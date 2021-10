9 hiánypótló Instagram-oldal, ami nélkül unalmasabbak lennének a budapesti hétköznapok

9 hiánypótló Instagram-oldalt gyűjtöttünk össze nektek, amik amellett, hogy más-más szemszögből mutatják be Budapest izgalmas és titkos arcát, nem egy alkalommal felvillanyozzák a szürkének tűnő hétköznapokat is.

A Gangvégek gyűjteménye pontosan az mint aminek elsőre is látszik: gangok, körfolyosók és függőfolyósok, udvarok, lépcsőházak és épületek belső, intim világának feltárója, amivel nekünk, külső szemlélőknek lehetőségünk akad újra és újra felfedezni Budapest titkos, nemegyszer szürke, kő- és téglafalak mögé rejtett izgalmas és valódi arcát.

A jelen pillanatát és annak minden lényegét ragadja meg a Mesél az utca Instagram-oldala, ahol a feliratok, épületek, hétköznapi hangulatok, szürreális pillanatok és neonfények frappáns címekkel járnak kéz a kézben. Érdemes csemegézni a képek közül, mert megmutatja mindazt, ami mellett a nagy-nagy rohanásban lehet még mi is elszaladunk.

A jelen mellől természetesen nem hiányozhat a múlt sem, különösképp Budapest velünk együtt élő múltja, amit olyan kiválóan megragad a Budapest retro. Van itt minden, múltszázadi hirdetések, feliratok, plakátok, neonfények, mindezek persze a mai Budapest utcáiba ágyazva.

Szóviccekből sosem elég és jól tudják ezt az üzlettulajdonosok is, akik ezekből a mesteri szóviccekből pattintják össze az egy csokorba gyűjtött címeket és elnevezéseket. A Szóviccek a pokolból oldala pedig nemcsak egy kalap alá hozza ezeket, de meg is örökíti az utókor számára, hogy senkinek még csak esélye se legyen elfelejteni.

A lüktető főváros folytonosan változó arcát örökíti meg a csudapest oldala is, elhozva nekünk azokat a Budapest utcáin el-elhagyott mondatokat, pillanatokat, szavakat, amelyek hosszabb-rövidebb ideig amellett, hogy a város szövetének szerves részeivé válnak, egész egyszerűen vétek lenne lemaradni róluk.

A lelkes rajongótáborral rendelkező, csakugyan a jelenre reflektáló üzenetek, felhívások, firkák, karcok, heves kinyilatkoztatások szinte bárhol felbukkanó lenyomatai, liftben, lépcsőházban, falon, villamoson, a lábunk alatt, egy csokorba összegyűjtve a notesofbudapest égisze alatt.

Ha Budapesttől mi, akik benne lakunk, elválaszthatatlanok vagyunk, akkor bizony így van ez kedvenceinkkel is, akik tökélyre fejlesztették többek között a BKV-n való közlekedési kultúrájukat is. Ezekért a tekintetekért megéri minden pillanat, hogy felpattanjunk egy fővárosi buszra vagy villamosra.

Budapesten az a jó, hogy nemcsak megannyi látnivaló vesz körbe minket, de ha épp nem zenét hallgatunk, kincsekre lelhetünk az el-elkapott félmondatokban is, amik önállóan értelmezve egészen új megvilágításba helyezik a mindennapokat. A szófoszlányok és fiúk is erről szól, elkapott és megörökített minimonológokról, a város félfüllel meghallott igazságairól.

És ha már gangvégek, akkor azt is elmondhatjuk, ahány budapesti ház, annyi budapesti ajtó is van kicsi fővárosunkban, ami igenis megérdemli, hogy megörökítsék. Még szerencse, hogy van egy hiánypótló oldal, ami meg is mutatja őket nekünk, lehet pont épp azokat, amik mellett naponta elmegyünk.

Kiemelt kép: Getty Images