuk, ami már önmagában garanciát jelent a gondtalan kikapcsolódásra. Ha tehetjük, mi a mesés Zalai-dombság felé vesszük az irányt, ahol a természetjárás után 38°C fokos gyógyvizes medencében szabadulunk meg a stressztől. Utóbbit a nemrég felújított Kehida Termál Hotelben tesszük, melynek a karantén ideje alatt új gyógyvizes medencéje készült, emellett megszépült a benti élmény- és gyógyfürdőrészlege. Az őszi szünet például kiváló lehetőség, hogy lélekben megkezdd a felkészülést az év végi hajtásra. Miért ne tennéd ezt egy hangulatos helyen, ahol minden adott a pihenéshez?

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

Az Aquaticum SPA ötcsillagos vízi komplexumára mesés erdei környezetben, egy aranyhalakkal teli tó és mókusok lakta fák szomszédságában találhatunk rá Debrecenben. A mediterrán élményfürdő az év minden napján trópusi tengerpartot idéző hangulattal, örök nyári klímával, izgalmas csúszdákkal, egész napos kikapcsolódással és kényeztető pihenéssel vár. A termálvíz simogató, gyógyító ereje, a testet-lelket melengető szauna, karöltve a lazító masszázsokkal teszik a náluk töltött időt valóban felejthetetlenné. Medencéikből kitekintve a Nagyerdő páratlan nyugalmába, a természet ellenállhatatlan szépségébe belefeledkezve, majd a több száz négyzetméter alapterületű szaunavilágukban finn szaunák, gőzkabinok, jégkút, tepidárium, infraszauna, hideg vizes csobbanómedence és Kneipp-medencék által töltekezhetünk. Az elkülönített pihenőszobában és pihenőkertben, a hangulatvilágítás és a halk relaxációs zene teszik teljessé a pihenést.

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

A több, mint 50 éves, mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa gyógyfürdőjében jelenleg hét különböző vízhőfokú medence, hatalmas zöld terek, impozáns belső pihenők, számtalan napozóágy és színvonalas éttermek szolgálják a vendégek kényelmét. Európa egyik legkiválóbb, sajátos összetételű és magas ásványianyag-tartalmú gyógyvize itt 2000 méter mélyből tör a felszínre, hogy aztán visszahűtve kerülhessen a medencékbe. Gyógyulni és kikapcsolódni vágyóknak éppoly alkalmas az elmerülést biztosító széles kínálat: a medencefürdő, a kádfürdő, a szénsavas fürdő, a súlyfürdő, a víz alatti vízsugármasszázs, ahogy a gyógymasszázs, az iszappakolás és a víz alatti csoportos gyógytorna is. Ittjártunkkor semmiképp se felejtsük el kipróbálni legújabb, 2020 szeptemberében átadott Silver Pool ülőmedencéjüket, ahol a 34-36℃ fokos víz békés áramlása közben élvezhetjük az idő múlását.

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10.

A Makovecz Imre által igen impozánsra tervezett Makói Hagymatikum látványa nem csak az érzékekre hat. Az Európában egyedülálló szaunaparkkal és nem kevesebb, mint 18 féle bel- és kültéri medencéjével, gyógyító termálvizével a tartalmas és élménydús kikapcsolódás rendíthetetlen zászlóshajója. Gyógyvizes sakkmedencéjükben könnyű belefeledkezni a játékba, különleges fényekkel díszített barlangmedencéjük pedig minden bizonnyal a kalandvágyóknak lesz testhezálló. Relaxmedencéjük után a lazító-, majd a kútmedencéjükben csobbanva gazdag szaunaviláguk felé vehetjük az irányt, ahol a makói és alföldi szauna mellett külön gyógynövényes méregtelenítés részesei is lehetünk. A külön gyerekeknek, kisgyerekes családok számára kialakított medencék széles sora csábítólag hat, ahogy a csobbanást követő kúrák, a kényeztető iszapkezelés és a pezsgő szénsavfürdő is.

6900 Makó, Makovecz tér 6.