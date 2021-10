11 streetfood-lelőhely Budapesten, ha menet közben dobnál be valamit

Rohanásba torkollott reggelik, ebédek és vacsorák megmentőit prezentáljuk most nektek, méghozzá a kedvenc budapesti streetfood-lelőhelyeink formájában!

Mindössze három év telt el azóta, hogy először betette lábát a Wesselényi utcába az Európában is egyedinek számító amerikai street food, a frappáns nevű Tölcsibe, ahol a saját recept alapján készülő sós gofritölcsérbe töltött, ropogós panírba forgatott csibefalatkákat házi szószokkal és friss zöldségekkel csavarják megismételhetetlenné. A vegáknak itt jackfruitfalatok, húsimádónak a csak húsos Monster változatok, az utánozhatatlan zamatokért ácsingózóknak az amerikai ízekre hangolt kombinációk csavarják majd el a fejüket. Októbertől ráadásul új helyszínre, Budára teszi be a lábát a Tölcsibe, egészen pontosan a Budafoki út 16. alá, ahol a megszokott kínálaton kívül egyedi kreációkkal is készülnek a közönségnek.

1077 Budapest, Wesselényi u. 23.

1111 Budapest, Budafoki út 16.

Nyár közepén tárta szélesre food truckjának ablakát a Szegeden már tősgyökeresnek számító Baan’s Kitchen az Egressy út és a Hungária körút sarkán működő Egressy Udvarban. Egy régi teherautóból ontják azóta a jól megpakolt, szaftos burgereket, melyekért akár a legmegszállottabb belvárosiak is hajlandóak a Nagykörúton túlra zarándokolni. A hattételes menüsort, amely láttán minden húsevő elégedetten bólogat majd, heti burgerek egészítik ki, ilyen volt például a házi mustárral, kovászos uborkával, füstölt sajttal, baconjammel, marinált lilahagymával és persze, marhahúspogácsával teletömött Oldman szeptemberben. Októbertől már a Városliget déli csücskéhez közel eső Budapestee Extra hangárjában is megtaláljuk őket!

1071 Budapest, Dózsa György út 50. (Budapestee Extra)

1143 Budapest, Hungária krt. 77. (Egressy Udvar)

Nem kell kimondottan tősgyökeres budapestinek lenni, hogy ismerjük a nem is olyan rég még egy aprócska büfében megbúvó lángosozót, amiért érdemes volt a Bajcsy-Zsilinszky útra elzarándokolni. Szerencsére ma sem kell messzebbre menni, egészen pontosan az út túloldalára, ahol a büfét lecserélő Retro Lángos Budapestet egy jóval méltóbb, saját bárral és terasszal rendelkező látványkonyhában találjuk. Akárcsak régen, a recept a régi: az étlapon a hagyományos ízek mellett megjelennek a figyelemreméltó alternatívák, a kecskesajtos és juhtúrós feltétek, a töltött, valamint a glutén- és laktózmentes, valamint vegán opciók. Egy frissen sült, gőzölgő lángossal a kezünkben sétálva pedig még a belváros is új fényében tetszeleg.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

2015-ben indult útjára, és az országban már négy helyszínen elérhető a Che Che Burger, ahol nem csak a húsevőké a világ. Tartalmas, rozslisztből készült (vagy gluténmentes) zsemlék, spéci szószok, friss, roppanós zöldségek és kreatív ízkombinációk teszik átlagon felülivé a burgerkreációkat, amelyek között ott van az elmaradhatatlan vegetáriánus opció, a nemburger is. Kínálatukban alap a steakburger, a thai csirkés burger és a vega verzióban szintén kérhető mayo steakburger; utóbbit marinált lilahagymával és forró chedarszósszal készítik, majonézzel és ecetes uborkával négyzetre emelve az ízorgiát. Legendás szendvicsük, a vega classic steak maga a csicseriborsós álom, grillen pirított szejtánnal, hogy húsmentesen is teljes legyen a BBQ-élmény.

1066 Nyugati – Teréz körút 56.

1026 Körszálló – Szilágyi Erzsébet fasor 47.

8230 Balatonfüred, Huray utca 4.

Ázsia zamatát zárja különleges frissítőkbe és lélekmelengetőkbe a „buborékos” teák hazai meghonosítója, a Bubu Bubble Tea. A teázó három helyszínen kínálja ízben és színben is az évszakokat hűen megelevenítő kínálatát, melyből nem hiányozhatnak a lédús gyümölcsök, ahogy az őszt idéző kékszőlő esszenciája sem. Hogy gyümölcsteába, tejes teába, netalán joghurtos smoothie-ba oltva kérjük a zselékbe és gyöngyökbe zárt gyümölcsöt, csak rajtunk áll, de vétek lenne kihagyni a Bubu által kínált speciális teakombókat, a hidegen kérhető nedűket, melyek összeállításában tényleg csak a képzelet szab határt. Ráadásul Ázsia népszerű italának minden alapanyagát elsőkézből, már a Bubu webshopján keresztül is beszerezhetjük.

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6.

1066 Budapest, Teréz körút 38.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16.

Ételérzékenységgel élsz, és valami útközben is bedobható, de isteni, tápláló finomságot keresel? A Tibidabo Gluténmentes Pékségben a helyed! A keresztszennyeződéstől mentes üzemben készített glutén- és laktózmentes, szénhidrátcsökkentett termékekhez a legkiválóbb alapanyagokat használják, mellőzve a rizst, a kukoricát, a szóját és a mesterséges adalékanyagokat. Legyen szó egy tartalmas szendvicsről, a közönségkedvenc kakaós csigáról vagy ropogós magvas perecről, a sajtos csodapaótól az ínycsiklandozó pitékig mindent megtalálsz a Tibidabóban – akár vegán kivitelben is. A finomságok mennyei ízvilága a hagyományos péksütemények rajongóinak tetszését is elnyeri.

1074 Budapest, Dohány utca 7.

A fővárosi állatkertből és az utcáról is közvetlenül megközelíthető Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda az ország első olyan vendéglátóhelye, ahol parázson sült, hívogatóan illatozó kürtőskalácsból készítenek mennyei desszerteket. Itt aztán tényleg megelevenedik az édesszájú gyerekek és édesszájú gyerekből lett felnőttek legszebb álma, hiszen olyan desszertkülönlegességeket kóstolhatunk – helyben, elvitelre vagy akár házhoz rendelve –, mint a Kürtős Zserbó és a Kürtős Krémes, de nem szabad megfeledkeznünk a mogyorókrém-rajongók kedvenceként futó Kürtős Csapágyról sem. Ősszel a szezonális Mese Habbal menüt is érdemes megkóstolni, ami csokoládéhabbal töltött Kürtős Cake-kel és csokoládés kávéval dobbantja meg a szíveket.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Budapest-szerte három helyszínen futhatunk bele az Arriba Taqueria étteremlánc egységeibe, melyek megidézik az 1960-as évekbeli Mexikó népszerű bodegáit, ahol mindig frissen, a vendégek szeme előtt készítették a mennyei tacókat, burritókat és egyéb mexikói specialitásokat. Nincs ez másként az Arriba kézzel festett hispán motívumoktól vibráló, fővárosi taqueriáiban sem, melyek városszerte ismertek a „mindent bele” elven tekert, San Fransisco-i stílusú burritókról, az ősz legmelengetőbb chili con carnéjáról, valamint a szín- és tápanyaggazdag burritósalátáról. Azt már említettük, hogy cukorba és fahéjba forgatott édes tortillacsíkok is kaphatók náluk?

1067 Budapest, Teréz krt. 25.

1015 Budapest, Széna tér 1/A

1114 Budapest, Bartók Béla út 21.

Legyen szó egy hosszabbra nyúlt éjszakáról vagy egy elcsigázott délutánról, mindannyian tudjuk, milyen jól tud esni az első falat után a második, majd a létező összes többi, ahogy egy isteni hamburgerbe harapunk. Az ellenállhatatlan füstös íz a Black Cabnél nem pusztán illúzió, inkább két hamburgerbuci közé zárt megelevenedett káprázat, illatos, angol cheddar sajttal és zsenge zöldségekkel megbolondítva, házi szószokkal és ropogós baconnel eggyé zárva. Ezt az élményt koronázza meg a sült krumpli nyolcféle szósz egyikébe való mártogatása. És hogy előtte vagy utána kóstolunk a házi csokis brownie-ba, csupán ízlés dolga, de a legkerekebb élményt mindenképp egy korty gyömbérsör zárja.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

A Corvin-negyed villamosmegállójától két perc sétára található a Yoshihito Hirose séf nevével fémjelzett Kicsi Japán, amely a főváros talán legautentikusabb sushijaival, makijaival és tölcsérformájú sushitekercseivel, valamint laktató ebédajánlatokkal és japán üdítőkkel várja vendégeit. Amennyiben te szeretnéd összeállítani álmaid japán fogását, számos hozzávalóból válogathatsz: angolnától és tintahaltól kezdve a kanpyóig (japán szárított tök), százféle feltét és főétel áll rendelkezésedre, melyek mindegyikéért odáig leszel. Idén nyáron a sushibár kiegészült Budapest valószínűsíthetően legelső japán élelmiszerboltjával is, ahol hétfőtől szombatig, délelőtt 11 és este 9 között vásárolhatunk.

1082 Budapest, Üllői út 40.

A budapesti kebabosok végtelennek tűnő listáján élre tör a Keleti pályaudvartól pár perc sétányira található Hari Kebab. Ezt a kijelentésünket hosszasan meg tudnánk indokolni, kezdésként például azzal, hogy a minőségi kínálat és a kiemelkedő fogyasztói élmény náluk egyformán fontos. A sikert nem bízzák a véletlenre: az étterem belső terét úgy alakították ki, hogy vendégeik családias hangulatban adózhassanak a keleti gasztronómia oltárán. A piták helyben készülnek, az adagokkal nem spórolnak, és a jól megkomponált, különleges ízvilágú finomságokat pénztárcabarát áron kínálják. A névadó kebab mellett a Király Djoni örvend a legnagyobb népszerűségnek, ami a török pizza egy igencsak sajátos továbbgondolása. Figyelem, házhoz szállítást is vállalnak!

1078 Budapest, István u. 6.